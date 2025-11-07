Το «Ralph Lauren Christmas» trend κατακτά το TikTok και φέρνει τα πιο κομψά Χριστούγεννα στο σπίτι σου

Η πιο elegant χριστουγεννιάτικη τάση της χρονιάς αντλεί έμπνευση από τον διαχρονικό κόσμο του Ralph Lauren

Αν ο ιδανικός σου χριστουγεννιάτικος κόσμος μυρίζει κανέλα, ακούγεται σαν jazz soundtrack και μοιάζει βγαλμένος από σκηνή των «Friends» που στολίζουν το δέντρο, τότε σίγουρα έχεις ήδη συναντήσει το viral trend του TikTok που λέγεται «Ralph Lauren Christmas». Το αισθητικό αυτό ρεύμα, που ξεκίνησε από τις αρχές Οκτωβρίου και συνεχίζει να εξαπλώνεται, έχει κατακλύσει τα social media με hashtags όπως #RalphLaurenChristmas και #RalphLaurenAesthetic. Δημιουργοί από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν διακόσμηση εμπνευσμένη από τον διαχρονικό, old-money κόσμο του οίκου Ralph Lauren: καρό υφάσματα, βελούδινες κορδέλες, κλασικά στολίδια και γιορτινά σκηνικά που αποπνέουν νοσταλγία και κομψότητα.

Το καλύτερο όμως είναι πως δεν χρειάζεσαι εξάψηφο προϋπολογισμό ή διαμέρισμα στο Μανχάταν για να υιοθετήσεις αυτό το στιλ. Με λίγη σκέψη, σωστό συνδυασμό υλικών και προσοχή στη λεπτομέρεια, μπορείς να δημιουργήσεις ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό που αποπνέει πολυτέλεια, θαλπωρή και timeless αισθητική. Παρακάτω, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να μεταμορφώσεις το σπίτι σου σε ένα Ralph Lauren Christmas κόσμο.

Διάβασε επίσης: Αυτή είναι η νέα τάση που θα «βγάλει» το γκρι από τους τοίχους σου

Τι είναι το «Ralph Lauren Christmas»

Η συγκεκριμένη αισθητική έχει τις ρίζες της στις βιτρίνες και τα flagship stores του οίκου Ralph Lauren, όμως στην πραγματικότητα εκφράζει κάτι πιο ευρύ: ένα mood που συνδυάζει τη φινέτσα με τη ζεστασιά. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια Molly Moorkamp, πρώην συνεργάτιδα του οίκου, το «Ralph Lauren Christmas» αποφεύγει τις υπερβολές, δεν έχει neon πράσινες γιρλάντες, πρόχειρα τυλιγμένα δώρα ή πινακίδες που γράφουν «Ho Ho Ho». Αντίθετα, προτιμά διαχρονικά μοτίβα, συμμετρικές συνθέσεις και αυθεντικά υλικά.



Ο πρώην creative director της εταιρείας, Preston Konrad, που έγινε viral με τη σειρά βίντεό του για το θέμα, περιγράφει την ουσία του trend ως «μια ιστορία, όχι μια ακόμα αγορά». Προτείνει καρό μοτίβα, γυάλινα βάζα, χαμηλό φωτισμό και φυσικά jazz ή swing μουσική για να ολοκληρώσει την ατμόσφαιρα. Όπως λέει, «δεν έχει σημασία τι αγοράζεις, αλλά πώς το τοποθετείς μέσα από το χώρο σου».

Πώς να πετύχεις το look στο σπίτι σου

Επέλεξε κλασική χρωματική παλέτα

Τα χρώματα του Ralph Lauren Christmas είναι βαθιά και πλούσια. Βυσσινί, σκούρο πράσινο, κρεμώδες λευκό, με διακριτικές πινελιές navy blue ή μαύρου. Είναι οι αποχρώσεις που θυμίζουν οικογενειακά δείπνα δίπλα στο τζάκι και σπίτια σαν των McCallister στο Home Alone.

Επένδυσε σε υφές

Καρό μάλλινα ριχτάρια, βελούδινα μαξιλάρια και λεπτομέρειες από δέρμα ή ορείχαλκο προσδίδουν αμέσως την old-money αίσθηση που χαρακτηρίζει τον οίκο.

Δημιούργησε ατμόσφαιρα

Ο χαμηλός φωτισμός, τα κεριά σε ασημί χρώμα και οι jazz playlists κάνουν τη διαφορά. Στόχος δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ζεστή και κομψή ατμόσφαιρα.

Πρόσθεσε μικρές vintage πινελιές

Τα παλιά βιβλία, οι ασημένιες κορνίζες, ή ακόμα και ο δίσκος με το κονιάκ ή τα πορσελάνινα φλιτζάνια αποπνέουν το vibe ενός διαχρονικού χριστουγεννιάτικου σπιτιού.

Διάβασε επίσης: Τα σπίτια με μωσαϊκά είναι το νέο deco trend που κάνει τον χρόνο να σταματά

Δες κι αυτό…