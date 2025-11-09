MadWalk Banner
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της – Στο πλάι της ο Παναγιώτης Κουτσουμπής

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
Με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο ντυμένη στα λευκά, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι είναι για πρώτη φορά έγκυος.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που πολλές φορές έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια, μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση δηλώνοντας πως ζει ένα όνειρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: 18 χρόνια μετά! Η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχεται για πρώτη φορά γιατί το «Παρά Πέντε» την κατέστρεψε

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Κατερίνα ποζάρει με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της, έχοντας στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της, ενώ το χαμόγελο και η συγκίνησή της είναι διάχυτα. Στη λεζάντα έγραψε: «Ένα μικρό θαύμα έρχεται. Μέσα σε μια καρδούλα που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για την αγάπη, τις ευχές και τη διακριτικότητά σας σε αυτή τη μοναδική στιγμή της ζωής μου».

Οι φήμες για εγκυμοσύνη υπήρχαν εδώ και καιρό, όμως η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι θα μιλούσε δημόσια μόνο όταν θα ένιωθε έτοιμη.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Η γνωριμία της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Να σημειώσουμε πως η σχέση της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2024, όταν η παρουσιάστρια ανάρτησε κοινές φωτογραφίες στο Instagram. Τον Σεπτέμβριο, στην πρεμιέρα της εκπομπής της στον Alpha, είχε αποκαλύψει ότι μία από τις ανθοδέσμες που δέχτηκε εκείνη την ημέρα ήταν από τον σύντροφό της. Όπως είχε πει τότε, «πέρασα ένα υπέροχο καλοκαίρι και ξεκινώ τη νέα σεζόν με εξαιρετική διάθεση». Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και σύντομα αποφάσισαν να μείνουν μαζί, στο σπίτι της παρουσιάστριας στο κέντρο της Αθήνας.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Η ρομαντική πρόταση γάμου στο Παρίσι

Το Παρίσι, πόλη που λατρεύει η Κατερίνα, αποτέλεσε το σκηνικό για την πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Μέσα από φωτογραφίες στο Instagram, όπου διακρίνεται το εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της, η παρουσιάστρια ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους ευχαριστώντας το κοινό για τις θερμές ευχές. Όπως αποκάλυψε αργότερα στην εκπομπή της, «ενώ ζούσα μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου, έπαθα γαστρεντερίτιδα στο Παρίσι! Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν μπορούσε να μειώσει τη χαρά μου».

Paris calling! Ρομαντικό ταξίδι στην Πόλη του Φωτός για Καινούργιου & Κουτσουμπή - Δείτε φωτογραφίες
https://www.instagram.com/katken85/?utm_source=ig_embed

Το μήνυμα πριν από την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης

Πριν ανακοινώσει επισήμως την εγκυμοσύνη της, η παρουσιάστρια είχε ανεβάσει μια ανάρτηση αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι όμορφο ερχόταν στη ζωή της. «Το φετινό καλοκαίρι ήταν από τα πιο δύσκολα της ζωής μου… όμως μετά από κάθε δυσκολία έρχεται κάτι όμορφο και ευλογημένο», είχε γράψει χαρακτηριστικά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε μιλήσει για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον σύντροφό της, λέγοντας: «Όταν τον βλέπω πώς αγκαλιάζει και παίζει με τα μωρά, προσεύχομαι να με αξιώσει ο Θεός να κάνω παιδί με αυτόν τον άνθρωπο».

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει
https://www.instagram.com/katken85/

Οι προσπάθειες για εξωσωματική και η απόφαση για κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει το 2022 πως προχώρησε στη διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων, χαρακτηρίζοντάς τη «μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής της». Σε μεταγενέστερες δηλώσεις, είχε αναφερθεί με ειλικρίνεια στις προσπάθειες να αποκτήσει παιδί και στο πώς η πίεση που νιώθει μια γυναίκα σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι έντονη. «Αν έχω κάνει ποτέ το λάθος να ρωτήσω ή να κρίνω κάποια γυναίκα για αυτό το θέμα, το έκανα άθελά μου. Τώρα που το βιώνω, καταλαβαίνω πόσο ευαίσθητο είναι», είχε αναφέρει.

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει
https://www.instagram.com/katken85/

Η σκέψη της υιοθεσίας

Η παρουσιάστρια δεν είχε κρύψει ποτέ ότι θα εξέταζε και την επιλογή της υιοθεσίας, αν δεν κατάφερνε να μείνει έγκυος. «Η διαδικασία είναι δύσκολη, αλλά θα το έκανα. Εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να γίνω μητέρα, όποιο κι αν είναι το φύλο του παιδιού. Το σημαντικό είναι η υγεία και η αγάπη», είχε πει συγκινημένη.

https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε συγκινημένη το θαύμα που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι

Δες κι αυτό…

Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’

Μυθικές εκτιμήσεις για το Fabergé αυγό του Τσάρου Νικόλαου Β’

09.11.2025
Oι άνθρωποι απομακρύνονται από τη φύση σύμφωνα με έρευνα – Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

Oι άνθρωποι απομακρύνονται από τη φύση σύμφωνα με έρευνα – Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

09.11.2025

