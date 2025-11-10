Celeb News 10.11.2025

Δες τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των celebrities και πάρε ιδέες για τη γιορτινή σου διακόσμηση

dutchess
H xριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μπήκε νωρίτερα φέτος στα σπίτια των αγαπημένων celebrities, με δέντρα, φωτάκια και γιορτινή θαλπωρή
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί να διανύουμε ακόμη τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να μπούμε λίγο πιο νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Οι πρώτες λάμψεις, τα φωτάκια και τα στολισμένα δέντρα αρχίζουν ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους, φέρνοντας μια γλυκιά αίσθηση θαλπωρής και προσμονής για τις γιορτές.

Αρκετές αγαπημένες celebrities φαίνεται πως δεν άντεξαν να περιμένουν περισσότερο και εκμεταλλεύτηκαν το Σαββατοκύριακο για να δώσουν στο σπίτι τους λίγη παραπάνω λάμψη και μαγεία. Με γιορτινή διάθεση, στολίζουν νωρίς, γεμίζοντας τα social media με φωτογραφίες που αποπνέουν χαρά, ζεστασιά και ανεμελιά.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της – Στο πλάι της ο Παναγιώτης Κουτσουμπής

Δούκισσα Νομικού 

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δούκισσα Νομικού αποφάσισε να φέρει λίγο νωρίτερα το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι της. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο της, γεμάτο πολύχρωμα φωτάκια που ζεσταίνουν την καρδιά και γεμίζουν τον χώρο με γιορτινή ατμόσφαιρα. Η διακόσμηση περιλάμβανε κόκκινες και λευκές μπάλες, ενώ στη βάση του δέντρου υπήρχαν παιχνιδιάρικα διακοσμητικά, όπως τάρανδοι και μικρές ρόδες λούνα παρκ, θυμίζοντας τα παιδικά της χρόνια και τις γλυκές οικογενειακές στιγμές που στόλιζε το ίδιο δέντρο με τους γονείς της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Δούκισσα έγραψε με τρυφερότητα: «Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι. Να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου, το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας».

doukissa_dentro
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Κατερίνα Καινούργιου 

Και η Κατερίνα Καινούργιου φρόντισε να μπει νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας το δικό της χριστουγεννιάτικο δέντρο, που φαίνεται να γέμισε με δώρα λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες όπου ποζάρει μπροστά στο δέντρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ανακοινώνοντας παράλληλα τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κατερίνα έγραψε με τρυφερότητα: «Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Ευδοκία Ρουμελιώτη 

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια γλυκιά στιγμή οικογενειακής θαλπωρής δίπλα στο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Το δέντρο ήταν διακοσμημένο με κόκκινες μπάλες, φιογκάκια, χρυσά φωτάκια που έδιναν ζεστασιά στον χώρο και χαριτωμένες κάρτες που ολοκλήρωναν τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Στο Instagram story που δημοσίευσε, η ηθοποιός έγραψε: «Εμείς στολίσαμε… Και του χρόνου!», στέλνοντας παράλληλα ευχές για υγεία και χαρά σε όλους τους φίλους της.

evdokia_roumelioti
https://www.instagram.com/evdokia.roumelioti/

Διάβασε επίσης: Το «Ralph Lauren Christmas» trend κατακτά το TikTok και φέρνει τα πιο κομψά Χριστούγεννα στο σπίτι σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
celebrities MAD Christmas διακόσμηση Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα full πακέτο περιποίησης αυτοκινήτου από το Pitstop Park με καφέ, γεύμα και αρωματικό αυτοκινήτου

Διαγωνισμός: Κέρδισε ένα full πακέτο περιποίησης αυτοκινήτου από το Pitstop Park με καφέ, γεύμα και αρωματικό αυτοκινήτου

10.11.2025
Επόμενο
Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

10.11.2025

Δες επίσης

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας
Celeb News

Συγκλονίζει η περιγραφή της Angelina Jolie από την επίσκεψή της στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας

10.11.2025
Kaia Gerber – Cindy Crawford: Κοιμούνται ήσυχα τωρα μετά από περιοριστικά μέτρα που έκαναν σε stalker
Celeb News

Kaia Gerber – Cindy Crawford: Κοιμούνται ήσυχα τωρα μετά από περιοριστικά μέτρα που έκαναν σε stalker

10.11.2025
Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε

10.11.2025
Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»
Celeb News

Ο Jon Bon Jovi πρώτα Χριστούγεννα παππούς! Η τρυφερή αποκάλυψη για την εγγονή του που θα σε κάνει να «λιώσεις»

10.11.2025
Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της
Celeb News

Η Britney Spears κάνει comeback στο Instagram και δε μασά τα λόγια της

10.11.2025
Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)
Celeb News

Σάκης Ρουβάς: Μας δείχνει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική (video)

10.11.2025
Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε
Celeb News

Η Kim Kardashian έδωσε εξετάσεις για να ασκήσει τη δικηγορία – Δες το αποτέλεσμα που έφερε

10.11.2025
Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη
Celeb News

Δέσποινα Καμπούρη: Οριστικό τέλος στη σχέση με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη

10.11.2025
Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise
Celeb News

Ο Ben Affleck αναζητά «δεύτερη ευκαιρία» με την Ana de Armas μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise

10.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση