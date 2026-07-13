Το Avatar Aang επιστρέφει πιο νωρίς και το νέο trailer είναι σκέτη ανατριχίλα

Το νέο Avatar Aang έρχεται νωρίτερα, με πρώτο trailer και νέα ημερομηνία κυκλοφορίας σε μια νέα animated περιπέτεια

Με μια ματιά Το "Avatar Aang: The Last Airbender" κυκλοφορεί στις 25 Ιουλίου στο Paramount+, νωρίτερα από τον Οκτώβριο.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer, με επικές σκηνές και μάχες.

Η ταινία ακολουθεί τον Aang σε ένα ταξίδι για να βρει μια αρχαία δύναμη που θα σώσει τον λαό του.

Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή του Avatar Studios, με φωνές από γνωστούς ηθοποιούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του Aang γίνεται νωρίτερα απ’ ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί και η είδηση έχει ήδη ενθουσιάσει τους fans του θρυλικού animation. Μαζί με τη νέα ημερομηνία κυκλοφορίας, δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρώτο επίσημο trailer, γεμάτο επικές σκηνές και δυνατές μάχες. Το «Avatar Aang: The Last Airbender» θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στις 25 Ιουλίου μέσω Paramount+, αντί για τον Οκτώβριο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η παραγωγή είχε ξεκινήσει ως κινηματογραφική κυκλοφορία, όμως στη συνέχεια μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο streaming.

Η αλλαγή της ημερομηνίας φαίνεται πως συνδέεται και με τη διαρροή ολόκληρης της ταινίας στο διαδίκτυο τον περασμένο Απρίλιο, ενώ το νέο φιλμ αναμένεται να παρουσιαστεί και στο San Diego Comic-Con μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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Η ιστορία ακολουθεί τον Aang, τον τελευταίο Airbender, ο οποίος ανακαλύπτει ότι υπάρχει μια αρχαία δύναμη που ίσως μπορέσει να σώσει τον πολιτισμό του από την εξαφάνιση. Μαζί με τους φίλους του ξεκινά ένα νέο ταξίδι, προσπαθώντας να τη βρει πριν πέσει σε λάθος χέρια και απειλήσει την ειρήνη για την οποία όλοι αγωνίστηκαν.

Στο trailer, ο Aang εκφράζει την απογοήτευσή του που παραμένει ο τελευταίος Airbender, μέχρι που γνωρίζει τον Tagah, έναν αρχαίο Airbender που ίσως αποτελέσει το κλειδί για την αναγέννηση του λαού τους. Στις φωνές των χαρακτήρων συμμετέχουν οι Eric Nam, Dave Bautista, Jessica Matten, Román Zaragoza, Steven Yeun και Dionne Quan, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Lauren Montgomery, Steve Ahn και William Mata.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη μεγάλη παραγωγή του Avatar Studios, του στούντιο που δημιουργήθηκε το 2021 από τη Nickelodeon αποκλειστικά για νέες ιστορίες του σύμπαντος του Avatar. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη και η νέα animated σειρά «Avatar: Seven Havens», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

Το αυθεντικό «Avatar: The Last Airbender», που προβλήθηκε από το 2005 έως το 2008, θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες animated σειρές όλων των εποχών, χάρη στην ιστορία, τους χαρακτήρες και τον μοναδικό κόσμο που δημιούργησε. Και όλα δείχνουν πως η νέα εποχή του Avatar μόλις ξεκινά.