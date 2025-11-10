Στο Παρά Πέντε: Αδημοσίευτες φωτογραφίες που μας ταξιδεύουν 20 χρόνια πίσω

Λίγο πριν από το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά 5», οι υπεύθυνοι του reunion δημοσίευσαν φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Ο επίσημος λογαριασμός στο Instagram ανέβασε στιγμιότυπα με τη Σμαράγδα Καρύδη, τη Ζέτα Μακρυπούλια, την Αγγελική Λάμπρη και τον Γιώργο Καπουτζίδη, συνοδευόμενα από τη λεζάντα: «20 χρόνια μετά… και ξεθάψαμε υλικό που δεν έχει δει κανείς. Βρείτε που και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ποιος θυμάται; Ποιος μαντεύει; Σχόλια από κάτω…».

Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες δείχνουν το εξαιρετικό κλίμα που υπήρχε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Οι ηθοποιοί φαίνονται να διασκεδάζουν και να γελούν, αποκαλύπτοντας στιγμές που είχαν μείνει κρυφές για δύο δεκαετίες.

Διάβασε επίσης: Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

Το επετειακό επεισόδιο αναμένεται κοντά στα Χριστούγεννα και υπόσχεται να φέρει πίσω τη μαγεία της σειράς μέσα από backstage στιγμές, αποκλειστικές συνεντεύξεις και ανέκδοτες ιστορίες που δεν είχε δει ποτέ το κοινό. Οι παλιοί χαρακτήρες, Ντάλια, Ζουμπουλία, Αγγέλα, Φώτης και Σπύρος, θα επιστρέψουν για να ξαναζωντανέψουν τις αξέχαστες στιγμές που είχαν κάνει το «Παρά Πέντε» αγαπημένο στη μικρή οθόνη.

Η δημιουργία του επίσημου λογαριασμού στο Instagram για το reunion έδωσε στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν πρώτοι αυτές τις σπάνιες εικόνες και να θυμηθούν την παρέα που αγαπήθηκε τόσο πολύ. Η ανυπομονησία για το επετειακό επεισόδιο μεγαλώνει, καθώς οι fans περιμένουν να δουν ξανά μπροστά στην κάμερα τους αγαπημένους τους ήρωες.

Διάβασε επίσης: 18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε

Δες κι αυτό…