MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 29.10.2025

Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra

Ο ηθοποιός γύρισε πίσω στα πρώτα του χρόνια στο Χόλιγουντ και θυμήθηκε τη φορά που ο θρυλικός τραγουδιστής Frank Sinatra τον επέπληξε προσωπικά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney μίλησε για μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της καριέρας του, όταν ο ίδιος ο Frank Sinatra τού φώναξε, ένα περιστατικό που ο ηθοποιός θυμάται πλέον με νοσταλγία και θαυμασμό. Παρευρισκόμενος στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας«Jay Kelly» στο Λος Άντζελες, ο 63χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος, τότε που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του στο Χόλιγουντ. Όπως αποκάλυψε, εκείνα τα χρόνια είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σπουδαίους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους τον Tony Bennett και τον Frank Sinatra.

«Θυμάμαι όταν ήμουν στον δρόμο… Ήμουν ο οδηγός της θείας μου, της Rosemary, όταν εκείνη τραγουδούσε», είπε ο George Clooney στο περιοδικό People. «Δεν τη γνώριζα πολύ καλά όταν ήμουν μικρός, γιατί ζούσα στο Κεντάκι και εκείνη ήταν η “Χολιγουντιανή θεία”. Έτσι, όταν ήρθα να δουλέψω, έγινα ο οδηγός της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O George Clooney και η Annette Bening ερωτεύονται στο σπαρακτικό In love

Ο ηθοποιός αφηγήθηκε πως μέσα από αυτή τη δουλειά βρέθηκε κοντά σε μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της εποχής. «Είχα την τύχη να οδηγήσω εκείνη, τον Tony Bennett και πολλούς άλλους καταπληκτικούς τραγουδιστές για έναν χρόνο», είπε. «Ήταν ένα πολύτιμο μάθημα ζωής για την επιτυχία και την αποτυχία και για το πώς πρέπει να τις αντιμετωπίζεις».

Κάποια στιγμή, ο George Clooney βρέθηκε άθελά του στο στόχαστρο του Frank Sinatra, όταν είχε συμμετάσχει σε ένα μποϊκοτάζ του Τύπου σχετικά με θέματα ελευθερίας του Τύπου. «Θυμάμαι πως ο Sinatra είχε θυμώσει μαζί μου επειδή είχα οργανώσει αυτό το μποϊκοτάζ. Εκείνη την περίοδο, κυκλοφορούσαν φήμες πως ήταν άρρωστος και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σπίτι του», αφηγήθηκε. «Μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Δεν δουλεύει αυτό που κάνεις!”». Παρότι το τηλεφώνημα δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό, ο George Clooney παραδέχτηκε πως η εμπειρία τον σημάδεψε θετικά. «Ήταν σπουδαίος. Με μάλωσε ο Frank Sinatra!», είπε γελώντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σήμερα, με δύο Όσκαρ στο ενεργητικό του -ένα για την ερμηνεία του και ένα για την παραγωγή- ο George Clooney αναγνωρίζει πως εκείνες οι εμπειρίες τον βοήθησαν να διαμορφώσει τη στάση του απέναντι στην επιτυχία και τη φήμη. «Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι οι ίδιοι εδώ και σαράντα χρόνια», σημείωσε. «Έχω κοιμηθεί στους καναπέδες τους όταν δεν είχα λεφτά. Είναι αυτοί που με επαναφέρουν στην πραγματικότητα όταν αρχίζουν να μου αποδίδουν υπερβολικά εύσημα. Είναι οι πρώτοι που μου υπενθυμίζουν πως “είναι όλα ανοησίες”».

Ο George Clooney, που από τότε έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες της εποχής του, αποδεικνύει ότι ακόμα και μια κατσάδα από έναν θρύλο μπορεί να γίνει πολύτιμο μάθημα, αρκεί να έχεις το χιούμορ και την ταπεινότητα να τη θυμάσαι με χαμόγελο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ο Adam Sandler και ο George Clooney αποθεώθηκαν για το Jay Kelly

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Frank Sinatra GEORGE CLOONEY Jay Kelly ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026

Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026

29.10.2025
Επόμενο
Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου

Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου

29.10.2025

Δες επίσης

Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond
Cinema

Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

29.10.2025
Game over για το Squid Game του Netflix
Cinema

Game over για το Squid Game του Netflix

29.10.2025
Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»
Cinema

Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

28.10.2025
Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σπάει ταμεία πριν καν βγει στις αίθουσες
Cinema

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σπάει ταμεία πριν καν βγει στις αίθουσες

28.10.2025
Ο λόγος που Keira Knightley απαγορεύει τα social media στο σπίτι της
Cinema

Ο λόγος που Keira Knightley απαγορεύει τα social media στο σπίτι της

27.10.2025
Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε την προσωρινή του παύση μετά το «Bugonia»
Cinema

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε την προσωρινή του παύση μετά το «Bugonia»

27.10.2025
Το Fantastic Four: First Steps έρχεται στο Disney+ μετά από θριαμβευτική πορεία στο box office
Cinema

Το Fantastic Four: First Steps έρχεται στο Disney+ μετά από θριαμβευτική πορεία στο box office

27.10.2025
Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, αληθινό και κινηματογραφικό από ποτέ
Cinema

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, αληθινό και κινηματογραφικό από ποτέ

27.10.2025
Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση
Cinema

Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση

27.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση