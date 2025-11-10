Celeb News 10.11.2025

Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

Η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε το τέλος της σχέσης της με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη μετά από 11 χρόνια κοινής ζωής και δύο κόρες, ευχαριστώντας όσους σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από 11 χρόνια κοινής ζωής και δύο κόρες, η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε μέσω προσωπικής ανάρτησης στο Instagram ότι η σχέση της με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Ταρασιάδη έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η δημοσιογράφος, θέλοντας να μοιραστεί με σεβασμό και ειλικρίνεια την προσωπική της πραγματικότητα, ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της με διακριτικότητα.

Στη μακροσκελή της ανάρτηση, τόνισε ότι δεν είχε ποτέ σκοπό να εκθέσει δημόσια την προσωπική της ζωή, αλλά οι συνεχείς πιέσεις από τα μέσα ενημέρωσης την οδήγησαν να μιλήσει ανοιχτά.

Διάβασε επίσης: Πώς σχολίασαν οι πρωινές εκπομπές την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

«Δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η στιγμή να μιλήσω για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση έγινε με τον τρόπο που μπορούσε εκείνη τη στιγμή. Παρά το τέλος της σχέσης, υπογράμμισε τη σημασία της αγάπης και του σεβασμού που υπήρξε μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια. «Μαζί ζήσαμε όμορφα και δημιουργικά χρόνια, γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς», έγραψε, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της προς όσους τη στήριξαν διακριτικά.

Η δημοσιογράφος, με τον τρόπο αυτό, θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες και το κουτσομπολιό, κρατώντας παράλληλα ζωντανό το μήνυμα της αγάπης και του σεβασμού για την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

Διάβασε επίσης: Σία Κοσιώνη: Από τις ειδήσεις στο θεατρικό σανίδι – Η παράσταση που συμμετέχει

