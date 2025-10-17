MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 17.10.2025

Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο

Η εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας σοβαρής ασθένειας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Brigitte Bardot βρίσκεται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Toulon, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου. Η εφημερίδα Nice-Matin και η La Dépêche du Midi αναφέρουν ότι η εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας σοβαρής ασθένειας, η φύση της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί. Παρά το γεγονός ότι ο στενός της κύκλος δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση, τοπικά μέσα κάνουν λόγο για «ανησυχητική» κατάσταση υγείας, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι η ανάρρωσή της εξελίσσεται ικανοποιητικά. Εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση, το ενδεχόμενο εξόδου της από το νοσοκομείο εντός των επόμενων ημερών θεωρείται πιθανό.

Η Brigitte Bardot υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» (1956) σε σκηνοθεσία Ροζέ Βαντίμ και «Η Περιφρόνηση» (1963) του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ. Η επιρροή της στον πολιτισμό της εποχής υπήρξε τεράστια, με το όνομά της να γίνεται συνώνυμο της γαλλικής ομορφιάς και της θηλυκότητας.

Μετά την απόσυρσή της από τον κινηματογράφο, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η Brigitte Bardot αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον αγώνα για τα δικαιώματα των ζώων. Ίδρυσε το 1986 το Ίδρυμα Brigitte Bardot, το οποίο δραστηριοποιείται διεθνώς για την προστασία και περίθαλψη κακοποιημένων και εγκαταλελειμμένων ζώων. Εδώ και πολλά χρόνια ζει απομονωμένη από τα φώτα της δημοσιότητας στο σπίτι της στο Saint-Tropez, παραμένοντας όμως ισχυρή δημόσια φωνή σε ζητήματα ηθικής και οικολογικής ευαισθησίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Mon BBcédaire», μια προσωπική κατάθεση σκέψεων και στάσεων ζωής. Στο βιβλίο αυτό γράφει χαρακτηριστικά «Η ελευθερία είναι να είσαι ο εαυτός σου, ακόμη και όταν αυτό ενοχλεί», φράση που αποτυπώνει την αδιαπραγμάτευτη στάση της απέναντι στις επιλογές της.

Η είδηση της νοσηλείας της 91χρονης σήμερα Brigitte Bardot έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Γαλλία και διεθνώς. Ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, η Bardot παραμένει σύμβολο ανεξαρτησίας και προσωπικής ελευθερίας, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη που ξεπερνά τον κινηματογράφο και αγγίζει την κοινωνία και τον πολιτισμό.

