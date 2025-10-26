Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

Καθώς η μόδα συνεχώς εξελίσσεται, η Gen Z παραμένει ο οδηγός για τα πιο φρέσκα trends, δημιουργώντας στιλιστικά statements που συνδυάζουν άνεση, τόλμη και νοσταλγία. Μεγαλώνοντας μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου το oversharing είναι κανόνας, οι νέοι καταφέρνουν να μετατρέπουν ακόμη και τα micro trends σε viral τάσεις. Το στιλ τους δεν περιορίζεται μόνο στο ντύσιμο, τα παπούτσια, ως πιο ορατό και λειτουργικό αξεσουάρ, αποτελούν βασικό μέσο έκφρασης και πειραματισμού.

Η φετινή σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2025 δείχνει ξεκάθαρα την τάση της αναβίωσης της vintage αισθητικής, από τα preppy boat shoes μέχρι τα slouchy μπότες και τα casual mules. Η Gen Z παίρνει κλασικές σιλουέτες, τα επαναπροσδιορίζει και τα συνδυάζει με edgy λεπτομέρειες, δημιουργώντας looks που φαίνονται ταυτόχρονα ρέτρο και σύγχρονα. Η προσωπική έκφραση μέσα από τα παπούτσια έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ, καθώς οι influencers και τα social media αναδεικνύουν κάθε μικρή αλλαγή ως must-know trend.

Boat shoes

Η αναβίωση των boat shoes είναι γεγονός, με τα δερμάτινα ή σουέντ σχέδια να επιστρέφουν στη μόδα με το signature preppy ύφος. Oversized blazer, κλασικές polo μπλούζες και dark-rinse τζιν παντελόνια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα look που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα αισθητική. Οι Gen Z fashionistas προτιμούν να τα φορούν με καλσόν σε αντιθετικό χρώμα ή με λευκές κάλτσες για μια casual αλλά στιλάτη προσέγγιση. Τα boat shoes λειτουργούν ως βασικό κομμάτι για layering looks και θεωρούνται ιδανικά για τον φθινοπωρινό καιρό.

Slouchy μπότες

Οι slouchy μπότες, είτε με μαλακό δέρμα είτε με σουέντ, αποτελούν την πιο επιδεικτική τάση για φέτος. Οι Gen Zers τα προτιμούν τα σχέδια που αγκαλιάζουν τον αστράγαλο, προσθέτοντας attitude σε κάθε σύνολο. Η τάση επαναφέρει την αισθητική των 2010s, θυμίζοντας εποχές skinny jeans, Paddington bags και chunky heels.

Άσχημα παπούτσια

Η Gen Z δεν φοβάται να πειραματιστεί με τα «άσχημα» παπούτσια. Από Tabi flats μέχρι mesh flats και peep-toe με περίεργα studs, τα απρόσμενα σχέδια είναι πια must. Η τάση αυτή δείχνει πως το περίεργο, το freaky και το αντισυμβατικό μπορούν να γίνουν statement. Ο συνδυασμός με oversized blazers, φαρδιά παντελόνια και μεγάλα γυαλιά ηλίου ολοκληρώνει την εικόνα, δείχνοντας ότι τα παπούτσια δεν είναι απλώς αξεσουάρ αλλά κομμάτι της προσωπικότητας.

Μικρά τακούνια

Τα casual mules και τα kitten heels επιστρέφουν ως η ιδανική everyday επιλογή για όσες θέλουν ένα minimal αλλά κομψό αποτέλεσμα. Μονόχρωμα ή με μικρές λεπτομέρειες, συνδυάζονται με oversized πουλόβερ, midi φούστες και τζιν σε relaxed γραμμή. Η Gen Z προτιμά χαμηλά τακούνια που επιτρέπουν άνεση και στιλ ταυτόχρονα.

Cult sneakers

Τα sneakers συνεχίζουν να κυριαρχούν, με ρετρό σιλουέτες και bold χρώματα που συνδυάζονται με streetwear και casual looks. Η Gen Z επιλέγει μοντέλα που μοιάζουν αυθεντικά και πρακτικά, ενώ τα cult sneakers γίνονται must-have για κάθε σεζόν. Το sporty chic δεν είναι μόνο θέμα άνεσης αλλά και statement.

