Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra

Ο ηθοποιός γύρισε πίσω στα πρώτα του χρόνια στο Χόλιγουντ και θυμήθηκε τη φορά που ο θρυλικός τραγουδιστής Frank Sinatra τον επέπληξε προσωπικά

Ο George Clooney μίλησε για μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της καριέρας του, όταν ο ίδιος ο Frank Sinatra τού φώναξε, ένα περιστατικό που ο ηθοποιός θυμάται πλέον με νοσταλγία και θαυμασμό. Παρευρισκόμενος στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας«Jay Kelly» στο Λος Άντζελες, ο 63χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος, τότε που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του στο Χόλιγουντ. Όπως αποκάλυψε, εκείνα τα χρόνια είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σπουδαίους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους τον Tony Bennett και τον Frank Sinatra.

«Θυμάμαι όταν ήμουν στον δρόμο… Ήμουν ο οδηγός της θείας μου, της Rosemary, όταν εκείνη τραγουδούσε», είπε ο George Clooney στο περιοδικό People. «Δεν τη γνώριζα πολύ καλά όταν ήμουν μικρός, γιατί ζούσα στο Κεντάκι και εκείνη ήταν η “Χολιγουντιανή θεία”. Έτσι, όταν ήρθα να δουλέψω, έγινα ο οδηγός της».

Ο ηθοποιός αφηγήθηκε πως μέσα από αυτή τη δουλειά βρέθηκε κοντά σε μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της εποχής. «Είχα την τύχη να οδηγήσω εκείνη, τον Tony Bennett και πολλούς άλλους καταπληκτικούς τραγουδιστές για έναν χρόνο», είπε. «Ήταν ένα πολύτιμο μάθημα ζωής για την επιτυχία και την αποτυχία και για το πώς πρέπει να τις αντιμετωπίζεις».

Κάποια στιγμή, ο George Clooney βρέθηκε άθελά του στο στόχαστρο του Frank Sinatra, όταν είχε συμμετάσχει σε ένα μποϊκοτάζ του Τύπου σχετικά με θέματα ελευθερίας του Τύπου. «Θυμάμαι πως ο Sinatra είχε θυμώσει μαζί μου επειδή είχα οργανώσει αυτό το μποϊκοτάζ. Εκείνη την περίοδο, κυκλοφορούσαν φήμες πως ήταν άρρωστος και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σπίτι του», αφηγήθηκε. «Μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Δεν δουλεύει αυτό που κάνεις!”». Παρότι το τηλεφώνημα δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό, ο George Clooney παραδέχτηκε πως η εμπειρία τον σημάδεψε θετικά. «Ήταν σπουδαίος. Με μάλωσε ο Frank Sinatra!», είπε γελώντας.

Σήμερα, με δύο Όσκαρ στο ενεργητικό του -ένα για την ερμηνεία του και ένα για την παραγωγή- ο George Clooney αναγνωρίζει πως εκείνες οι εμπειρίες τον βοήθησαν να διαμορφώσει τη στάση του απέναντι στην επιτυχία και τη φήμη. «Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι οι ίδιοι εδώ και σαράντα χρόνια», σημείωσε. «Έχω κοιμηθεί στους καναπέδες τους όταν δεν είχα λεφτά. Είναι αυτοί που με επαναφέρουν στην πραγματικότητα όταν αρχίζουν να μου αποδίδουν υπερβολικά εύσημα. Είναι οι πρώτοι που μου υπενθυμίζουν πως “είναι όλα ανοησίες”».

Ο George Clooney, που από τότε έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες της εποχής του, αποδεικνύει ότι ακόμα και μια κατσάδα από έναν θρύλο μπορεί να γίνει πολύτιμο μάθημα, αρκεί να έχεις το χιούμορ και την ταπεινότητα να τη θυμάσαι με χαμόγελο.

