Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

Η Miley Cyrus παραδέχεται ανοιχτά ότι η παρουσία της στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 2025 είχε καθαρά επαγγελματικό στόχο. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός αποκάλυψε ότι αξιοποίησε την ευκαιρία για να προτείνει τη συγγραφή πρωτότυπης μουσικής σε σκηνοθέτες και παραγωγούς, επιδιώκοντας ενεργό ρόλο στον κινηματογράφο. Σε συνέντευξή της στο People, η Miley Cyrus εξήγησε ότι αυτή η προσέγγιση είχε ήδη αποδώσει καρπούς στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, η γνωριμία της με τον James Cameron στο συνέδριο D23 το 2024 οδήγησε στη συμμετοχή της με το τραγούδι «Dream As One» στους τίτλους τέλους της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», η οποία προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Διάβασε επίσης: Τα 15 τραγούδια που ρίχνονται στη «μάχη» για το Όσκαρ

«Το πετάω πάντα μέσα στη συζήτηση, όπως κάνω συνήθως», ανέφερε η Miley Cyrus για την επαφή της με τον James Cameron. «Ήξερα ήδη ποια θα ήταν η απάντηση στην ερώτηση τι κάνεις αυτό τον καιρό, γιατί ήξερα ότι ασχολείται με το Avatar εδώ και πάρα πολύ καιρό». Σε εκείνο το σημείο, όπως περιέγραψε, του είπε «Απλώς ενημέρωσέ με αν χρειαστείς ποτέ μουσική» και η χρονική συγκυρία αποδείχθηκε ιδανική. Η πρακτική αυτή δεν ήταν πρωτόγνωρη για τη Miley Cyrus. Όπως αποκάλυψε, είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική και με την Jamie Lee Curtis, γεγονός που οδήγησε στη συμμετοχή της με το τραγούδι «Beautiful That Way» στην ταινία «The Last Showgirl» της Gia Coppola, η οποία της χάρισε και υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η Miley Cyrus εξήγησε ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο βρέθηκε και στα Όσκαρ το 2025. «Όποιος ερχόταν και μου συστηνόταν, του έλεγα αν χρειαστείς ποτέ μουσική είμαι εδώ», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι δεν δίστασε να προτείνει τον εαυτό της ακόμη και στους δημιουργούς της τηλεοπτικής σειράς «Baby Reindeer». «Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να γράψω για μια δεύτερη σεζόν, αλλά το ανέφερα», πρόσθεσε. Η ενασχόλησή της με τη σύνθεση για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αποτελεί για τη Miley Cyrus έναν τρόπο βαθύτερης συμμετοχής στη συναισθηματική καρδιά μιας ταινίας. Όπως είπε, «αισθάνομαι πολύ δεμένη με τα τραγούδια. Υπάρχουν κομμάτια που, είτε γράφτηκαν ειδικά για μια ταινία είτε απλώς χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν, σε κάνουν να σκέφτεσαι αμέσως την ίδια την ταινία και γίνονται αναπόσπαστο μέρος της».

Πηγή: People

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus μιλά για τη σπάνια φοβία της

Δες κι αυτό…