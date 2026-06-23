Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Τι ζήτησαν αντί για γαμήλια δώρα;

Αντί για παραδοσιακά γαμήλια δώρα καλούν φίλους και συγγενείς να στηρίξουν μια πρωτοβουλία που στοχεύει στο μέλλον των νέων μέσα από τον αθλητισμό

Με μια ματιά Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ζητούν αντί για δώρα, οικονομική ενίσχυση για νέους και αθλητισμό.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία αθλητικών κέντρων στην Ελλάδα για παιδιά και νέους.

Το ζευγάρι επιθυμεί η χαρά του γάμου του να συνδεθεί με πράξη προσφοράς και στήριξης προς την κοινωνία.

Η επιλογή τους αναδεικνύει μια διαφορετική φιλοσοφία γύρω από τον εορτασμό μιας σημαντικής προσωπικής στιγμής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ετοιμάζονται να ζήσουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της κοινής τους πορείας, διοργανώνοντας ένα μεγάλο γαμήλιο γλέντι στην Πάρο, παρουσία αγαπημένων φίλων και συγγενών. Αντί να ακολουθήσουν την παραδοσιακή πρακτική των γαμήλιων δώρων, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella αποφάσισαν να ζητήσουν από τους καλεσμένους τους να στηρίξουν έναν σκοπό που έχει ως επίκεντρο τους νέους και τον αθλητισμό. Μια επιλογή που ήδη έχει προκαλέσει θετικά σχόλια και αναδεικνύει μια διαφορετική φιλοσοφία γύρω από τον εορτασμό μιας τόσο σημαντικής προσωπικής στιγμής.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν από τη Φαίη Σκορδά και τον Άρη Καβατζίκη, οι οποίοι θα βρεθούν στους εορτασμούς του ζευγαριού, η επιθυμία των νεόνυμφων αφορά την οικονομική ενίσχυση μιας δράσης που σχετίζεται με τη δημιουργία αθλητικών κέντρων στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία φέρεται να υλοποιείται σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία, στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για παιδιά και νέους ανθρώπους μέσα από τον αθλητισμό. Σκοπός είναι να δοθούν κίνητρα στις νεότερες γενιές να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να αποκτήσουν νέες προοπτικές για το μέλλον τους.

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Μέσα από αυτή την επιλογή, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους κάτι περισσότερο από όμορφες αναμνήσεις από τον γάμο τους. Το μήνυμα που έλαβαν οι καλεσμένοι αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας. Όπως αναφέρθηκε, το ζευγάρι επιθυμεί η χαρά της ένωσής του να συνδεθεί με μια πράξη προσφοράς και στήριξης προς την κοινωνία.





Η ιδέα βασίζεται στην πεποίθηση ότι μια τόσο σημαντική προσωπική στιγμή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία κάτι ουσιαστικού που θα έχει διάρκεια στον χρόνο και θα ωφελήσει ανθρώπους πέρα από τον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Το μεγάλο γλέντι στην Πάρο αναμένεται να συγκεντρώσει αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού σε ένα εορταστικό κλίμα γεμάτο χαρά και συγκίνηση. Ωστόσο, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη περίσταση να ξεχωρίζει είναι η πρόθεση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella να μετατρέψουν τη σημαντικότερη ίσως ημέρα της ζωής τους σε μια ευκαιρία προσφοράς.

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