MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 17.10.2025

O George Clooney και η Annette Bening ερωτεύονται στο σπαρακτικό In love

O George Clooney και η Annette Bening πρωταγωνιστούν στο δραματικό «In Love» του Paul Weitz, βασισμένο στο best seller της Amy Bloom
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney και η Annette Bening ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στη δραματική ταινία «In Love», η οποία βασίζεται στο best seller της Amy Bloom «In Love: A Memoir of Love and Loss». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Paul Weitz, ο οποίος έχει συνυπογράψει το σενάριο με την ίδια τη συγγραφέα.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes

Το κινηματογραφικό εγχείρημα αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία αγάπης, απώλειας και συναισθηματικής αντοχής. Στο βιβλίο της η Amy Bloom περιγράφει πώς είδε τον σύζυγό της να χάνεται σιγά σιγά μέσα από τα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς και την κοινή τους απόφαση να ταξιδέψουν στην Ελβετία για να βάλει εκείνος τέλος στη ζωή του με ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο. Η συγγραφέας κατέγραψε τον σπαρακτικό αγώνα της να προχωρήσει στη ζωή ως χήρα, διατηρώντας ταυτόχρονα ζωντανή τη δύναμη της αγάπης. Το βιβλίο της βρέθηκε στην κορυφή των πιο σημαντικών βιβλίων του TIME και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα εκατό βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καριέρα του George Clooney βρίσκεται ξανά σε άνοδο. Ο ηθοποιός διεκδικεί δυναμική παρουσία στη φετινή περίοδο βραβείων με την ταινία «Jay Kelly» του Noah Baumbach. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Annette Bening ακολουθεί επίσης έντονα ανοδική πορεία. Έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «Bride» της Maggie Gyllenhaal, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Jessie Buckley. Η ταινία είναι μια σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας της «Νύφης του Φρανκενστάιν» και θα κυκλοφορήσει από τη Warner Bros. στις 6 Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή κορυφαίων συντελεστών στην ταινία «In Love» δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για ένα συγκινητικό δράμα με έντονες ερμηνείες. Η αφηγηματική δύναμη της Amy Bloom, σε συνδυασμό με την εμπειρία του Paul Weitz και την υποκριτική δυναμική των George Clooney και Annette Bening, αναμένεται να δημιουργήσει μία από τις πλέον πολυσυζητημένες ταινίες των επόμενων μηνών.

Διάβασε επίσης: Η Lucy Liu επιστρέφει δυναμικά με το Rosemead

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Amy Bloom Annette Bening GEORGE CLOONEY in love ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

17.10.2025
Επόμενο
Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο

Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο

17.10.2025

Δες επίσης

Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία
Cinema

Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία

17.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2

17.10.2025
Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons
Cinema

Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

17.10.2025
Έρχεται το τέλος του Stranger Things και ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει κάθε επεισόδιο
Cinema

Έρχεται το τέλος του Stranger Things και ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει κάθε επεισόδιο

16.10.2025
Netflix Alert! Αυτές είναι οι 10 ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Οκτώβριο
Screen News

Netflix Alert! Αυτές είναι οι 10 ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Οκτώβριο

16.10.2025
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!
Cinema

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

16.10.2025
Ο Christopher Nolan αποθεώνει τον Dwayne Johnson
Cinema

Ο Christopher Nolan αποθεώνει τον Dwayne Johnson

16.10.2025
Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes
Cinema

Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes

15.10.2025
Εuropean Film Awards 2026: Η Ευρώπη στρώνει κόκκινο χαλί
Cinema

Εuropean Film Awards 2026: Η Ευρώπη στρώνει κόκκινο χαλί

15.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;