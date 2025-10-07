Screen News 07.10.2025

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

Η λογοκρισία πυροδότησε οργισμένες αντιδράσεις και ερωτήματα για το μέλλον του πιο διάσημου μυστικού πράκτορα του κινηματογράφου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Amazon Prime Video βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων τις τελευταίες ημέρες, ύστερα από την απόφαση να αφαιρέσει ψηφιακά τα όπλα από τις εμβληματικές αφίσες των ταινιών James Bond. Η αλλαγή εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν οι χρήστες παρατήρησαν ότι, στις νέες εκδόσεις των αφισών, ο πράκτορας 007 είχε «αφοπλιστεί». Σε ταινίες όπως «Dr. No», «GoldenEye» και «A View to a Kill», το χαρακτηριστικό όπλο Walther PPK του James Bond είχε εξαφανιστεί, είτε μέσω ψηφιακού ρετούς είτε μέσω περικοπής του κάδρου. Στην περίπτωση της αφίσας του Roger Moore για το «A View to a Kill», οι χρήστες επεσήμαναν μάλιστα ότι «τα χέρια του ηθοποιού φαίνονταν αφύσικα μακριά», προκειμένου να καλυφθεί το γεγονός ότι το όπλο είχε αφαιρεθεί.

Από τον «άνδρα με το χρυσό πιστόλι» στον άνδρα… χωρίς όπλο

Ο Βρετανός ηθοποιός Rufus Jones (γνωστός από τις σειρές «Rivals» και «W1A») σχολίασε σκωπτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με τα όπλα αφαιρεμένα, ο Bond μοιάζει σαν να κάνει άσεμνη χειρονομία. Ίσως αυτή να είναι η πιο τολμηρή επανερμηνεία του ρόλου εδώ και δεκαετίες». Η είδηση προκάλεσε κύμα ειρωνείας, αλλά και ανησυχίας: πολλοί χρήστες στο X και στο Reddit υποστήριξαν ότι η αλλαγή αποτελεί «προειδοποιητικό σημάδι» για το μέλλον της σειράς, τώρα που ο χαρακτήρας βρίσκεται στα χέρια της Amazon.

Η αθόρυβη «απόσυρση» μετά την κατακραυγή

Μετά την Ημέρα του James Bond (5 Οκτωβρίου) και τη ραγδαία αύξηση της διαδικτυακής κριτικής, η Prime Video U.K. προχώρησε «σιωπηλά» στην αφαίρεση των επίμαχων αφισών από την πλατφόρμα της. Τις αφίσες αντικατέστησαν απλές φωτογραφίες (stills) από τις ίδιες τις ταινίες, στις οποίες, ωστόσο, ο 007 και πάλι δεν κρατά όπλο. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε σε αυτήν την «διορθωτική κίνηση», αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Η έλλειψη επίσημης τοποθέτησης δεν έκανε τίποτα για να καταλαγιάσει τη συζήτηση. Αντίθετα, πολλοί θεώρησαν ότι η Amazon επιχειρεί να αναθεωρήσει οπτικά την κληρονομιά του εμβληματικού πράκτορα, παρουσιάζοντάς τον πιο «ουδέτερο» για ένα νέο, ευρύτερο κοινό.

Μια συζήτηση που ξεπερνά το design

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την αισθητική ενός κινηματογραφικού franchise, αλλά ένα βαθύτερο ερώτημα για τη λογοκρισία στην ψηφιακή εποχή. Η εικόνα του James Bond με το όπλο του, είτε πρόκειται για τον Sean Connery, τον Roger Moore, τον Pierce Brosnan ή τον Daniel Craig, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του χαρακτήρα. Όπως σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit: «Αν αφαιρέσεις το όπλο από τον James Bond, αφαιρείς ένα κομμάτι της ιστορίας του κινηματογράφου. Η παρουσία του όπλου δεν συνεπάγεται ότι εγκρίνεις τη βία, αλλά ότι την κατανοείς στο πλαίσιο της μυθοπλασίας».

Η χρονική στιγμή του περιστατικού δεν είναι τυχαία. Με τον Denis Villeneuve να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του franchise, οι προσδοκίες είναι τεράστιες. Ωστόσο, η κίνηση της Amazon επανέφερε φόβους ότι ο νέος James Bond θα είναι υπερβολικά «εξευγενισμένος» ή αποπολιτικοποιημένος, προκειμένου να συμβαδίζει με τα streaming standards και τις ευαισθησίες της εποχής.

