Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

Οι δύο νεαροί καλλιτέχνες επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες στα social media

Ο Γιάννης Λάφης (Lafis) συναντά τη Joanne και το αποτέλεσμα είναι εθιστικό. Οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες κυκλοφορούν το απόλυτο pop bop «μπλοκ» και τα πράγματα είναι σοβαρά!

Ένα ξεκάθαρα pop anthem που σε προκαλεί να χορέψεις ασταμάτητα και να παρτάρεις δίχως αύριο. Το «μπλοκ» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες, ενώ του στίχους υπογράφουν οι Andreas Pervenas, Dan Kjellberg, Giannis Lafis, Joanne, και τη μουσική ο Dan Kjellber.

Διάβασε επίσης: Η LILA ξεπέρασε τα όριά της – Οι αντίξοες συνθήκες των γυρισμάτων του «XENA»

Γιάννης Λάφης και Joanne αποφασίζουν να κάνουν ένα δυναμικό collab και ένα ακόμα πιο δυναμικό «μπλοκ».

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://LAFISjoanne.lnk.to/block

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: To visualizer του «Καληνύχτα» ξεπέρασε τις 1 εκ. προβολές

Δες κι αυτό…