MadWalk Banner
Διακόσμηση 07.11.2025

Το «Ralph Lauren Christmas» trend κατακτά το TikTok και φέρνει τα πιο κομψά Χριστούγεννα στο σπίτι σου

ralph_lauren
Η πιο elegant χριστουγεννιάτικη τάση της χρονιάς αντλεί έμπνευση από τον διαχρονικό κόσμο του Ralph Lauren
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν ο ιδανικός σου χριστουγεννιάτικος κόσμος μυρίζει κανέλα, ακούγεται σαν jazz soundtrack και μοιάζει βγαλμένος από σκηνή των «Friends» που στολίζουν το δέντρο, τότε σίγουρα έχεις ήδη συναντήσει το viral trend του TikTok που λέγεται «Ralph Lauren Christmas». Το αισθητικό αυτό ρεύμα, που ξεκίνησε από τις αρχές Οκτωβρίου και συνεχίζει να εξαπλώνεται, έχει κατακλύσει τα social media με hashtags όπως #RalphLaurenChristmas και #RalphLaurenAesthetic. Δημιουργοί από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν διακόσμηση εμπνευσμένη από τον διαχρονικό, old-money κόσμο του οίκου Ralph Lauren: καρό υφάσματα, βελούδινες κορδέλες, κλασικά στολίδια και γιορτινά σκηνικά που αποπνέουν νοσταλγία και κομψότητα.

Το καλύτερο όμως είναι πως δεν χρειάζεσαι εξάψηφο προϋπολογισμό ή διαμέρισμα στο Μανχάταν για να υιοθετήσεις αυτό το στιλ. Με λίγη σκέψη, σωστό συνδυασμό υλικών και προσοχή στη λεπτομέρεια, μπορείς να δημιουργήσεις ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό που αποπνέει πολυτέλεια, θαλπωρή και timeless αισθητική. Παρακάτω, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να μεταμορφώσεις το σπίτι σου σε ένα Ralph Lauren Christmas κόσμο.

ralph_lauren_christmas
Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτή είναι η νέα τάση που θα «βγάλει» το γκρι από τους τοίχους σου

Τι είναι το «Ralph Lauren Christmas»

Η συγκεκριμένη αισθητική έχει τις ρίζες της στις βιτρίνες και τα flagship stores του οίκου Ralph Lauren, όμως στην πραγματικότητα εκφράζει κάτι πιο ευρύ: ένα mood που συνδυάζει τη φινέτσα με τη ζεστασιά. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια Molly Moorkamp, πρώην συνεργάτιδα του οίκου, το «Ralph Lauren Christmas» αποφεύγει τις υπερβολές, δεν έχει neon πράσινες γιρλάντες, πρόχειρα τυλιγμένα δώρα ή πινακίδες που γράφουν «Ho Ho Ho». Αντίθετα, προτιμά διαχρονικά μοτίβα, συμμετρικές συνθέσεις και αυθεντικά υλικά.

@.sara_parker If there’s one thing we love to do that’s wear a trend out but it’s still a classic #christmasdecor #christmasdecorating #interiordesign #ralphlauren #ralphlaurenaesthetic ♬ original sound – Sara Parker | Interiors


Ο πρώην creative director της εταιρείας, Preston Konrad, που έγινε viral με τη σειρά βίντεό του για το θέμα, περιγράφει την ουσία του trend ως «μια ιστορία, όχι μια ακόμα αγορά». Προτείνει καρό μοτίβα, γυάλινα βάζα, χαμηλό φωτισμό και φυσικά jazz ή swing μουσική για να ολοκληρώσει την ατμόσφαιρα. Όπως λέει, «δεν έχει σημασία τι αγοράζεις, αλλά πώς το τοποθετείς μέσα από το χώρο σου».

Πώς να πετύχεις το look στο σπίτι σου

Επέλεξε κλασική χρωματική παλέτα

Τα χρώματα του Ralph Lauren Christmas είναι βαθιά και πλούσια. Βυσσινί, σκούρο πράσινο, κρεμώδες λευκό, με διακριτικές πινελιές navy blue ή μαύρου. Είναι οι αποχρώσεις που θυμίζουν οικογενειακά δείπνα δίπλα στο τζάκι και σπίτια σαν των McCallister στο Home Alone.

ralph_lauren_christmas
Pinterest

Επένδυσε σε υφές

Καρό μάλλινα ριχτάρια, βελούδινα μαξιλάρια και λεπτομέρειες από δέρμα ή ορείχαλκο προσδίδουν αμέσως την old-money αίσθηση που χαρακτηρίζει τον οίκο.

ralph_lauren_christmas
Pinterest

Δημιούργησε ατμόσφαιρα

Ο χαμηλός φωτισμός, τα κεριά σε ασημί χρώμα και οι jazz playlists κάνουν τη διαφορά. Στόχος δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ζεστή και κομψή ατμόσφαιρα.

ralph_lauren_christmas
Pinterest

Πρόσθεσε μικρές vintage πινελιές

Τα παλιά βιβλία, οι ασημένιες κορνίζες, ή ακόμα και ο δίσκος με το κονιάκ ή τα πορσελάνινα φλιτζάνια αποπνέουν το vibe ενός διαχρονικού χριστουγεννιάτικου σπιτιού.

Διάβασε επίσης: Τα σπίτια με μωσαϊκά είναι το νέο deco trend που κάνει τον χρόνο να σταματά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διακόσμηση Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA

Άγιος Έρωτας: Η απόλυτη ανατροπή στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA

07.11.2025
Επόμενο
Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

07.11.2025

Δες επίσης

Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι
Life

Με αυτά τα 6 βήματα θα δημιουργήσεις αίσθηση τζακιού ακόμα κι αν δεν έχεις τζάκι

08.11.2025
Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου
Life

Η «αθώα» συνήθεια που σαμποτάρει συνεχώς τη διατροφή σου

08.11.2025
Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά
Fashion

Total βουργουνδί: Η Σκορδά και η Καινούργιου σού δείχνουν πώς να το φορέσεις σωστά

08.11.2025
Ο οδηγός που χρειάζεσαι αν θες το dry shampoo σου να κάνει τη δουλειά του
Beauty

Ο οδηγός που χρειάζεσαι αν θες το dry shampoo σου να κάνει τη δουλειά του

08.11.2025
To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό
Fashion

To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό

08.11.2025
Μην αφήνεις τον χειμώνα να σου «ρουφήξει» τη διάθεση – 6 tips για είσαι πάντα στο καλύτερο mood
Life

Μην αφήνεις τον χειμώνα να σου «ρουφήξει» τη διάθεση – 6 tips για είσαι πάντα στο καλύτερο mood

07.11.2025
Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις
Food

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

07.11.2025
Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της
Life

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

07.11.2025
Η Μαρία Αντουανέτα είναι η beauty influencer που πρέπει να ακολουθήσεις
Beauty

Η Μαρία Αντουανέτα είναι η beauty influencer που πρέπει να ακολουθήσεις

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου