«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη

Ο Θοδωρής Φέρρης αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει αποκτήσει παιδιά μέσα στα επόμενα χρόνια, μιλώντας ανοιχτά για τις προσωπικές του επιθυμίες

Μια πιο προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Θοδωρής Φέρρης μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Ριζόπουλο και προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τα επόμενα χρόνια της ζωής του, αποκαλύπτοντας πώς φαντάζεται τον εαυτό του στο μέλλον. Παρά τη μεγάλη επαγγελματική επιτυχία που βιώνει, φαίνεται πως οι προτεραιότητές του δεν περιορίζονται μόνο στη μουσική. Αντίθετα, η δημιουργία οικογένειας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους που θα ήθελε να πετύχει.

Ο Θοδωρής Φέρρης ανέφερε πως σε δέκα χρόνια από σήμερα θα ήθελε να έχει αποκτήσει ένα ή δύο παιδιά, τονίζοντας ότι αισθάνεται έτοιμος για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Παράλληλα, εξήγησε ότι θα ήθελε να κοιτάζει πίσω στην καριέρα του και να νιώθει περήφανος για όσα έχει καταφέρει μέχρι τότε, έχοντας πετύχει τους περισσότερους από τους επαγγελματικούς του στόχους.

Θοδωρής Φέρρης: Οι στιγμές του στα Mad events που μας έκαναν να ερωτευτούμε ξανά!

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης πως θα ήθελε στο μέλλον να μειώσει τους έντονους ρυθμούς εργασίας του. Όπως είπε, ονειρεύεται να πραγματοποιεί λιγότερες αλλά πιο επιλεγμένες εμφανίσεις, ώστε να μπορεί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσωπική του ζωή, την οικογένεια και τα παιδιά του.





Μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο Τάσος Ριζόπουλος αποκάλυψε ακόμη μία πληροφορία που αφορά την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Θοδωρής Φέρρης είναι αυτή την περίοδο ελεύθερος, καθώς η σχέση που διατηρούσε μέχρι πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί.

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή έδειξαν μια πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη πλευρά του, πέρα από τη σκηνική του παρουσία. Η οικογένεια, τα παιδιά και η προσωπική ισορροπία φαίνεται πως αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες για τον ίδιο. Παράλληλα, συνεχίζει με την ίδια δυναμική την επαγγελματική του πορεία, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά σε ανοδική τροχιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι θαυμαστές του θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τόσο τα επόμενα μουσικά του βήματα όσο και τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

Διάβασε επίσης: