Celeb News 14.11.2025

Η Demi Moore γιορτάζει τα 63 της με δαντελένιο, αποκαλυπτικό φόρεμα του οίκου Gucci

Η Demi Moore γιόρτασε τα 63 της χρόνια με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα Gucci στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Landman»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Demi Moore γιόρτασε τα 63α γενέθλιά της με μια αξέχαστη εμφάνιση στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της δραματικής σειράς «Landman» στο Μανχάταν. Η ηθοποιός επέλεξε ένα τολμηρό, δαντελένιο φόρεμα του οίκου Gucci, που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, αποδεικνύοντας πως η γοητεία και το στιλ δεν γνωρίζουν ηλικία.

Το μακρυμάνικο, μαύρο φόρεμα με λαχούρια και βαθύ ντεκολτέ μέχρι τον αφαλό, ολοκληρωνόταν με μια λεπτή μεταλλική αγκράφα που συγκρατούσε τη μέση του στήθους, προσθέτοντας μια διακριτική αίσθηση κάλυψης. Το look της συνδυάστηκε με μυτερές μαύρες γόβες, έντονα κόκκινα νύχια και εντυπωσιακά ασημένια σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στην αποκαλυπτικότητα και την κομψότητα.

https://www.instagram.com/demimoore/

Διάβασε επίσης: Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

Η βραδιά περιλάμβανε και πιο προσωπικές στιγμές. H ηθοποιός δέχτηκε μια γλυκιά έκπληξη από τον παρουσιαστή του podcast «Not Just Pretty Pictures», Eric Rutherford, ο οποίος της προσέφερε μια πιατέλα με 13 cupcakes με κεράκια στο after party. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η μεγαλύτερη κόρη της, Rumer Willis, έκανε FaceTime με τη δίχρονη κόρη της, Luetta, τραγουδώντας για τη διάσημη γιαγιά της.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

Η Demi Moore μοιράστηκε την τρυφερή στιγμή με τους θαυμαστές της μέσω social media, αναρτώντας βίντεο από το αυτοκίνητο και γράφοντας: «Το πιο γλυκό δώρο γενεθλίων από τη μικρή μου Λου. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές». Με αυτή την εμφάνιση, η Demi Moore απέδειξε ότι το στιλ, η τόλμη και η γοητεία παραμένουν αξεπέραστα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Διάβασε επίσης: The Tiger: Η Demi Moore και οι χαρακτήρες της La Famiglia στο ντεμπούτο του Demna για τον οίκο Gucci

