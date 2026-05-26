Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο & The Rock: Το viral promo της Disney για τη Μοάνα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο The Rock πρωταγωνιστούν σε promo video της Disney για την νέα ταινία της «Μοάνα»
Ειρήνη Στόφυλα

Η ποπ κουλτούρα, το Hollywood και το NBA συναντιούνται σε μια από τις πιο ανατρεπτικές συνεργασίες της χρονιάς, με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Dwayne Johnson. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ενώνει δυνάμεις με τον διάσημο ηθοποιό σε ένα ιδιαίτερο project της Disney, με αφορμή τη live-action εκδοχή της «Μοάνα», κλέβοντας τις εντυπώσεις παγκοσμίως.

Το νέο διαφημιστικό σποτ έχει έντονο χιούμορ, κινηματογραφική αισθητική και αρκετές δόσεις αυτοσαρκασμού. Ο The Rock αναλαμβάνει τον ρόλο του «μέντορα», προσπαθώντας να βάλει τον Γιάννη στο σύμπαν της ταινίας, «χτίζοντας» πάνω του τα χαρακτηριστικά τατουάζ του Μάουι, ώστε να γίνει ένας «σωστός ημίθεος».

Ο Greek Freak εμφανίζεται ενθουσιασμένος και συμμετέχει στο παιχνίδι της μεταμόρφωσης, δημιουργώντας μερικές από τις πιο viral στιγμές του κλιπ. Το κλίμα είναι ανάλαφρο, γεμάτο ατάκες και pop culture αναφορές που συνδέουν το NBA με τον κινηματογράφο.

Σε επόμενο σημείο του βίντεο, ο The Rock φοράει στον Γιάννη μια μακριά σγουρή περούκα, με τον Έλληνα αθλητή να αντιδρά με χιούμορ και να απολαμβάνει τη στιγμή.

«Είμαι όμορφος!» δηλώνει ο Γιάννης, προκαλώντας ακόμα περισσότερα χαμόγελα στο κοινό.

Η συνεργασία τους όμως δεν σταματά εκεί. Σε δεύτερο promo clip, ο Dwayne Johnson προκαλεί τον Γιάννη να δοκιμάσει τις δυνάμεις του ως ημίθεος, ενθαρρύνοντάς τον να κρατήσει το θρυλικό μαγικό αγκίστρι και να πέσει από έναν γκρεμό.


Ο Γιάννης δείχνει αρχικά διστακτικός, όμως ο The Rock δεν τον αφήνει να το σκεφτεί πολύ. «Είσαι ένας θρύλος του ΝΒΑ και φοβάσαι ένα μικρό άλμα;» του λέει, πριν τον σπρώξει.

Η σκηνή κορυφώνεται με μια εντυπωσιακή και χιουμοριστική μεταμόρφωση του Greek Freak, ο οποίος καταλήγει να εμφανίζεται ως θαλάσσιος ελέφαντας, δίνοντας στο κοινό μια απρόσμενη και διασκεδαστική ανατροπή.

Η συνεργασία αυτή έχει ήδη γίνει viral, αποδεικνύοντας πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι μόνο ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, αλλά και ένα παγκόσμιο pop culture icon που μπορεί να σταθεί άνετα δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood.

Moana the Rock Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Bad Bunny κάνει τη μεγάλη ανατροπή στη μόδα και φέρνει την επιστροφή της κλασικής βερμούδας

