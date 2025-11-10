Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των celebrities και πάρε ιδέες για τη γιορτινή σου διακόσμηση

Μπορεί να διανύουμε ακόμη τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να μπούμε λίγο πιο νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Οι πρώτες λάμψεις, τα φωτάκια και τα στολισμένα δέντρα αρχίζουν ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους, φέρνοντας μια γλυκιά αίσθηση θαλπωρής και προσμονής για τις γιορτές.

Αρκετές αγαπημένες celebrities φαίνεται πως δεν άντεξαν να περιμένουν περισσότερο και εκμεταλλεύτηκαν το Σαββατοκύριακο για να δώσουν στο σπίτι τους λίγη παραπάνω λάμψη και μαγεία. Με γιορτινή διάθεση, στολίζουν νωρίς, γεμίζοντας τα social media με φωτογραφίες που αποπνέουν χαρά, ζεστασιά και ανεμελιά.

Δούκισσα Νομικού

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δούκισσα Νομικού αποφάσισε να φέρει λίγο νωρίτερα το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι της. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο της, γεμάτο πολύχρωμα φωτάκια που ζεσταίνουν την καρδιά και γεμίζουν τον χώρο με γιορτινή ατμόσφαιρα. Η διακόσμηση περιλάμβανε κόκκινες και λευκές μπάλες, ενώ στη βάση του δέντρου υπήρχαν παιχνιδιάρικα διακοσμητικά, όπως τάρανδοι και μικρές ρόδες λούνα παρκ, θυμίζοντας τα παιδικά της χρόνια και τις γλυκές οικογενειακές στιγμές που στόλιζε το ίδιο δέντρο με τους γονείς της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Δούκισσα έγραψε με τρυφερότητα: «Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι. Να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου, το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας».

Κατερίνα Καινούργιου

Και η Κατερίνα Καινούργιου φρόντισε να μπει νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας το δικό της χριστουγεννιάτικο δέντρο, που φαίνεται να γέμισε με δώρα λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες όπου ποζάρει μπροστά στο δέντρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ανακοινώνοντας παράλληλα τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κατερίνα έγραψε με τρυφερότητα: «Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Ευδοκία Ρουμελιώτη

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια γλυκιά στιγμή οικογενειακής θαλπωρής δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Το δέντρο ήταν διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, φιογκάκια, χρυσά φωτάκια που έδιναν ζεστασιά στον χώρο και χαριτωμένες κάρτες που ολοκλήρωναν τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Στο Instagram story που δημοσίευσε, η ηθοποιός έγραψε: «Εμείς στολίσαμε… Και του χρόνου!», στέλνοντας παράλληλα ευχές για υγεία και χαρά σε όλους τους φίλους της.

