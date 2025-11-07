MadWalk Banner
Μουσικά Νέα 07.11.2025

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ
Μιλά για τη συγκίνησή της, τη σύνδεση με τις ρίζες της και το τραγούδι που ονειρεύεται να παρουσιάσει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Antigoni έσπασε τη σιωπή της και μίλησε για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση ότι θα είναι εκείνη που θα σηκώσει τη σημαία της Κύπρου στη Eurovision 2026. Σε συνέντευξή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, η τραγουδίστρια μίλησε με ενθουσιασμό για την επιλογή της, τα συναισθήματά της, αλλά και το όραμά της για τη σκηνή του διαγωνισμού.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη και περήφανη είμαι. Το να εκπροσωπήσω την Κύπρο είναι ένα όνειρο που έχω από μικρό παιδί και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Ερχόμουν πάντα όσο πιο συχνά μπορούσα για να δω τη γιαγιά και τον παππού μου, όμως τώρα έχω έναν ακόμα πιο όμορφο λόγο να επιστρέφω», είπε συγκινημένη.

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ
https://www.instagram.com/antigoni/

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Όσο για το τραγούδι, η ίδια άφησε να εννοηθεί πως θα έχει έντονο «κυπριακό άρωμα»: «Θα ήθελα το τραγούδι μου να έχει κυπριακές λέξεις, να είναι χορευτικό και γεμάτο ενέργεια, κάτι που να με εκφράζει, αλλά και να αναδεικνύει την κουλτούρα μας. Θέλω ο κόσμος να νιώσει τη ζεστασιά και τη δύναμη της Κύπρου μέσα από αυτό».

eurovision 2026 Κύπρος
https://www.instagram.com/antigoni/

Το ΡΙΚ επιβεβαίωσε επίσημα στις 6 Νοεμβρίου πως η Antigoni Buxton θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ακόμη τον τίτλο ή το ύφος του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ίδια, πάντως, δηλώνει έτοιμη: «Στόχος μου είναι να κάνω την Κύπρο περήφανη. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η ΕΡΤ ζητά led walls, floor και πίνακα αποτελεσμάτων από την παραγωγή για τον πιο εντυπωσιακό Εθνικό Τελικό ever

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 Αντιγόνη ΚΥΠΡΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

07.11.2025
Επόμενο
Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

07.11.2025

Δες επίσης

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

08.11.2025
Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή
Μουσικά Νέα

Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

08.11.2025
Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

08.11.2025
Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

07.11.2025
Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της
Μουσικά Νέα

Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

07.11.2025
H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

07.11.2025
Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

07.11.2025
Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους
Reviews

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου