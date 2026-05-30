Mad Events 30.05.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: 4 αξέχαστες εμφανίσεις στα MAD VMA που έγιναν «talk of the town»

Από τα 16 βραβεία στις 4 πιο επικές εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού στην σκηνή των MAD VMA πο έγιναν talk of the town
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν είναι απλά ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του. Είναι ένας καλλιτέχνης που ξέρει πώς να κερδίζει το κοινό, πώς να σπάει ρεκόρ και πώς να αφήνει το στίγμα του σε κάθε του εμφάνιση. Και πού αλλού θα μπορούσε να το κάνει αυτό καλύτερα από τη σκηνή των Mad Video Music Awards;

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Playmen στη σκηνή των Mad VMA 2023.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Playmen σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα Mad VMA 2023

Τα Mad VMA είναι το σημείο συνάντησης της μουσικής, της μόδας και της νεανικής κουλτούρας, και ο Αργυρός είναι ένας από τους αγαπημένους μας «θαμώνες». Φέτος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφτασε αισίως τα 16 βραβεία στα Mad VMA, ένα απίστευτο νούμερο που μιλάει από μόνο του για την πορεία και την αποδοχή του.

Από τις πρώτες του εμφανίσεις μέχρι τις πιο πρόσφατες, έχει καταφέρει να μας χαρίσει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, είτε με τις βραβεύσεις του, είτε με τις συνεργασίες του, είτε με τις εκρηκτικές του ερμηνείες. Ετοιμάσου, γιατί πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στις 4 φορές που ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγραψε ιστορία στα Mad VMA.

1. Με την Ανδρομάχη και τον Θανάση Βασιλόπουλο: «Είναι που ακόμα σ’ αγαπώ» – Mad VMA 2023

Μια από τις πιο δυνατές συνεργασίες των τελευταίων ετών ήταν αυτή με την Ανδρομάχη και τον κορυφαίο σολίστα Θανάσης Βασιλόπουλος στη σκηνή των Mad VMA 2023. Μαζί παρουσίασαν το συγκινητικό τραγούδι «Είναι που ακόμα σ’ αγαπώ» σε μια εκτέλεση που ισορροπούσε ανάμεσα στη δύναμη και τη μελωδική ευαισθησία.

Η χημεία των τριών καλλιτεχνών ήταν εμφανής από το πρώτο δευτερόλεπτο, με τη χαρακτηριστική φωνή της Ανδρομάχης να «δένει» ιδανικά με την ερμηνεία του Αργυρού και τις ανατριχιαστικές πινελιές κλαρίνου του Βασιλόπουλου. Ήταν μια στιγμή που σχολιάστηκε έντονα και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες του show.

2. Με την Άννα Αργυρού: «Look at the sky» – Mad VMA 2022

Στα Mad VMA 2022, ο Αργυρός μοιράστηκε τη σκηνή με την ανερχόμενη Άννα Αργυρού σε μια καλλιτεχνική σύμπραξη που έφερε φρεσκάδα και cinematic ατμόσφαιρα. Το «Look at the sky» παρουσιάστηκε με έναν τρόπο που έμοιαζε βγαλμένος από award shows του εξωτερικού, με φωτισμούς, χορογραφία και μια ονειρική σκηνική αισθητική.

Η ερμηνεία τους έκλεψε την προσοχή του κοινού, ενισχύοντας το narrative ότι ο Αργυρός έχει την ικανότητα όχι μόνο να ξεχωρίζει, αλλά και να αναδεικνύει νέα ταλέντα μέσα από τις συνεργασίες του.

3. «Ελεύθερος» – Η απόλυτη solo στιγμή στα Mad VMA 2022

Την ίδια χρονιά, ο Αργυρός παρουσίασε το δυναμικό single «Ελεύθερος», μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως το πιο καθαρόαιμο pop moment της βραδιάς. Με έντονη σκηνική παρουσία, άψογο vocal performance και αισθητική που θύμιζε διεθνείς παραγωγές, ο καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει δικαίως το χειροκρότημα.

Η εμφάνιση αυτή επιβεβαίωσε ότι ο Αργυρός μπορεί να κρατήσει μόνος του μια σκηνή γεμάτη, μετατρέποντας ένα τραγούδι-δήλωση σε live highlight.

4. «Θα ’μαι εδώ» – Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στα Mad VMA 2020

Στα Mad VMA 2020, ο Αργυρός επέλεξε να παρουσιάσει το «Θα ’μαι εδώ» σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία. Ήταν μια χρονιά διαφορετική για όλους, κι αυτό αποτυπώθηκε απόλυτα στη σκηνή, με τον καλλιτέχνη να δίνει μια πιο εσωτερική και ώριμη εκδοχή του τραγουδιού.

Η ατμοσφαιρική σκηνοθεσία και το ειλικρινές performance δημιούργησαν μια από τις πιο «ήσυχες», αλλά ταυτόχρονα πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αγκαλιάζει μια πολύχρωμη μασκότ αρκούδο στα Mad VMA 2022.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια χαρούμενη στιγμή με μια πολύχρωμη μασκότ στα Mad VMA 2022

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να παραμένει στην κορυφή. Η πορεία του στα Mad VMA, με τα 16 βραβεία και τις αξέχαστες εμφανίσεις του, είναι η καλύτερη απόδειξη. Συνεχίζει να μας εκπλήσσει, να μας συγκινεί και να μας διασκεδάζει, και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει να γράφει ιστορία για πολλά χρόνια ακόμα.

Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας

5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου

Bebe Rexha – David Guetta: Το «Sad Girls» είναι το dance anthem που περίμενες
MAD VMA 2026: Ποιος performer άφησε το πιο δυνατό αποτύπωμα στη σκηνή φέτος;
«The Gentleman's Club»: Η μεγάλη επιστροφή του YG με άλμπουμ που αλλάζει το κλίμα στο hip hop
Ρία Ελληνίδου: Πηγαίνει «Σαφάρι» στη Νίκαια και υπόσχεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού!
Αντώνης Ρέμος: Το throwback βίντεο με τον Γιώργο Νταλάρα από το 2004
Η Jennifer Lopez τραγούδησε το «Total Eclipse of the Heart» και έγινε viral
Ο Νίνο γυρίζει το χρόνο πίσω με ένα TikTok – Flashback στο «Σε Παρακαλώ» του 2003
Champions League αλά «Ελληνικά»: Ο αθλητικός ύμνος έγινε ζεϊμπέκικο
«Σπάστε τα»: Το νέο λαϊκό anthem της Αναστασίας είναι εδώ
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

