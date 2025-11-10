Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Η Ευρώπη παραμένει ο πιο αγαπημένος προορισμός παγκοσμίως, με έξι πόλεις της να κατακτούν θέσεις στη δεκάδα των World’s Best Cities 2026. Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Resonance Consultancy, σχεδόν οι μισοί επισκέπτες διεθνώς προτιμούν την Ευρώπη, αποδεικνύοντας πως η ήπειρος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Η έκθεση «World’s Best Cities 2026» βασίζεται σε έρευνα περισσότερων από 21.000 συμμετεχόντων σε 30 χώρες και σε εκτενή διεθνή δεδομένα που αξιολογούν εκατοντάδες αστικά κέντρα με βάση τη βιωσιμότητα, την πολιτιστική ζωή, την οικονομική δυναμική και την ποιότητα ζωής.

Ο Chris Fair, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Resonance Consultancy, εξήγησε στο Euronews ότι «η Ευρώπη αποτελεί την καρδιά του παγκόσμιου τουρισμού, καθώς το 45% των διεθνών ταξιδιωτών την επιλέγει τόσο ως τουριστικό προορισμό όσο και μόνιμη κατοικία». Όπως πρόσθεσε, «η ισχυρή τουριστική οικονομία της Ευρώπης και η πληθώρα πολιτιστικών εμπειριών είναι βασικοί λόγοι για αυτήν την πρωτιά».

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Λονδίνο, που αναδείχθηκε για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Η βρετανική πρωτεύουσα κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία της ευημερίας, χάρη στη διαχρονική της δυναμική, την ιστορική της κληρονομιά και την κομβική θέση της στην παγκόσμια κουλτούρα. Όπως σημείωσε ο Chris Fair, «η οικουμενικότητα του Λονδίνου και η παρουσία του σε ταινίες, μουσική και σύγχρονη κουλτούρα ενισχύουν τη διαχρονική του γοητεία».

Το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Ρώμη, το Βερολίνο και η Βαρκελώνη συμπληρώνουν την ευρωπαϊκή εξάδα της κορυφαίας δεκάδας. Το Παρίσι εντυπωσιάζει για τον συνδυασμό ιστορικού χαρακτήρα και αστικού εκσυγχρονισμού, με το World’s Best Cities Report να το περιγράφει ως «την πιο συναρπαστική αστική συμφωνία στον κόσμο». Η Μαδρίτη ξεχώρισε χάρη στη φιλόδοξη πράσινη μεταμόρφωση της, συμπεριλαμβανομένου του «Bosque Metropolitano», ενώ η Ρώμη επωφελήθηκε από τη μεγάλη τουριστική άνοδο ενόψει της Ιεράς Επετείου 2025.

Παρά τη μεγάλη παρουσία της Δυτικής Ευρώπης, ο Chris Fair υπογράμμισε ότι οι πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης συνεχίζουν να υστερούν στην παγκόσμια αντίληψη, παρότι συχνά αποδίδουν υψηλές επιδόσεις στους δείκτες αξιολόγησης. «Υπάρχει ακόμη δρόμος για την ανάδειξη του εύρους και της ποικιλίας των ευρωπαϊκών προορισμών» τόνισε.

Το World’s Best Cities 2026 δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη παραμένει το κέντρο βάρους του παγκόσμιου τουρισμού, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν ιστορία, καινοτομία και σύγχρονη αστική ζωή. Με ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να αναζητούν εμπειρίες βασισμένες σε πολιτισμό, τέχνη, γαστρονομία και αυθεντικότητα, η ήπειρος συνεχίζει να αποτελεί το πιο επιθυμητό ταξιδιωτικό σκηνικό στον κόσμο.

