Screen News 14.03.2026

Ο James Cameron αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το Avatar 4

Ο James Cameron δηλώνει ότι μια τέταρτη ταινία του franchise είναι «πολύ πιθανή», παρά τη μικρότερη εισπρακτική πορεία του «Avatar Fire and Ash»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Cameron άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί το κινηματογραφικό σύμπαν του «Avatar» με μια τέταρτη ταινία, παρά το γεγονός ότι το «Avatar: Fire and Ash» σημείωσε χαμηλότερες εισπράξεις σε σύγκριση με την προηγούμενη ταινία της σειράς. Ο δημιουργός και σκηνοθέτης του δημοφιλούς κινηματογραφικού franchise είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι η πορεία των επόμενων ταινιών θα εξαρτηθεί από την οικονομική επιτυχία του «Avatar: Fire and Ash» και από το κατά πόσο η Disney και η 20th Century Studios θα συνεχίσουν να επενδύουν σε ολοένα πιο δαπανηρές παραγωγές στον κόσμο της Πανδώρας.

Ωστόσο, σε πρόσφατη τοποθέτησή του στα βραβεία Saturn, ο James Cameron εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος για το μέλλον της σειράς. Σύμφωνα με δηλώσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σκηνοθέτης ανέφερε ότι το «Avatar 4» είναι «πολύ πιθανό» να πραγματοποιηθεί. Ο James Cameron τόνισε επίσης ότι η ανταπόκριση του κοινού θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ταινίας και στη συνέχεια της ιστορίας του κινηματογραφικού σύμπαντος.

Ήδη κατά την παραγωγή του «Avatar: Fire and Ash» είχαν γυριστεί ορισμένες σκηνές που προορίζονται για το «Avatar 4». Αυτό εξηγεί και την παρουσία της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Michelle Yeoh σε φωτογραφίες από τα γυρίσματα, καθώς η ηθοποιός έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στο καστ της σειράς ως ανθρώπινη επιστήμονας, χωρίς όμως να εμφανιστεί ακόμη στις προηγούμενες ταινίες. Το μέλλον της σειράς επηρεάζεται επίσης από τις αλλαγές στη διοίκηση της Disney, καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Bob Iger από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την ανάληψη της ηγεσίας από τον Josh D Amaro.

Παράλληλα με το κινηματογραφικό σύμπαν του «Avatar», ο James Cameron εξετάζει και άλλα κινηματογραφικά σχέδια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πιθανή δημιουργία της ταινίας «Terminator 7» σε συνεργασία με τον David Ellison της Paramount, το ιστορικό δράμα «Ghosts of Hiroshima» που αφορά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η ταινία φαντασίας «The Devils». Ο σκηνοθέτης έχει επίσης εκφράσει στο παρελθόν ενδιαφέρον για τη δημιουργία συνέχειας της ταινίας «Alita Battle Angel», σε περίπτωση που η Disney δώσει το σχετικό πράσινο φως.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη Disney ή από τον ίδιο τον James Cameron, το ενδεχόμενο μιας τέταρτης ταινίας «Avatar» παραμένει ανοιχτό, με τις πρόσφατες δηλώσεις του δημιουργού να δημιουργούν νέες προσδοκίες για τη συνέχεια ενός από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises των τελευταίων δεκαετιών.

