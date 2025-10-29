Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

Ο George MacKay σχολίασε με χιούμορ τις φήμες που τον θέλουν διάδοχο του Daniel Craig, ενώ αποθέωσε τον Denis Villeneuve, ο οποίος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της νέας εποχής του 007

Ο George MacKay μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος James Bond, παραδεχόμενος πως νιώθει «κολακευμένος» που θεωρείται υποψήφιος για έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του κινηματογράφου. Ο 33χρονος Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «1917», βρίσκεται εδώ και καιρό στις λίστες των στοιχηματικών εταιρειών ως πιθανός διάδοχος του Daniel Craig, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ρόλο του πράκτορα 007 το 2021.

Σε συνέντευξή του στο BFI London Film Festival, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «& Sons», ο George MacKay δεν απέφυγε να σχολιάσει με χαμόγελο τα δημοσιεύματα: «Ε, μα έλα τώρα… Ο Bond; Ναι, φυσικά!» είπε γελώντας ο George MacKay. Όταν ρωτήθηκε αν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση, απάντησε με αινιγματικό τόνο: «Δεν μπορώ να το πω… δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά είναι ωραίο να βρίσκομαι στη συζήτηση. Και τι ρόλος! Ο Denis Villeneuve είναι κορυφή. Οπότε, ναι, φυσικά».

Η αναφορά του George MacKay στον Denis Villeneuve δεν είναι τυχαία. Ο Καναδός σκηνοθέτης Denis Villeneuve, γνωστός για τις ταινίες «Dune», «Arrival» και «Blade Runner 2049», αναμένεται να αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας εποχής του James Bond, σηματοδοτώντας μια δημιουργική ανανέωση για τη θρυλική κινηματογραφική σειρά.

«Αυτό αλλάζει τα πάντα» σχολίασε ο George MacKay. «Ο Denis Villeneuve είναι απίστευτος. Καταφέρνει να συνδυάζει το μεγάλο σινεμά με τη δεξιοτεχνία και το εμπορικό βάρος. Είμαι ενθουσιασμένος, όποιος κι αν είναι ο επόμενος Bond».

Ο George MacKay, ωστόσο, προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ. Παρευρέθηκε στο BFI Festival για την πρεμιέρα της δραματικής ταινίας «& Sons», σε σκηνοθεσία του Pablo Trapero και σενάριο της Sarah Polley, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του David Gilbert.

Στο φιλμ, ο Bill Nighy υποδύεται έναν απομονωμένο συγγραφέα που επανενώνεται με τους δύο αποξενωμένους γιους του, τους οποίους ενσαρκώνουν οι George MacKay και Johnny Flynn, σε μια ιστορία γεμάτη οικογενειακές αποκαλύψεις και συναισθηματικές συγκρούσεις.

Ο George MacKay μίλησε με θαυμασμό για τον Bill Nighy, τον οποίο αποκάλεσε «γενναιόδωρο και εξαιρετικά ευαίσθητο συνεργάτη». «Ο Bill Nighy είναι πραγματικά δοτικός με την εμπειρία του. Είναι ευγενικός και σαφής άνθρωπος. Με έχει βοηθήσει όποτε του ζήτησα συμβουλή και ήταν πάντα πρόθυμος να μοιραστεί τη γνώση του» είπε ο George MacKay.

Παρακολουθώντας τον Bill Nighy στο πλατό, ο George MacKay δήλωσε πως έμεινε εντυπωσιασμένος: «Ήταν αποκαλυπτικό. Ήταν πάντα προετοιμασμένος, πάντα δημιουργικός, πάντα σε εγρήγορση».

Αν και ο George MacKay αποφεύγει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οποιαδήποτε φήμη, η κινηματογραφική βιομηχανία δείχνει ήδη να τον αντιμετωπίζει ως έναν από τους πιο σοβαρούς και χαρισματικούς υποψηφίους για τον ρόλο του επόμενου James Bond.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

