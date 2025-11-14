Food 14.11.2025

Η ιταλική κουζίνα στο δρόμο για αναγνώριση ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Unesco

Η ιταλική κουζίνα στο δρόμο για αναγνώριση ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Unesco
Η Ιταλία μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα με πλήρη αναγνώριση της κουζίνας της ως άυλης κληρονομιάς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ιταλική κουζίνα έλαβε το πρώτο θετικό «σήμα» από τους ειδικούς της Unesco για την αναγνώρισή της ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η τεχνική επιτροπή, με γνωμοδότηση που έχει χαρακτήρα καθοδηγητικό αλλά όχι δεσμευτικό, τάχθηκε υπέρ της ένταξης της ιταλικής γαστρονομίας στα αγαθά που αξίζουν προστασία και προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η οριστική απόφαση αναμένεται τον Δεκέμβριο στο Νέο Δελχί, από τη διακυβερνητική επιτροπή της Unesco. Η ιταλική υποψηφιότητα συντονίζεται από τα υπουργεία Πολιτισμού και Γεωργίας της Ρώμης, σε συνεργασία με ενώσεις του αγροτικού και γαστρονομικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πλούτο της ιταλικής κουζίνας, με τις αμέτρητες συνταγές από κάθε περιφέρεια που συνθέτουν μια παράδοση αιώνων.

Σε περίπτωση που η διακυβερνητική επιτροπή επικυρώσει τη γνωμοδότηση, η ιταλική κουζίνα θα γίνει η πρώτη που θα λάβει διεθνή αναγνώριση για το συνολικό πολιτιστικό και γαστρονομικό της πλούτο.

«Η τεχνική γνωμοδότηση δείχνει ότι η υποψηφιότητά μας προετοιμάστηκε με ακρίβεια και ταυτίζεται με τους στόχους της Unesco», δήλωσε ο καθηγητής Πιέρ Λουίτζι Πετρίλο, υπεύθυνος του φακέλου υποψηφιότητας. «Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη καμία βεβαιότητα, καθώς η διακυβερνητική επιτροπή θα μπορούσε να ανατρέψει την απόφαση των ειδικών», πρόσθεσε.

