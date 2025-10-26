MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 26.10.2025

Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

papoutsia_taseis
Η Gen Z αναδεικνύει την προσωπικότητα και τη δημιουργικότητα μέσα από κάθε παπούτσι, φέρνοντας φρέσκες τάσεις στην εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς η μόδα συνεχώς εξελίσσεται, η Gen Z παραμένει ο οδηγός για τα πιο φρέσκα trends, δημιουργώντας στιλιστικά statements που συνδυάζουν άνεση, τόλμη και νοσταλγία. Μεγαλώνοντας μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου το oversharing είναι κανόνας, οι νέοι καταφέρνουν να μετατρέπουν ακόμη και τα micro trends σε viral τάσεις. Το στιλ τους δεν περιορίζεται μόνο στο ντύσιμο, τα παπούτσια, ως πιο ορατό και λειτουργικό αξεσουάρ, αποτελούν βασικό μέσο έκφρασης και πειραματισμού.

Η φετινή σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2025 δείχνει ξεκάθαρα την τάση της αναβίωσης της vintage αισθητικής, από τα preppy boat shoes μέχρι τα slouchy μπότες και τα casual mules. Η Gen Z παίρνει κλασικές σιλουέτες, τα επαναπροσδιορίζει και τα συνδυάζει με edgy λεπτομέρειες, δημιουργώντας looks που φαίνονται ταυτόχρονα ρέτρο και σύγχρονα. Η προσωπική έκφραση μέσα από τα παπούτσια έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ, καθώς οι influencers και τα social media αναδεικνύουν κάθε μικρή αλλαγή ως must-know trend.

papoutsia_taseis
https://www.instagram.com/irisloveunicorns/

Διάβασε επίσης: Preppy is back: 5 τρόποι να το φέρεις στο 2025 χωρίς να μοιάζεις με schoolgirl

Boat shoes 

Η αναβίωση των boat shoes είναι γεγονός, με τα δερμάτινα ή σουέντ σχέδια να επιστρέφουν στη μόδα με το signature preppy ύφος. Oversized blazer, κλασικές polo μπλούζες και dark-rinse τζιν παντελόνια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα look που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα αισθητική. Οι Gen Z fashionistas προτιμούν να τα φορούν με καλσόν σε αντιθετικό χρώμα ή με λευκές κάλτσες για μια casual αλλά στιλάτη προσέγγιση. Τα boat shoes λειτουργούν ως βασικό κομμάτι για layering looks και θεωρούνται ιδανικά για τον φθινοπωρινό καιρό.

boat_shoes
https://www.instagram.com/laratheatre/

Slouchy μπότες

Οι slouchy μπότες, είτε με μαλακό δέρμα είτε με σουέντ, αποτελούν την πιο επιδεικτική τάση για φέτος. Οι Gen Zers τα προτιμούν τα σχέδια που αγκαλιάζουν τον αστράγαλο, προσθέτοντας attitude σε κάθε σύνολο. Η τάση επαναφέρει την αισθητική των 2010s, θυμίζοντας εποχές skinny jeans, Paddington bags και chunky heels.

papoutsia_taseis
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Άσχημα παπούτσια

Η Gen Z δεν φοβάται να πειραματιστεί με τα «άσχημα» παπούτσια. Από Tabi flats μέχρι mesh flats και peep-toe με περίεργα studs, τα απρόσμενα σχέδια είναι πια must. Η τάση αυτή δείχνει πως το περίεργο, το freaky και το αντισυμβατικό μπορούν να γίνουν statement. Ο συνδυασμός με oversized blazers, φαρδιά παντελόνια και μεγάλα γυαλιά ηλίου ολοκληρώνει την εικόνα, δείχνοντας ότι τα παπούτσια δεν είναι απλώς αξεσουάρ αλλά κομμάτι της προσωπικότητας.

papoutsia_taseis
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Μικρά τακούνια 

Τα casual mules και τα kitten heels επιστρέφουν ως η ιδανική everyday επιλογή για όσες θέλουν ένα minimal αλλά κομψό αποτέλεσμα. Μονόχρωμα ή με μικρές λεπτομέρειες, συνδυάζονται με oversized πουλόβερ, midi φούστες και τζιν σε relaxed γραμμή. Η Gen Z προτιμά χαμηλά τακούνια που επιτρέπουν άνεση και στιλ ταυτόχρονα.

papoutsia_taseis
https://www.instagram.com/lanakashu/

Cult sneakers 

Τα sneakers συνεχίζουν να κυριαρχούν, με ρετρό σιλουέτες και bold χρώματα που συνδυάζονται με streetwear και casual looks. Η Gen Z επιλέγει μοντέλα που μοιάζουν αυθεντικά και πρακτικά, ενώ τα cult sneakers γίνονται must-have για κάθε σεζόν. Το sporty chic δεν είναι μόνο θέμα άνεσης αλλά και statement.

papoutsia_taseis
https://www.instagram.com/irisloveunicorns/

Διάβασε επίσης: Preppy vibes: Έτσι θα φορέσεις την κορδέλα στα μαλλιά σου αυτό το φθινόπωρο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Gen Z
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides

Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides

26.10.2025

Δες επίσης

Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις
Food

Από γλυκά φαντάσματα μέχρι αίμα φράουλας: Το Halloween food guide που θα λατρέψεις

25.10.2025
Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα
Life

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

25.10.2025
Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»
Life

Bye ταπετσαρία! Αυτή η τάση κάνει τους τοίχους να «μιλάνε»

25.10.2025
Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι
Life

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025
Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου
Life

Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa
Food

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

25.10.2025
Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση
Beauty

Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση

25.10.2025
Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη
Fashion

Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες
Life

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες

25.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»