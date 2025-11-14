Screen News 14.11.2025

O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

Ο Alexander Clooney ντύθηκε για το Halloween Batman, έναν από τους πιο γνωστούς ρόλους του πατέρα του, χωρίς να γνωρίζει ότι τον είχε ενσαρκώσει ο ίδιος ο George Clooney
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney μπορεί να έχει ενσαρκώσει μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς ήρωες του σύγχρονου κινηματογράφου, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να εντυπωσιάζει ιδιαίτερα τα παιδιά του. Σε πρόσφατη εμφάνισή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια ιδιαίτερα τρυφερή και χιουμοριστική ιστορία για τον 8χρονο γιο του, Alexander Clooney.

Μιλώντας στο Extra, ο George Clooney εξήγησε ότι τα παιδιά του δεν αντιλαμβάνονται ακόμη το εύρος της καριέρας του, κάτι που εκείνος βρίσκει ανακουφιστικό. Όπως είπε: «Δεν το καταλαβαίνουν, και αυτό είναι διασκεδαστικό. Το εκτιμώ, γιατί έχει πλάκα όταν δεν το καταλαβαίνουν». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τα δίδυμα Alexander και Ella αποτελούν πολλές φορές τους «χειρότερους κριτές» του. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ο γιος μου… αν δει κάτι στο οποίο παίζω, στην τηλεόραση, απλώς δείχνει και γελά».

Η πιο πρόσφατη απόδειξη της παιδικής αθωότητας αφορά την περσινή στολή του Alexander για το Halloween. Ο μικρός αποφάσισε να ντυθεί Batman, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της καριέρας του George Clooney, τον οποίο είχε υποδυθεί στην ταινία «Batman & Robin». Όταν ο ηθοποιός τού αποκάλυψε ότι είχε φορέσει τη στολή του Σκοτεινού Ιππότη στη μεγάλη οθόνη, η απάντηση του μικρού ήταν αποστομωτική: «Του είπα “ξέρεις, ήμουν ο Batman” και μου απάντησε “όχι πραγματικά”».

Παρότι τα παιδιά του φαίνεται να μην εντυπωσιάζονται από τον πατέρα τους, ο George Clooney αποκάλυψε ότι υπάρχουν διάσημοι που θα τους άφηναν πραγματικά άφωνους. Όπως είπε σε παλαιότερη συνέντευξή του στο E! News, τα δίδυμα θα ενθουσιάζονταν αν συναντούσαν την Taylor Swift. Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι αγαπούν τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande για τους ρόλους τους στο «Wicked», ανυπομονώντας ιδιαίτερα για το δεύτερο μέρος της ταινίας.

Η εικόνα του George Clooney και της Amal Clooney στο κόκκινο χαλί δείχνει μια οικογένεια που, παρά τη λάμψη και την επιτυχία, παραμένει προσγειωμένη. Και αν ο μικρός Alexander δεν αναγνωρίζει τον Batman μέσα στον διάσημο πατέρα του, ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο υγιές και γλυκό κομμάτι της καθημερινότητας ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Alexander Clooney Batman GEORGE CLOONEY Halloween ΓΙΟΣ
