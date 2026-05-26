Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 26.05.2026

MAD VMA 2007: Η μπαλάντα των Reamonn και του Μιχάλη Χατζηγιάννη που έκανε το κοινό να τραγουδά σαν ένα

Στα MAD VMA 2007 ζήσαμε μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της ελληνικής pop σκηνής, όταν οι Reamonn και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένωσαν τις φωνές τους
Πόπη Βασιλείου

Τα MAD Video Music Awards αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο δυναμικά μουσικά γεγονότα της ελληνικής σκηνής, μια βραδιά όπου η pop κουλτούρα, οι live εμφανίσεις και οι απρόβλεπτες συνεργασίες δημιουργούν στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη του κοινού. Και αν υπάρχει μία στιγμή που ακόμη και σήμερα συζητιέται με νοσταλγία, αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η εμφάνιση των Reamonn μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στα MAD VMA 2007.

Στιγμιότυπο από ζωντανή μουσική συναυλία στην Ελλάδα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκείνο το βράδυ ήσουν κι εσύ εκεί, έστω και νοερά. Μια αίσθηση ότι κάτι ξεχωριστό πρόκειται να συμβεί είχε ήδη γεμίσει τον χώρο από νωρίς. Τα φώτα, η σκηνή, η ενέργεια του κοινού, όλα έδειχναν πως η βραδιά δεν θα ήταν απλώς μια ακόμη απονομή μουσικών βραβείων. Και όταν ακούστηκαν οι πρώτες νότες του «Tonight / Σήμερα», όλα άλλαξαν.

Η συνεργασία του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τους Reamonn δεν ήταν απλώς μια μουσική σύμπραξη. Ήταν μια στιγμή που ένωσε δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους σε μια κοινή συναισθηματική γλώσσα. Μια μπαλάντα που έκανε το κοινό να σταματήσει για λίγο τον χρόνο και να αφεθεί στη μελωδία. Εκεί, μέσα στο στάδιο, ένιωθες ότι όλοι τραγουδούσαν σαν ένα. Ήσουν εκεί και το θυμάσαι. Ένιωθες ότι κάθε λέξη του τραγουδιού μπορούσε να γίνει προσωπική σου ιστορία. Άλλος το αφιέρωνε σιωπηλά, άλλος το σιγοτραγουδούσε με δάκρυα στα μάτια, άλλος απλώς χαμογελούσε γιατί η στιγμή ήταν αρκετή. Και κάπως έτσι, μια σκηνή των MAD VMA μετατράπηκε σε μια συλλογική εμπειρία που ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής live εμφάνισης.

Το «Tonight / Σήμερα» δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι εκείνης της βραδιάς. Ήταν μια συνάντηση συναισθημάτων. Οι Reamonn έφεραν τη διεθνή rock-pop αισθητική τους, ενώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πρόσθεσε τη γνώριμη ελληνική ευαισθησία που έκανε το κομμάτι να αγγίξει ακόμη πιο βαθιά το κοινό. Το αποτέλεσμα ήταν μια μπαλάντα που δεν άφησε κανέναν αδιάφορο. Τα MAD VMA 2007 είχαν πολλές δυνατές στιγμές, όμως αυτή η εμφάνιση ξεχώρισε γιατί είχε κάτι σπάνιο: αυθεντικό συναίσθημα. Δεν ήταν απλώς ένα show, ήταν μια στιγμή που σε έκανε να νιώσεις ότι η μουσική μπορεί πραγματικά να ενώσει ανθρώπους, φωνές και ιστορίες.

Ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν ακούς το «Tonight / Σήμερα», επιστρέφεις νοερά σε εκείνη τη βραδιά. Θυμάσαι τον ενθουσιασμό, τη συγκίνηση, το φως της σκηνής και εκείνη τη συλλογική ενέργεια που έκανε όλο το κοινό να τραγουδάει μαζί. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι κάποιες μουσικές στιγμές δεν χάνονται ποτέ. Απλώς μένουν για πάντα μέσα σου.

Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 Reamonn ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
