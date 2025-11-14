Heaven Music: Γίνεται αποκλειστικός συνεργάτης της Warner Music σε Ελλάδα και Κύπρο

Η νέα αυτή στρατηγική συμμαχία σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα για τη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα και την Κύπρο

Η Warner Music Group, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς ομίλους μουσικής ψυχαγωγίας κι η Heaven Music, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου Antenna, ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στη μουσική βιομηχανία Ελλάδας και Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Heaven Music θα είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Warner Music για την Ελλάδα και την Κύπρο, διαχειριζόμενη του συνόλου του παγκοσμίου φήμης ρεπερτορίου της. Η Heaven Music αναλαμβάνει την εμπορική αξιοποίηση, τη διανομή και την προώθηση του περιεχομένου της Warner Music, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής (όπως οι: Coldplay, Ed Sheeran, Bruno Mars).

Η Izabela Ciszek-Podziemska, Γενική Διευθύντρια της Warner Music Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε: «Ο Σπύρος Σταμούλης κι ο Henning Tewes διαθέτουν αξιοσημείωτη επαγγελματική διαδρομή κι έχουν καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Είμαι ενθουσιασμένη που οι ομάδες μας ενώνουν δυνάμεις. Μαζί, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους καλλιτέχνες μας κορυφαίες υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε καινοτόμες και συναρπαστικές εμπειρίες για τους θαυμαστές τους, παλιούς και νέους».

Ο Σπύρος Σταμούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Heaven Music, ανέφερε: «Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με έναν τόσο σπουδαίο και διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό, όπως η Warner Music. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική αξιοπιστία και τη στρατηγική μας προσέγγιση στη δισκογραφική βιομηχανία. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε στο κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου ακόμη περισσότερη ποιοτική μουσική».

Συνδυάζοντας το διεθνές ρεπερτόριο και την παγκόσμια τεχνογνωσία της Warner Music με τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και τη δυναμική παρουσία της Heaven Music στα Μέσα Ενημέρωσης, οι δύο εταιρείες στοχεύουν να προσφέρουν στο κοινό μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Ο Henning Tewes, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Antenna, τόνισε:

«Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη θέση και τη φήμη της Heaven Music στη μουσική βιομηχανία κι αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ομίλου Antenna για στρατηγική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με έναν παγκόσμιο ηγέτη όπως η Warner Music, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε μοναδικές μουσικές εμπειρίες στο κοινό».

Η συνεργασία τίθεται σε ισχύ άμεσα και περιλαμβάνει τη διανομή νέων κυκλοφοριών, την υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών καμπανιών marketing, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας των καλλιτεχνών και των παραγωγών της Warner Music στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα φυσικά σημεία πώλησης.

Η νέα αυτή στρατηγική συμμαχία σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα για τη μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύνδεση του κοινού με τη μουσική που αγαπά.