Έπιασε βροχή; Αυτά τα fashion looks θα σε κάνουν να την αγαπήσεις

Η βροχή δεν χρειάζεται να είναι εμπόδιο στο στιλ σου. Αντί να κρύβεσαι κάτω από άχαρα αδιάβροχα, μπορείς να δημιουργήσεις looks που συνδυάζουν πρακτικότητα και κομψότητα. Το μυστικό είναι η σωστή επιλογή των ρούχων, των παπουτσιών και των αξεσουάρ που σε προστατεύουν χωρίς να θυσιάζουν την αισθητική. Από trench coats μέχρι καπιτονέ μπουφάν, και από αδιάβροχα μποτάκια μέχρι στιλάτες ομπρέλες, υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να αντιμετωπίσεις τη βροχή με στιλ.

Μια έξυπνη προσέγγιση είναι το layering. Ένα ζεστό πουλόβερ κάτω από ένα κομψό blazer ή ένα ελαφρύ trench coat μπορεί να σε κρατήσει ζεστή χωρίς να βαραίνεις το look. Τα παντελόνια που φτάνουν λίγο πάνω από τον αστράγαλο και οι ψηλές μπότες κρατούν τα πόδια στεγνά, ενώ ένα μάλλινο καπέλο προστατεύει τα μαλλιά σου και προσθέτει προσωπικό στιλ. Για τις πιο casual εμφανίσεις, ένα cozy φούτερ με κολάν και εντυπωσιακά αδιάβροχα sneakers μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή, ενώ για πιο επίσημες στιγμές, ένα midi φόρεμα με καπιτονέ παλτό και μακριές δερμάτινες μπότες δημιουργεί κομψές αντιθέσεις.

Μάλλινο blazer με κολάν

Οι στρώσεις είναι απαραίτητες τις κρύες βροχερές μέρες. Ένα ζεστό πουλόβερ συνδυασμένο με ένα μάλλινο blazer δημιουργεί ένα chic και ζεστό outfit. Πρόσθεσε ένα κολάν που μπορείς να φορέσεις μέσα από τις μπότες σου για να κρατήσεις τα πόδια σου στεγνά και άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Καπιτονέ πανωφόρι

Τα καπιτονέ παλτό είναι ιδανικά για έντονη βροχή. Συνδύασέ τα με midi φούστα και μακριές δερμάτινες μπότες για ένα άνετο και στιλάτο αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μια τσάντα που καθαρίζεται εύκολα για να ολοκληρώσετε το outfit.

Αδιάβροχο maxi παλτό με sneakers

Ένα μακρύ αδιάβροχο παλτό προσφέρει μέγιστη προστασία από τη βροχή, ενώ τα sneakers με ανυψωμένη σόλα κρατούν τα τζιν σου στεγνά. Πρόσθεσε layers με πουλόβερ ή cardigan για ζεστασιά και ολοκληρώστε το look με ένα αξεσουάρ που δίνει χρώμα και προσωπικότητα.

Πλεκτό σκουφάκι και γαλότσες

Ένα cozy σκουφάκι προστατεύει τα μαλλιά από τη βροχή και δίνει στιλ, ενώ οι γαλότσες κρατούν τα πόδια απολύτως στεγνά. Συνδύασέ τα με ζεστό πουλόβερ και κολάν για ένα casual αλλά στιλάτο αποτέλεσμα, ιδανικό για βόλτες στην πόλη ή το πάρκο.

