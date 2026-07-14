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Cinema 14.07.2026

Το Netflix κάνει το Monopoly reality και ήδη θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή!

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Το αγαπημένο επιτραπέζιο Monopoly έρχεται σε μορφή reality show στο Netflix και οι συμμετοχές έχουν ήδη ξεκινήσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix ετοιμάζει reality show βασισμένο στο Monopoly, με πρεμιέρα το 2027.
  • 12 διαγωνιζόμενοι θα διαγωνιστούν σε μια πραγματική "Monopoly Town Square" για έπαθλο 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Οι παίκτες θα πρέπει να αγοράζουν, να ανταλλάσσουν και να χτίζουν περιουσίες, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία.
  • Η παραγωγή γίνεται από τη Studio Lambert σε συνεργασία με τη Hasbro Entertainment.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Monopoly, ένα από τα πιο αγαπημένα επιτραπέζια παιχνίδια όλων των εποχών, ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική του τηλεοπτική εκδοχή στο Netflix. Η streaming πλατφόρμα έδωσε και επίσημα το «πράσινο φως» για το νέο reality competition, το οποίο υπόσχεται έντονες ανατροπές, στρατηγική, συμμαχίες και ένα εντυπωσιακό έπαθλο που φτάνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly με πιόνια και κάρτες.
Το κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly σε κοντινό πλάνο.

Οι συμμετοχές για το παιχνίδι έχουν ήδη ανοίξει, ενώ η πρεμιέρα της σειράς αναμένεται μέσα στο 2027. Το concept μεταφέρει τους παίκτες μέσα σε μια τεράστια, πραγματική Monopoly Town Square, όπου όλα όσα γνωρίζουμε από το κλασικό επιτραπέζιο ζωντανεύουν σε φυσικό μέγεθος.

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Αν αγαπάς realities όπως το Squid Game: The Challenge, το The Traitors ή το The Circle, τότε το νέο project του Netflix φαίνεται πως θα γίνει η επόμενη τηλεοπτική σου εμμονή. Εδώ δεν κερδίζει ο πιο δυνατός, αλλά εκείνος που θα διαπραγματευτεί καλύτερα, θα κάνει τις σωστές κινήσεις και θα αποφύγει τη… χρεοκοπία.

MONOPOLY_NETFLIX (2)
deadline.com

Πώς θα παίζεται το Monopoly του Netflix;

Στο παιχνίδι θα συμμετέχουν 12 διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα ξεκινούν όλοι από την ίδια αφετηρία. Ωστόσο, η ισορροπία δεν θα κρατήσει για πολύ.  Οι παίκτες θα πρέπει να αγοράζουν, να ανταλλάσσουν, να διαπραγματεύονται και να χτίζουν τη δική τους «αυτοκρατορία», παίρνοντας αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν εντελώς την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Κάθε συμφωνία, κάθε ρίψη των ζαριών και κάθε στρατηγική επιλογή θα μπορεί να οδηγήσει είτε στην κορυφή είτε… απευθείας στη φυλακή, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο κλασικό Monopoly.

deadline.com
deadline.com

Όπως και στο επιτραπέζιο, έτσι και στο reality, η χρεοκοπία σημαίνει τέλος. Οι παίκτες που θα χάνουν όλη την περιουσία τους θα αποχωρούν από το παιχνίδι, μέχρι να απομείνει ένας και μοναδικός νικητής, ο οποίος θα φύγει με το εντυπωσιακό χρηματικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Netflix ποντάρει σε ένα format που συνδυάζει κοινωνική στρατηγική, ψυχολογικό παιχνίδι και έντονο ανταγωνισμό, στοιχεία που τα τελευταία χρόνια έχουν αποδειχθεί τεράστιες επιτυχίες για την πλατφόρμα.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την παραγωγή

Την παραγωγή αναλαμβάνει η Studio Lambert, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από επιτυχημένα reality formats όπως το The Traitors, το Squid Game: The Challenge και το The Circle.

Η σειρά δημιουργείται σε συνεργασία με τη Hasbro Entertainment, την εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα του Monopoly, με στόχο να μεταφέρει όσο πιο πιστά γίνεται την εμπειρία του διάσημου επιτραπέζιου σε μια τηλεοπτική υπερπαραγωγή.

Pexels
Pexels

Με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, έπαθλο 2 εκατομμυρίων δολαρίων και μια πραγματική Monopoly πόλη όπου όλα μπορούν να ανατραπούν από μία μόνο κίνηση, το νέο reality του Netflix έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της επόμενης χρονιάς. Και αν κρίνουμε από τις προηγούμενες παραγωγές της πλατφόρμας, ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι αδυσώπητος.

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Monopoly netflix REALITY SHOW
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