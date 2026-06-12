Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 12.06.2026

Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής πορείας – 2 νέες συναυλίες σε Παρίσι και Los Angeles

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το Brooklyn στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου - Ο Jay-Z επεκτείνει το θρυλικό του 30th anniversary tour
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Jay-Z γιορτάζει 30 χρόνια καριέρας με δύο νέες συναυλίες.
  • Οι συναυλίες θα γίνουν στο Παρίσι (10 Σεπτεμβρίου) και στο Λος Άντζελες (23 Οκτωβρίου).
  • Θα παρουσιάσει αφιερώματα στα άλμπουμ "Reasonable Doubt" και "The Blueprint".
  • Η περιοδεία επιβεβαιώνει την επιρροή του Jay-Z στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Εσύ που παρακολουθείς τη διεθνή μουσική σκηνή, ξέρεις πως κάθε ανακοίνωση του Jay-Z δεν είναι απλώς μια είδηση συναυλιών αλλά ένα γεγονός που απασχολεί ολόκληρη την παγκόσμια βιομηχανία της hip-hop και της pop κουλτούρας, και αυτή τη φορά ο εμβληματικός ράπερ και επιχειρηματίας επιστρέφει στο προσκήνιο με 2  νέες επετειακές συναυλίες για τα 30 χρόνια της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας εμφανίσεις σε Παρίσι και Los Angeles, σε μια περιοδεία που ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Jay-Z θα εμφανιστεί στο Stade de France στο Παρίσι στις 10 Σεπτεμβρίου και στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες στις 23 Οκτωβρίου, δίνοντας στο κοινό του δύο ακόμη μεγάλες ευκαιρίες να ζήσει από κοντά το επετειακό του show, το οποίο σηματοδοτεί τρεις δεκαετίες παρουσίας στη μουσική σκηνή και μια πορεία που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική ιστορία.

Rosalía: Ανακοινώθηκε το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Lux World Tour» μετά την έκτακτη αναβολή

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Yankee Stadium στη Νέα Υόρκη μέσα στο καλοκαίρι, όπου ο ίδιος θα παρουσιάσει ειδικά αφιερώματα τόσο στο θρυλικό ντεμπούτο album «Reasonable Doubt» όσο και στο εμβληματικό «The Blueprint», δύο δουλειές που καθόρισαν την καριέρα του και επηρέασαν βαθιά την εξέλιξη της hip-hop σκηνής.

Ο ράπερ Jay-Z σε δημόσια εμφάνιση, μετά τη δικαστική απόφαση που απέρριψε την αγωγή πατρότητας εναντίον του.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέσα από αυτό το επετειακό tour, ο Jay-Z δεν περιορίζεται απλώς σε μια σειρά συναυλιών αλλά δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο μουσικό αφήγημα που ενώνει διαφορετικές εποχές της καριέρας του, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωση του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες και επιχειρηματίες της μουσικής βιομηχανίας.

Η προσθήκη των νέων ημερομηνιών σε Ευρώπη και Αμερική ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της περιοδείας, η οποία μετατρέπεται σε παγκόσμιο γεγονός με έντονο ενδιαφέρον από fans και media, επιβεβαιώνοντας ότι ο Jay-Z εξακολουθεί να διαμορφώνει τάσεις και να καθορίζει τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα με κάθε του κίνηση.

Olivia Rodrigo: Το νέο album της κυκλοφόρησε και είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jay Z μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat

«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat

12.06.2026
Επόμενο
Το αόρατο γαλλικό είναι το πιο κομψό trend για νύχια που θα λατρέψεις φέτος

Το αόρατο γαλλικό είναι το πιο κομψό trend για νύχια που θα λατρέψεις φέτος

12.06.2026

Δες επίσης

Θα γίνει νονά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ; Η απάντηση του Κωνσταντίνου Αργυρού
Μουσικά Νέα

Θα γίνει νονά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ; Η απάντηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

12.06.2026
Η Olivia Rodrigo μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για το νέο της album: «Είναι η πιο προσωπική ιστορία που έχω πει ποτέ»
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για το νέο της album: «Είναι η πιο προσωπική ιστορία που έχω πει ποτέ»

12.06.2026
Η Άννα Βίσση στο NBA με τον εγγονό της – Η εικόνα που έγινε talk of the game
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση στο NBA με τον εγγονό της – Η εικόνα που έγινε talk of the game

12.06.2026
Η Κατερίνα Λιόλιου «Θυμίζει κάτι από Ελλάδα» – Το τραγούδι που «ξυπνά» αναμνήσεις από το 2005
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου «Θυμίζει κάτι από Ελλάδα» – Το τραγούδι που «ξυπνά» αναμνήσεις από το 2005

12.06.2026
«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat
Μουσικά Νέα

«Σαν Εσένα»: Το νέο ντουέτο της Emmanouela και του Roi 6/12 έρχεται να μείνει στο repeat

12.06.2026
Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»
Mad Events

Η Lila μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Καλή pop σημαίνει να προσφέρεις στον κόσμο κάτι που θα κάνει τη μέρα του καλύτερη»

12.06.2026
«Όλα τέλεια»: Το νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο
Μουσικά Νέα

«Όλα τέλεια»: Το νέο τραγούδι της Νατάσσας Μποφίλιου με Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο

12.06.2026
Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν
Μουσικά Νέα

Ο Στέλιος Ρόκκος ξεκινά σήμερα το summer tour 2026 – Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο εκκίνησης που όλοι περίμεναν

12.06.2026
Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο
Μουσικά Νέα

Όταν μικρή θαυμάστρια τραγούδησε στην αγκαλιά της Νατάσας Θεοδωρίδου – Η viral στιγμή στο Κατράκειο

12.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!