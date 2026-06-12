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Μουσική 12.06.2026

«Σαν τον έρωτα δεν έχει» : Η νέα εμφάνιση του συντρόφου της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο

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Η διακριτική εμφάνιση του συντρόφου της Νατάσας Θεοδωρίδου στην μεγάλη της συναυλία στο Κατράκειο κι οι δηλώσεις της τραγουδίστριας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Καρυπίδης, σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου, παρακολούθησε τη συναυλία της στο Κατράκειο.
  • Η εμφάνιση του Καρυπίδη ενισχύει τις φήμες για στενή σχέση με την τραγουδίστρια.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την προσωπική της ζωή.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε για τον έρωτα ως ύψιστο συναίσθημα που δίνει χαρά και ευεξία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για τη φημολογούμενη προσωπική της ζωή, η οποία συζητείται έντονα το τελευταίο διάστημα. Μετά την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου και του Γιάννη Καρυπίδη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου βρέθηκαν για να στηρίξουν την καλλιτεχνική δράση της Χριστιάννας Μπέτα, ο επιχειρηματίας φαίνεται πως βρέθηκε ξανά στο πλευρό της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η Ελένη Φουρέιρα με δερμάτινο σύνολο στη σκηνή, ερμηνεύοντας ελληνικά τραγούδια για τη γυναικεία αυτοπεποίθηση.
www.instagram.com/natasatheodoridou/

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στη μεγάλη συναυλία της στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όπου περισσότεροι από 8.000 θεατές έδωσαν το «παρών». Ο Γιώργος Καρυπίδης καταγράφηκε από την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» ανάμεσα στο κοινό, να παρακολουθεί διακριτικά και να απολαμβάνει τη βραδιά, γεγονός που ενισχύει τις φήμες περί στενής σχέσης με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια.

Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, από την πλευρά της, συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική της ζωή και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τον άνδρα που φέρεται να έχει μπει στη ζωή της. Παρ’ όλα αυτά, σε δηλώσεις της στις κάμερες μίλησε για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά, αλλά και για τα σχέδιά της για τον χειμώνα, αναφερόμενη παράλληλα στον έρωτα και τη σημασία του.


Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα, δε μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας. Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα. Είναι συναίσθημα που μόνο χαρά σου δίνει, αγάπη, μόνο ευεξία. Σαν τον έρωτα δεν έχει, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη εμείς».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή την εμφάνιση τραγουδιού της στο Apple TV+.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ δε δηλώνω τίποτα, δηλώνω τραγουδίστρια που υμνώ τον έρωτα και θέλω να ευλογηθώ να συνεχίσω να τον υμνώ όσο αντέχω». Όταν οι δημοσιογράφοι σχολίασαν ότι το τελευταίο διάστημα δείχνει πιο εξωστρεφής, απάντησε: «Μεγαλώνουμε και μαλακώνουμε τις γωνίες. Απλοποιούμε τα πράγματα».

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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