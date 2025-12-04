MadWalk 2025 Mega
Celeb News 04.12.2025

Miley Cyrus: Πόσο κοστίζει το custom διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Maxx Morando

miley cyrus
Το κοσμήμα που τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρεμιέρα του Avatar
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια από τις πιο λαμπερές στιγμές της βραδιάς σημειώθηκε όταν η Miley Cyrus εμφανίστηκε μαζί με τον Maxx Morando στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ashes» στο Λος Άντζελες. Παρότι το διάσημο ζευγάρι τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, ένα συγκεκριμένο λεπτό σημείο κέρδισε ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον των φωτογράφων: το αριστερό της χέρι.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, το οποίο αντανακλούσε έντονα στο φως και έγινε γρήγορα το επίκεντρο σχολιασμού στα media. Λίγες ώρες αργότερα, μεγάλα αμερικανικά περιοδικά, ανάμεσά τους το People και το Page Six, επιβεβαίωσαν ότι η Miley Cyrus και ο Maxx Morando αρραβωνιάστηκαν.

miley_cyrus
https://www.instagram.com/mileycyrus/

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αρραβωνιάστηκε τον Maxx Morando: Το εντυπωσιακό μονόπετρο και το love story που οδήγησε στο «ναι»

Όπως αναφέρει το madamefigaro.fr, το μονόπετρο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εκείνη από τη διάσημη σχεδιάστρια Jacquie Aiche. Το δαχτυλίδι φέρει ένα cushion-cut διαμάντι τοποθετημένο σε χρυσή βάση 14 καρατίων, μια κατασκευή που συνδυάζει πολυτέλεια και υψηλή τεχνική.

Πόσο κοστολογείται το δαχτυλίδι;

Η αξία του έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς οι εκτιμήσεις των ειδικών ποικίλλουν. Παρ’ όλα αυτά, κανένας δεν αμφισβητεί ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο και ακριβό κόσμημα.

Ο αντιπρόεδρος της Blue Nile -ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους κοσμημάτων παγκοσμίως- τοποθετεί την τιμή του έως και στα 450.000 δολάρια, εφόσον πρόκειται για φυσικό διαμάντι 4 ή 5 καρατίων υψηλής καθαρότητας. Άλλοι αξιολογητές, όπως πρώην ειδικός εκτιμήσεων της Worthy, προτείνουν μια πιο συντηρητική αλλά και πάλι πολυτελή κλίμακα, από 150.000 έως 250.000 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή

Η Miley Cyrus διανύει μια ιδιαίτερα σταθερή και δημιουργική περίοδο, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα. Στα 33 της, φαίνεται πιο έτοιμη από ποτέ να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Maxx Morando, με τον οποίο είναι μαζί πάνω από τέσσερα χρόνια.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος της τραγουδίστριας, καθώς στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Liam Hemsworth. Και εκείνος, ωστόσο, έχει προχωρήσει στη ζωή του, αφού είναι πλέον αρραβωνιασμένος με το μοντέλο Gabriella Brooks.

miley_cyrus_arravonas
https://www.instagram.com/mileycyrus/

Διάβασε επίσης: H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025

Δες κι αυτό… 

Maxx Morando Miley Cyrus ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ δαχτυλίδια ζευγάρια
