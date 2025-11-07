Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ

Μιλά για τη συγκίνησή της, τη σύνδεση με τις ρίζες της και το τραγούδι που ονειρεύεται να παρουσιάσει

Η Antigoni έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι εκείνη που θα σηκώσει τη σημαία της Κύπρου στη Eurovision 2026. Σε συνέντευξή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, η τραγουδίστρια μίλησε με ενθουσιασμό για την επιλογή της, τα συναισθήματά της, αλλά και το όραμά της για τη σκηνή του διαγωνισμού.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη και περήφανη είμαι. Το να εκπροσωπήσω την Κύπρο είναι ένα όνειρο που έχω από μικρό παιδί και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Ερχόμουν πάντα όσο πιο συχνά μπορούσα για να δω τη γιαγιά και τον παππού μου, όμως τώρα έχω έναν ακόμα πιο όμορφο λόγο να επιστρέφω», είπε συγκινημένη.

Όσο για το τραγούδι, η ίδια άφησε να εννοηθεί πως θα έχει έντονο «κυπριακό άρωμα»: «Θα ήθελα το τραγούδι μου να έχει κυπριακές λέξεις, να είναι χορευτικό και γεμάτο ενέργεια, κάτι που να με εκφράζει, αλλά και να αναδεικνύει την κουλτούρα μας. Θέλω ο κόσμος να νιώσει τη ζεστασιά και τη δύναμη της Κύπρου μέσα από αυτό».

Το ΡΙΚ επιβεβαίωσε επίσημα στις 6 Νοεμβρίου πως η Antigoni Buxton θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ακόμη τον τίτλο ή το ύφος του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ίδια, πάντως, δηλώνει έτοιμη: «Στόχος μου είναι να κάνω την Κύπρο περήφανη. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

