Eurovision 2026: Η ΕΡΤ ζητά led walls, floor και πίνακα αποτελεσμάτων από την παραγωγή για τον πιο εντυπωσιακό Εθνικό Τελικό ever

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και παρουσίαση των δύο Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026, μέσα από τους οποίους θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

3 μεγάλα τηλεοπτικά σόου τον Φεβρουάριο του 2026

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η δημόσια τηλεόραση καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, για την παραγωγή και παρουσίαση δύο ημιτελικών και ενός Εθνικού Τελικού. Οι εκπομπές θα πραγματοποιηθούν εντός Φεβρουαρίου 2026, με διάρκεια έως δύο ώρες για κάθε ημιτελικό και έως τρεις ώρες για τον τελικό. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων βραδιών θα παρουσιαστούν έως 28 τραγούδια, τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης συμμετοχών. Όλες οι βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ, με παρουσία κοινού.

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι όπως διαβάζουμε στο eurovisionfun.com θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στην τηλεοπτική παραγωγή και να υποβάλουν την πρότασή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr/etairia) έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:59. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, ενώ για φυσικά πρόσωπα συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι προτάσεις

Κάθε υποψήφιος παραγωγός ή εταιρεία καλείται να καταθέσει πλήρη δημιουργική και τεχνική πρόταση, που θα περιλαμβάνει:

Καλλιτεχνική προσέγγιση (σκηνοθεσία, σκηνικά, φωτισμούς, χορογραφίες).

Τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμό.

Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Ολοκληρωμένο πακέτο γραφικών (GFX) με σήματα, bumpers, κάρτες αποτελεσμάτων και πίνακες βαθμολογίας.

Παραγωγή βίντεο για προεπισκοπήσεις και backstage.

Πρόβλεψη για διερμηνεία στα αγγλικά ή γαλλικά κατά τον τελικό.

Portfolio, αποδεικτικά εμπειρίας και υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης κωλυμάτων συνεργασίας.

Νέα σκηνικά, LED και επιστροφή στον πίνακα βαθμολογίας

Η ΕΡΤ ζητά φέτος πιο σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, με LED walls και LED floor, καθώς και δημιουργία green room. Επιπλέον, επανέρχεται ο παραδοσιακός πίνακας βαθμολογίας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ένα στοιχείο που είχε λείψει από την περσινή διοργάνωση και είχε αποτελέσει παράπονο των fans.

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από Επιτροπή της ΕΡΤ, η οποία θα αξιολογήσει:

Την καλλιτεχνική πρωτοτυπία.

Την τεχνική αρτιότητα.

Την εμπειρία της παραγωγικής ομάδας.

Τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος.

Πνευματικά δικαιώματα και παράδοση

Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει όλα τα δικαιώματα πνευματικής και συγγενικής ιδιοκτησίας και να παραδώσει το τελικό προϊόν σε ψηφιακή μορφή μετά τη ζωντανή μετάδοση. Όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ανήκουν στην ΕΡΤ, η οποία μπορεί να τα διαθέσει και στην EBU για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

Μια νέα εποχή για την ελληνική Eurovision

Με τη νέα αυτή προκήρυξη, η ΕΡΤ επαναφέρει επίσημα τον Εθνικό Τελικό, επενδύοντας σε μια πιο σύγχρονη, θεαματική και διαφανή διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Η πρόβλεψη για δύο ημιτελικούς ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού και αναβαθμίζει αισθητά το τηλεοπτικό προϊόν, θέτοντας τις βάσεις για μια διοργάνωση αντάξια των διεθνών προτύπων.

