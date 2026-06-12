Ο Akylas σε περιμένει στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

Λίγο πριν την έναρξη των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, ο Akylas δίνει ραντεβού με τους fans του για φωτογραφίες, αυτόγραφα και μοναδικά δώρα

Με μια ματιά Το Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Ιουνίου 2026 στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do.

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει μουσική, creators, παιχνίδια, δώρα και activations.

Θα πραγματοποιηθούν meet & greet με τον Akylas και τους Mad Viral creators, καθώς και live μετάδοση από το Mad Radio 106.2.

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν διάφορα brands, ενώ στις 17 Ιουνίου θα γίνει συναυλία με τον Kidd. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανάμεσα στις πολλές δράσεις, τα παιχνίδια, τα δώρα, τα interactive activations και τις εμφανίσεις αγαπημένων creators, ξεχωρίζει ένα event που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των fans. Ο Akylas θα βρεθεί στο περίπτερο της ΔΕΗ για ένα ξεχωριστό meet & greet, δίνοντας στους θαυμαστές του την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.

Το ραντεβού έχει οριστεί για την Τρίτη 16 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 19:00. Για μία ολόκληρη ώρα, ο Akylas θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ, αφιερώνοντας χρόνο στο κοινό που θα βρεθεί εκεί για να τον συναντήσει. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, να εξασφαλίσουν ένα αυτόγραφο και να μοιραστούν μια προσωπική στιγμή με έναν από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της νέας μουσικής γενιάς.

Παράλληλα, όσοι συμμετάσχουν στο meet & greet θα μπορούν να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό σκουφάκι ΔΕΗ x Akylas. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο αναμνηστικό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συνεργασία και αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα items του φετινού Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ.

Τα εισιτήρια για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μπορεί να εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ, όμως ο παλμός της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της χώρας ξεκινά νωρίτερα και δίνει σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του θεσμού. Στις 16 και 17 Ιουνίου, ο εξωτερικός χώρος του Tae Kwon Do μεταμορφώνεται ξανά στο πιο ζωντανό σημείο συνάντησης της πόλης, φιλοξενώντας το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

Στις 16 και 17 Ιουνίου, ο εξωτερικός χώρος του Tae Kwon Do μετατρέπεται ξανά στο πιο fun meeting point της πόλης, φιλοξενώντας το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Village επιστρέφει με ελεύθερη είσοδο και γεμίζει 2 ημέρες με μουσική, αγαπημένους creators, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, activations και αμέτρητες ευκαιρίες για φωτογραφίες και content.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, το Village θα λειτουργεί από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα, ενώ την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα υποδέχεται το κοινό από τις 16:00 έως τις 00.00.

Οι Mad Viral creators βγαίνουν από την οθόνη και έρχονται στο Village

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, το Mad Viral μεταφέρει το πιο viral σημείο του internet στο Village Festival.

Δημοφιλείς creators θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για φωτογραφίες, content moments, stories και ερωτήσεις και συναντήσεις με το κοινό.

Οι creators που θα συμμετέχουν είναι:

19:00 – 19:15

Κατερίνα Πεφτίτση (@katerina.peftitsi)

Βρισηίδα Ανδριώτου (@vrisiida_andrio)

Κάτια Νεκταρίου (@marmelada.fraoula)

19:15 – 19:30

Ζήσης Γκιάτας (@Itsmezisis)

Παρασκευή Βασιλοπούλου (@Evaki_B)

Ανδρέας-Ιάσων Μάρης (@iamandreasjason)

Διογένης Φαρδέλλας (@Dio PATHOS)

19:30 – 19:45

Αντώνης Ρήγος (@tony.ry)

Άννα Ψιμάδα (@its.psi._)

Χρήστος Χατζηφωτίου (@chris.edition)

19:45 – 20:00

Alexia Linardaki (@alexialinardaki)

Μαριάννα Καλαφάτη (@marianna23kal)

Μικαέλα Στεφάνου (@michaelastefanou)

Κώστας Γαζέτης (@kostasgazetis)

20:00 – 20:15

Ειρήνη Αντωνοπούλου (@panathema_se)

Κατερίνα Βλάχου (@katerina___vlachou)

Γιάννης Χαλκίδης (@giannis_chalkidis)

20:15 – 20:30

Χριστιάννα Μήττα (@christianna_mi)

Μαρία Χολίδου (@cholidou_maria)

Σίλια Δούμου (@celiadoumou)

20:30 – 20:45

Γιώργος Τσαμαδιάς (@giorgos_tsamadias)

Ελεάννα 23 (@eleanna23)

Βάσια Χαραλαμπίδου (@vasiacharalampidou)

Χρύσα Βαφειάδη (@chrysavafeiadi)

20:45 – 21:00

Ιωάννα Σχοινά (@ioanna.sxoina)

Αφροδίτη Πετρινόλη (@afroditipetrinoli)

Ιωάννα Χυτήρη (@ioannachytiri)

Mad Radio 106.2: Live από το Village

Το Mad Radio 106,2, το Official Radio των #MadVMA26, θα βρίσκεται και τις 2 ημέρες στο Village Festival μεταδίδοντας ζωντανά από τον χώρο.

Με μουσική, διαγωνισμούς, δώρα και ασταμάτητη ενέργεια, το Mad Radio θα δίνει τον ρυθμό του φεστιβάλ και θα μεταφέρει το κλίμα των Mad VMA σε κάθε γωνιά του Village.

Συναυλία με τον Kidd, games, activations και πολλές εκπλήξεις

Το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ δεν είναι απλώς ένα pre-show event. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος εμπειριών.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, challenges, photo opportunities, activations αγαπημένων brands, ειδικά διαμορφωμένα instagrammable spots και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργεί food court με γεύσεις για όλα τα γούστα, ενώ τα περίπτερα των συνεργαζόμενων brands θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και δώρα στο κοινό.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου, η ενέργεια κορυφώνεται και μουσικά, με τον Kidd να ανεβαίνει στη σκηνή στις 21:00 για ένα δυναμικό live που θα απογειώσει τη βραδιά και θα δώσει το απόλυτο Mad VMA vibe στο κοινό.

Παρουσιάζουν η Marianna Grfld και ο Tsede The Real.

Τα brands που δίνουν ζωή στο Village

Στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ συμμετέχουν:

ΔΕΗ

Κωτσόβολος

Maybelline

N1 Casino

Old Spice

Περιφέρεια Αττικής

ΕΚΚΟΜΕΔ

Algida

Colgate

DRNS

Everest

Starbucks

Tsakiris

με ειδικά activations που θα γεμίσουν το διήμερο με διασκέδαση, διαγωνισμούς και μοναδικές εμπειρίες για όλους τους επισκέπτες.

Το countdown για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ ξεκινά εδώ

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγες ώρες πριν ανοίξει το κόκκινο χαλί των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το Village Festival στις 16.00 ακριβώς γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να μπουν πρώτοι στο κλίμα της μεγαλύτερης μουσικής βραδιάς της χρονιάς.

Δύο ημέρες γεμάτες μουσική, παιχνίδια, αγαπημένους influencers, δώρα, φωτογραφίες και Mad VMA vibes περιμένουν μικρούς και μεγάλους.

Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ

16 & 17 Ιουνίου 2026.

Tae Kwon Do.

Ελεύθερη είσοδος.

Η εμπειρία των Mad VMA ξεκινά από το Village.