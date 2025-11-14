TV 14.11.2025

Να μ’αγαπάς: Ανατροπές και εκπλήξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

Όλα όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια που θα προβληθούν Δευτέρα - Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 20:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθηλωτικά αναμένονται τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHAΝα μ’αγαπάς που θα προβληθούν Δευτέρα – Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 20:00.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 28

Ο Χάρης προκαλεί τον Λευτέρη με υπονοούμενα για την αδερφή του, εκείνος εξοργίζεται και τον εγκαταλείπει στην ερημιά. Ορφέας και Φωτεινή τα ξαναβρίσκουν. Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον γάμο της. Η Σοφία προσπαθεί ανεπιτυχώς να τραβήξει την προσοχή του Άγγελου. Ο Χάρης στο δείπνο, μπροστά στον Άγγελο, επιτίθεται στα δίδυμα, ο Λευτέρης οδηγεί τα πράγματα στο όριο και η Ζωή, μην αντέχοντας την πίεση, καταρρέει μπροστά σε όλους.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 29

Η Ζωή μεταφέρεται στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία και η κατάσταση της είναι κρίσιμη. Ο Μάκης, ο Χάρης και η Σοφία -ο καθένας ξεχωριστά- αρχίζουν να αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που ζήτησε ο Λευτέρης στη Ζωή να αποκαλύψει πριν χάσει τις αισθήσεις τους. Τα δίδυμα νιώθουν ενοχές ότι μπορεί με την πίεση τους να προκάλεσαν την κατάρρευση της μητέρας τους. Ο Ορφέας προσπαθεί να κρατήσει όρθια την οικογένεια ενώ ταυτόχρονα συναντά κρυφά την Φωτεινή θυμίζοντας της πως η αγάπη τους θα παραμείνει ζωντανή ότι κι αν συμβεί. Η Άννα αντιδρά στο «ψάρεμα» της μάνας της. Απελπισμένη η Νικαίτη πέφτει στα πόδια του Λευτέρη προσφέροντας έτσι στη Σοφία κάτι που μπορεί να τη οδηγήσει σε απαντήσεις.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 30

Η Ζωή συνέρχεται από το κώμα κι επιστρέφει επιτέλους σπίτι της, προς ανακούφιση όλων και ειδικά του Λευτέρη. Η Σοφία έχει βαλθεί να ανακαλύψει τα μυστικά των διδύμων, και θα φτάσει μέχρι την Θεσσαλονίκη για να το κάνει, ενώ η Νικαίτη προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της με κάθε τρόπο. Ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου, ενώ ο Χάρης προσπαθεί να πλησιάσει την Κατερίνα.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 20:00 – Επεισόδιο: 31

Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής. Ο Άγγελος αποκαλύπτει το βίαιο παρελθόν του με τη Σοφία και τον Θεόφιλο, και γίνεται στρατηγικός συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα. Ο Ορφέας καταρρέει, μετανιωμένος για το γάμο του με την Άννα και την εμπλοκή του στα σχέδια του πατέρα του. Η Ζωή και η Φωτεινή έχουν μια πρώτη, βαθιά συναισθηματική επαφή ως μητέρα και κόρη. Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα κατόπιν εντολής του Χάρη, ενώ ο Άγγελος ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση.

