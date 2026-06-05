Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και γεμάτη λάμψη βραδιά έζησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ενός εντυπωσιακού party, το οποίο συγκέντρωσε γνωστά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και κοσμικό χώρο. Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η λαμπερή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, αλλά και η έκπληξη που είχε ετοιμάσει ο τραγουδιστής για τη σύζυγό του με αφορμή τα γενέθλιά της. Η στιγμή δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα και να γίνει θέμα συζήτησης στα social media.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο πάρτι που διοργάνωσαν ο Νικόλαος Τσάκος και η Σίλια Κριθαριώτη στην κατοικία τους. Στην εκδήλωση βρέθηκαν αρκετοί καλεσμένοι από τον επιχειρηματικό και κοινωνικό κόσμο, ενώ ανάμεσά τους ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κωνσταντίνος Αργυρός: 4 αξέχαστες εμφανίσεις στα MAD VMA που έγιναν «talk of the town»

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβε να ψυχαγωγήσει τους παρευρισκόμενους με τις μεγάλες επιτυχίες του. Κάποια στιγμή, όμως, διέκοψε το μουσικό του πρόγραμμα για έναν πολύ προσωπικό και ξεχωριστό λόγο. Θέλοντας να τιμήσει τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα, αφιέρωσε ένα τραγούδι στη σύζυγό του, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα.





Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας εμφανίστηκε στον χώρο κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων, ολοκληρώνοντας την έκπληξη που είχε οργανωθεί για εκείνη. Η Αλεξάνδρα Νίκα φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, ενώ οι καλεσμένοι συμμετείχαν στο εορταστικό κλίμα και χειροκρότησαν το ζευγάρι.

Το όμορφο αυτό στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε αργότερα η Σίλια Κριθαριώτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το σχετικό απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς χρήστες.

https://www.instagram.com/celiakritharioti

Η βραδιά συνδύασε μουσική, κοσμική λάμψη και έντονο συναίσθημα, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να χαρίζει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της εκδήλωσης. Η κίνησή του προς την Αλεξάνδρα Νίκα δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ανέδειξε τη στενή σχέση και τη συναισθηματική σύνδεση του ζευγαριού. Το βίντεο συνεχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού, με πολλούς να σχολιάζουν τη ρομαντική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε εκείνο το βράδυ. Μια γιορτή γενεθλίων που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη τόσο στους ίδιους όσο και στους καλεσμένους που βρέθηκαν εκεί.

Διάβασε επίσης: