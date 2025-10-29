MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 29.10.2025

Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026

fendi_kafe_palto
Ζεστό, κομψό και πολυδιάστατο, το καφέ παλτό γίνεται το βασικό στοιχείο κάθε φθινοπωρινού και χειμωνιάτικου look
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καφέ παλτό έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο κομμάτι για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα συνηθισμένα μαύρα ή γκρι παλτό. Ζεστό, κομψό και ευκολοσυνδύαστο, το καφέ παραπέμπει στη γήινη παλέτα και εμφανίζεται σε όλες τις αποχρώσεις, από σοκολατί μέχρι καφέ καμηλό. Είναι το κομμάτι που μπορεί να δώσει χαρακτήρα σε κάθε outfit, είτε πρόκειται για καθημερινό street style είτε για πιο επίσημες εμφανίσεις, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως βάση για layering και παιχνίδι με υφές.

Η φετινή μόδα δείχνει ότι η τάση των μονοχρωματικών looks παραμένει δυνατή και το καφέ αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης. Με συνδυασμούς από μάλλινα, δερμάτινα, μεταξωτά ή βαμβακερά υφάσματα, το layering γίνεται εύκολο και εντυπωσιακό χωρίς να απαιτεί έντονες αποχρώσεις. Παράλληλα, το καφέ παλτό δίνει χώρο για τολμηρούς συνδυασμούς: έντονα αξεσουάρ, ουδέτερα ρούχα ή ακόμα και χρωματιστά στοιχεία όπως μπορντό, πορτοκαλί ή lime green, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί κομψότητα και statement style.

Διάβασε επίσης: Fashion Alert: Τα κοσμήματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις το 2026

Μακρύ καφέ παλτό

Το μακρύ καφέ παλτό με διπλό ή μονό πέτο σε αποχρώσεις σκούρας σοκολάτας ή καμηλό κυριαρχούν, με oversized ή ζωνάτα σχέδια, που προσθέτουν χαρακτήρα και κομψότητα στο look. Ιδανικά για layering, μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

kafe_palto
https://www.ferragamo.com/shop/eu/en

Κοντό καφέ παλτό

Το κοντό καφέ παλτό, όπως τα pea coats, είναι ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις. Συνδυάζονται εύκολα με τζιν για casual look ή με φούστα/σορτς και καλσόν για βραδινές εμφανίσεις.

kafe_palto_konto
https://www.atlein.com/

Με γούνα 

Η τάση των γούνινων παλτών παραμένει δυνατή και προσφέρει ζεστασιά και πολυτέλεια. Από Prada έως Gucci, τα fluffy coats είναι το ιδανικό outerwear για τους πιο κρύους μήνες, συνδυάζοντας στιλ και άνεση.

gucci_kafe_palto
https://www.gucci.com/gr/en_gb/

Καφέ δερμάτινο

Τα δερμάτινα παλτό αποτελούν μια all-season επιλογή. Μακριά, midi ή κοντά, δίνουν edgy χαρακτήρα στο outfit και μπορούν να φορεθούν τόσο σε καθημερινά όσο και σε πιο επίσημα looks.

coach_kafe_palto
https://uk.coach.com/

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

