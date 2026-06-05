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Celeb World 05.06.2026

«Έρχεται ο γιος»: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε πρωτοσέλιδο περιοδικού

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Η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε δημόσια σε δημοσίευμα που τη θέλει έγκυο στο δεύτερο παιδί της, ξεκαθαρίζοντας τι ισχύει
Ειρήνη Στόφυλα

Με χιούμορ αλλά και εμφανή διάθεση να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε σε δημοσίευμα περιοδικού που τη θέλει να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η παρουσιάστρια του Alpha δεν άφησε ασχολίαστο το εξώφυλλο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και κάνει λόγο για νέα εγκυμοσύνη, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της. Μέσα από την εκπομπή της, θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Παράλληλα, δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα μέσα επιλέγουν να παρουσιάζουν ανυπόστατες πληροφορίες.

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού χωρίς να κατονομάσει το έντυπο, σχολιάζοντας με σαρκασμό το περιεχόμενό του. Συγκεκριμένα, είπε: «Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα».

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση για τη δύο μηνών κόρη της

Στη συνέχεια διάβασε τον τίτλο του δημοσιεύματος που ανέφερε: «Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος». Η ίδια αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, λέγοντας: «Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI».


Η συζήτηση συνεχίστηκε στο πλατό με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να κάνει αναφορά στη γονιμότητα, δίνοντας αφορμή στην παρουσιάστρια να μιλήσει ανοιχτά για την περίοδο μετά τον τοκετό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Συνήθως δεν έχεις όρεξη πολύ. Έχω γεννήσει πριν 60 μέρες».

Τα πρώτα χαριτωμένα ποδαράκια του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου, όπως φαίνονται στις πρώτες φωτογραφίες.
https://www.instagram.com/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου φρόντισε να ξεκαθαρίσει για ακόμη μία φορά πως το δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλώνοντας: «Δεν είμαι έγκυος πάντως. Είναι από τα πολύ trash περιοδικά, από αυτά που κάθονται στο γραφείο και λένε: τι να γράψω σήμερα; Γράφουν ό,τι μπούρδα μπορείς να φανταστείς».

Η Κατερίνα Καινούργιου με το μωρό της και τον σύντροφό της, γιορτάζοντας τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση.
https://www.instagram.com/katken85/

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η άφιξη της κόρης της αποτέλεσε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, ενώ η προσωπική της ευτυχία συμπληρώνεται στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι έχει ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο.

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ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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