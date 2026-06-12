Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 12.06.2026

«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η viral φωνή του TikTok Emmanouela συναντά τον hitmaker Roi 6/12 στο νέο single Σαν Εσένα που κυκλοφορεί από τη MadHouse Records και τη Minos EMI
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέο ντουέτο Emmanouela και Roi 6/12 με το τραγούδι «Σαν Εσένα».
  • Το τραγούδι είναι σύγχρονο με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.
  • Συνεργασία επιτυχημένου hitmaker της νέας γενιάς με viral φωνή του TikTok.
  • Το «Σαν Εσένα» αναμένεται να γίνει viral track και να ξεχωρίσει στα playlists.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Emmanouela και ο Roi 6/12 ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο τους single «Σαν Εσένα», ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, που κυκλοφορεί από τη MadHouse Records & Minos EMI, a Universal Music Company.

san esena_cover

Ο Roi 6/12, ένας από τους πιο επιτυχημένους hitmakers της νέας γενιάς με εκατομμύρια streams και σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών, συναντά τη viral φωνή του TikTok, Emmanouela, η οποία μετρά εκατομμύρια likes και views στα social media.

Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

Η Emmanouela ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική χροιά και την αμεσότητα της ερμηνείας της, στοιχεία που την έχουν αναδείξει σε ένα από τα πιο δημοφιλή ανερχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς.

Από την άλλη, ο Roi 6/12 έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους, την αισθητική του και έναν ήχο που τον αναγνωρίζεις αμέσως, καταφέροντας να έχει φανατικό κοινό που περιμένει κάθε νέο του release!

Το «Σαν Εσένα» φέρνει κοντά δύο από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στα playlists και να γίνει το επόμενο viral track!

Δείτε εδώ σχετικό απόσπασμα:

@roi.ydf @emmanouelaxo ♬ SAN ESENA – ROI

Το «Σαν Εσένα» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://EmmanouelaRoi612.lnk.to/SanEsena

Κυκλοφορεί από Madhouse Records & Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emmanouela Roi 6/12 Σαν Εσένα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά

Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά

12.06.2026
Επόμενο
Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles

Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles

12.06.2026

Δες επίσης

Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles
Μουσικά Νέα

Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles

12.06.2026
Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»
Mad Video Music Awards

Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

12.06.2026
«Όλα τέλεια»: Το νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο
Μουσικά Νέα

«Όλα τέλεια»: Το νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο

12.06.2026
Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν
Μουσικά Νέα

Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν

12.06.2026
Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο
Μουσικά Νέα

Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο

12.06.2026
Rosalía: Ανακοινώθηκε το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Lux World Tour» μετά την έκτακτη αναβολή
Μουσικά Νέα

Rosalía: Ανακοινώθηκε το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Lux World Tour» μετά την έκτακτη αναβολή

12.06.2026
Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της

12.06.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και το ζεϊμπέκικο
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη και το ζεϊμπέκικο

12.06.2026
Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό

12.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!