«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat

Η viral φωνή του TikTok Emmanouela συναντά τον hitmaker Roi 6/12 στο νέο single Σαν Εσένα που κυκλοφορεί από τη MadHouse Records και τη Minos EMI

Με μια ματιά Νέο ντουέτο Emmanouela και Roi 6/12 με το τραγούδι «Σαν Εσένα».

Το τραγούδι είναι σύγχρονο με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Συνεργασία επιτυχημένου hitmaker της νέας γενιάς με viral φωνή του TikTok.

Το «Σαν Εσένα» αναμένεται να γίνει viral track και να ξεχωρίσει στα playlists. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Emmanouela και ο Roi 6/12 ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο τους single «Σαν Εσένα», ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που κυκλοφορεί από τη MadHouse Records & Minos EMI, a Universal Music Company.

Ο Roi 6/12, ένας από τους πιο επιτυχημένους hitmakers της νέας γενιάς με εκατομμύρια streams και σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών, συναντά τη viral φωνή του TikTok, Emmanouela, η οποία μετρά εκατομμύρια likes και views στα social media.

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Η Emmanouela ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική χροιά και την αμεσότητα της ερμηνείας της, στοιχεία που την έχουν αναδείξει σε ένα από τα πιο δημοφιλή ανερχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς.

Από την άλλη, ο Roi 6/12 έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους, την αισθητική του και έναν ήχο που τον αναγνωρίζεις αμέσως, καταφέροντας να έχει φανατικό κοινό που περιμένει κάθε νέο του release!

Το «Σαν Εσένα» φέρνει κοντά δύο από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στα playlists και να γίνει το επόμενο viral track!

Δείτε εδώ σχετικό απόσπασμα:

Το «Σαν Εσένα» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://EmmanouelaRoi612.lnk.to/SanEsena

Κυκλοφορεί από Madhouse Records & Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.