Celeb News 10.11.2025

Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)

sakis_rouvas
Ο Σάκης Ρουβάς δοκιμάζει την ενόργανη γυμναστική, δείχνοντας δύναμη, ευλυγισία και το πνεύμα του για νέες προκλήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Σάκης Ρουβάς δεν ξεχωρίζει μόνο για το ταλέντο του στη μουσική, αλλά έχει δείξει επανειλημμένα ότι είναι και πολυπράγμων. Μέσα από τις αναρτήσεις του στο Instagram, τον βλέπουμε συχνά να αφιερώνει χρόνο σε διάφορα ενδιαφέροντα και χόμπι, που κυμαίνονται από την κηπουρική έως τη μαγειρική, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική και δημιουργική πλευρά του.

Όπως φάνηκε και από την πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο τραγουδιστής έχει αρχίσει να ασχολείται και με την ενόργανη γυμναστική. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, τον βλέπουμε να κρέμεται από κρίκους και να εκτελεί χειροκιβιστικές ασκήσεις, δείχνοντας εντυπωσιακή δύναμη και ευλυγισία.

www.instagram.com/sakisrouvas

Διάβασε επίσης: Έρωτας Σκοτεινός: Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει με νέο τραγούδι

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «Pushing limits today», υπογραμμίζοντας τη θέλησή του να δοκιμάζει συνεχώς τα όριά του. Μέσα από αυτή τη μικρή γεύση της προπόνησής του, φαίνεται ότι ο Σάκης Ρουβάς απολαμβάνει την πρόκληση και την ένταση που προσφέρει η ενόργανη, συνδυάζοντας την άσκηση με τη διασκέδαση και την προσωπική του εξέλιξη.

Γιατί να επιλέξεις την ενόργανη γυμναστική 

Η ενόργανη γυμναστική αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους τρόπους εκγύμνασης του σώματος, καθώς συνδυάζει δύναμη, ισορροπία και ευλυγισία σε κάθε άσκηση. Οι κρίκοι, τα μονόζυγα, οι ράβδοι και τα υπόλοιπα όργανα ενεργοποιούν ταυτόχρονα πολλές μυϊκές ομάδες, ενισχύοντας την αντοχή και την κίνηση του κορμού.

Η συνεχής προσπάθεια για σταθερότητα βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος, ενώ η εκτέλεση σύνθετων ασκήσεων αναπτύσσει τη λεπτή κινητικότητα και την ευλυγισία, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών. Παράλληλα, ενισχύει και την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, ειδικά όταν οι προπονήσεις συνδυάζονται με δυναμικές ασκήσεις και σετ υψηλής έντασης.

Τα οφέλη της όμως δεν περιορίζονται μόνο στο σωματικό επίπεδο. Η πειθαρχία που απαιτεί η εκμάθηση νέων ασκήσεων ενισχύει τη συγκέντρωση και την ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ η αίσθηση ολοκλήρωσης κάθε προπόνησης αυξάνει την αυτοπεποίθηση και ενισχύει τη θετική διάθεση.

Διάβασε επίσης: Η Αναστασία Ρουβά ξεκινά νέα ζωή μακριά από την Ελλάδα – Περήφανοι ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη!

