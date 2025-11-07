Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

Η Sabrina Carpenter «εντόπισε» ανάμεσα στο κοινό τη Nicole Kidman, προσφέροντας στο κοινό μια στιγμή που έγινε αμέσως viral

Η Sabrina Carpenter απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να μετατρέπει κάθε της συναυλία σε θέαμα γεμάτο χιούμορ και αυθορμητισμό. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Bridgestone Arena του Νάσβιλ, η 26χρονη τραγουδίστρια «εντόπισε» ανάμεσα στο κοινό τη Nicole Kidman, προσφέροντας στο κοινό μια στιγμή που έγινε αμέσως viral. «Ήρθαμε σε αυτή την αρένα για μαγεία, σωστά;» είπε η Sabrina Carpenter απευθυνόμενη στους θεατές, παραπέμποντας ευφυώς στη διάσημη διαφήμιση της Nicole Kidman για τα AMC Theatres, που έχει γίνει πλέον εμβληματική φράση του σινεμά.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν η κάμερα έδειξε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό να χαμογελά, με την Sabrina Carpenter να συνεχίζει το παιχνίδι επί σκηνής: «Περίμενα να βρω την αγάπη, όχι όμως την ψυχή μου», είπε γελώντας, πριν αφιερώσει στη Kidman το τραγούδι της «Juno».

Η τραγουδίστρια συνέχισε τη θεατρική της παράσταση, προσφέροντας στην Nicole Kidman ένα ζευγάρι ροζ χειροπέδες, το γνωστό αξεσουάρ που χρησιμοποιεί στα live της, και αστειεύτηκε: «Είσαι τόσο “Babygirl”, δεν ξέρω τι να κάνω», αναφερόμενη στην ταινία «Babygirl» του 2024, όπου πρωταγωνιστεί η Kidman. Η ηθοποιός, που ζει μόνιμα στο Νάσβιλ, παραμένει ενεργή στη σκηνή της πόλης και στηρίζει ανοιχτά καλλιτέχνες και εκδηλώσεις.

Η Sabrina Carpenter, γνωστή για το εκρηκτικό της ταλέντο και το χιούμορ της, έχει μετατρέψει το «Girl Arrest Tour» σε μια σειρά από viral στιγμές, έχοντας «συλλάβει» επί σκηνής κι άλλες διασημότητες όπως τη Gigi Hadid, την Emma Bunton, τον Joe Keery και τη Margaret Qualley.

Με το κοινό του Νάσβιλ να παραληρεί και τα social media να κατακλύζονται από βίντεο του περιστατικού, η εμφάνιση της Sabrina Carpenter επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον λόγο που θεωρείται η πιο απρόβλεπτη και χαρισματική performer της γενιάς της.

