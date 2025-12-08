Η Miley Cyrus μιλά για τη σπάνια φοβία της

Η Miley Cyrus μίλησε με ειλικρίνεια για μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της προσωπικότητάς της, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από μια έντονη φοβία απέναντι στο χαρτί, η οποία, όπως η ίδια παραδέχεται, επηρεάζει πλέον την καθημερινή της ζωή. Η τραγουδίστρια, γνωστή για τις παγκόσμιες επιτυχίες της όπως το «Flowers» και το «Wrecking Ball», εμφανίστηκε στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live» και εξήγησε ότι ο αρραβωνιαστικός της, Maxx Morando, έχει αναλάβει τον ρόλο του… «διαχειριστή του χαρτιού» στο σπίτι τους.

Η Miley Cyrus περιέγραψε με χιούμορ αλλά και εμφανή αμηχανία το πρόβλημά της. Όπως δήλωσε «είμαι γνωστή σαν ένας μικρός Grinch επειδή έχω ένα θέμα με τα Χριστούγεννα. Μισώ το χαρτί, μόνο που το κοιτάω με κάνει να θέλω να κάνω εμετό», λέγοντας ταυτόχρονα ότι δυσκολεύεται ακόμη και να κοιτάξει τις κάρτες που κρατούσε ο Jimmy Kimmel. Η ίδια εξήγησε ότι η δυσφορία της επιτείνεται τις ημέρες των γιορτών, όταν λόγω του κρύου τα χέρια των ανθρώπων γίνονται ξηρά και αυτό κάνει την επαφή με το χαρτί ακόμη πιο δυσάρεστη. «Το πραγματικό πρόβλημα είναι όταν άνθρωποι με ξηρά χέρια αγγίζουν χαρτί και είναι Χριστούγεννα και όλοι έχουν ξηρά χέρια και όλοι αγγίζουν χαρτί» ανέφερε.

Η Miley Cyrus αποκάλυψε πως η φοβία της έχει μεγαλώσει τόσο ώστε δεν μπορεί πλέον να ανοίξει γράμματα αγαπημένων της προσώπων ή να διαβάσει εφημερίδες. Επιβεβαίωσε ότι «είναι φοβία και χρειάζομαι βοήθεια», προσθέτοντας πως σκέφτεται να εξετάσει θεραπείες όπως EMDR ή ύπνωση. Η τραγουδίστρια σημείωσε ότι ο χειρότερος τύπος χαρτιού για εκείνη είναι το χαρτόνι. «Όταν κάποιος λαμβάνει δέμα αρρωσταίνω. Το χαρτόνι είναι το χειρότερο. Είναι πολύ ξηρό και μέσα έχει ακόμη περισσότερο χαρτί συσκευασίας» είπε χαρακτηριστικά. Δεν παρέλειψε μάλιστα να αστειευτεί ότι «γι’ αυτό αρραβωνιάστηκα. Για να ανοίγει όλα τα πακέτα έξω από το σπίτι».

Όταν ο Jimmy Kimmel τη ρώτησε αν θα μπορέσει να υπογράψει το μελλοντικό της πιστοποιητικό γάμου, εκείνη απάντησε πως «το χαρτί είναι εντάξει όταν έχει κερωμένη ή λεία επιφάνεια. Από τον προηγούμενο γάμο μου με τον Liam Hemsworth, θυμάμαι ότι το χαρτί ήταν κερωμένο».

Η Miley Cyrus αποκάλυψε επίσης ότι η φοβία της έχει τις ρίζες της στην παιδική της ηλικία. Μεγαλώνοντας μαζί με τα αδέλφια της, ταξίδευαν συχνά οδικώς από το Nashville στο Τορόντο, σε διαδρομές που διαρκούσαν 14 ώρες. «Ήμασταν πέντε παιδιά σε ένα αυτοκίνητο, με έναν γερμανικό ποιμενικό, και μαλώναμε συνέχεια. Για να με βασανίσουν, τα αδέλφια μου έτριβαν χαρτί» ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτές οι παιδικές εμπειρίες διαμόρφωσαν τον σημερινό της φόβο. Η Miley Cyrus κατέληξε ότι η τεχνολογία την έχει βοηθήσει σημαντικά. «Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν εφευρέθηκε το Kindle» είπε. «Όταν γράψω το βιβλίο μου, θα χρησιμοποιήσω κερωμένο χαρτί. Και μπορείτε να σκίσετε και μια σελίδα για να τη χρησιμοποιήσετε διαφορετικά, δεν θα με πειράξει».

