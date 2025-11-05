MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 05.11.2025

Eurovision 2026: Η ΕΡΤ ζητά led walls, floor και πίνακα αποτελεσμάτων από την παραγωγή για τον πιο εντυπωσιακό Εθνικό Τελικό ever

eurovision 2026 ΕΡΤ
Η ΕΡΤ επενδύει σε μια θεαματική επιλογή τραγουδιού και καλεί δημιουργούς και παραγωγούς να συμμετάσχουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και παρουσίαση των δύο Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026, μέσα από τους οποίους θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

3 μεγάλα τηλεοπτικά σόου τον Φεβρουάριο του 2026

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η δημόσια τηλεόραση καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, για την παραγωγή και παρουσίαση δύο ημιτελικών και ενός Εθνικού Τελικού. Οι εκπομπές θα πραγματοποιηθούν εντός Φεβρουαρίου 2026, με διάρκεια έως δύο ώρες για κάθε ημιτελικό και έως τρεις ώρες για τον τελικό. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων βραδιών θα παρουσιαστούν έως 28 τραγούδια, τα οποία έχουν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης συμμετοχών. Όλες οι βραδιές θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ, με παρουσία κοινού.

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι όπως διαβάζουμε στο eurovisionfun.com θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας στην τηλεοπτική παραγωγή και να υποβάλουν την πρότασή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr/etairia) έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, ώρα 23:59. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, ενώ για φυσικά πρόσωπα συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι προτάσεις

Κάθε υποψήφιος παραγωγός ή εταιρεία καλείται να καταθέσει πλήρη δημιουργική και τεχνική πρόταση, που θα περιλαμβάνει:

Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026

  • Καλλιτεχνική προσέγγιση (σκηνοθεσία, σκηνικά, φωτισμούς, χορογραφίες).
  • Τεχνικές προδιαγραφές και εξοπλισμό.
  • Αναλυτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.
  • Ολοκληρωμένο πακέτο γραφικών (GFX) με σήματα, bumpers, κάρτες αποτελεσμάτων και πίνακες βαθμολογίας.
  • Παραγωγή βίντεο για προεπισκοπήσεις και backstage.
  • Πρόβλεψη για διερμηνεία στα αγγλικά ή γαλλικά κατά τον τελικό.
  • Portfolio, αποδεικτικά εμπειρίας και υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης κωλυμάτων συνεργασίας.

Νέα σκηνικά, LED και επιστροφή στον πίνακα βαθμολογίας

Η ΕΡΤ ζητά φέτος πιο σύγχρονη σκηνική προσέγγιση, με LED walls και LED floor, καθώς και δημιουργία green room. Επιπλέον, επανέρχεται ο παραδοσιακός πίνακας βαθμολογίας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ένα στοιχείο που είχε λείψει από την περσινή διοργάνωση και είχε αποτελέσει παράπονο των fans.

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από Επιτροπή της ΕΡΤ, η οποία θα αξιολογήσει:

  • Την καλλιτεχνική πρωτοτυπία.
  • Την τεχνική αρτιότητα.
  • Την εμπειρία της παραγωγικής ομάδας.
  • Τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης.
  • Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος.

Πνευματικά δικαιώματα και παράδοση

Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει όλα τα δικαιώματα πνευματικής και συγγενικής ιδιοκτησίας και να παραδώσει το τελικό προϊόν σε ψηφιακή μορφή μετά τη ζωντανή μετάδοση. Όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ανήκουν στην ΕΡΤ, η οποία μπορεί να τα διαθέσει και στην EBU για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

ΕΡΤ Ελλάδα Eurovision 2026

Μια νέα εποχή για την ελληνική Eurovision

Με τη νέα αυτή προκήρυξη, η ΕΡΤ επαναφέρει επίσημα τον Εθνικό Τελικό, επενδύοντας σε μια πιο σύγχρονη, θεαματική και διαφανή διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Η πρόβλεψη για δύο ημιτελικούς ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού και αναβαθμίζει αισθητά το τηλεοπτικό προϊόν, θέτοντας τις βάσεις για μια διοργάνωση αντάξια των διεθνών προτύπων.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΤ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Alpha ετοιμάζει το comeback ακόμα μιας σειράς μετά το «Σόι Σου»

Ο Alpha ετοιμάζει το comeback ακόμα μιας σειράς μετά το «Σόι Σου»

05.11.2025
Επόμενο
CFDA Awards 2025: Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με τον τίτλο του fashion icon

CFDA Awards 2025: Ο A$AP Rocky τιμήθηκε με τον τίτλο του fashion icon

05.11.2025

Δες επίσης

Οι Marcus & Martinus έρχονται στην Αθήνα τον Ιανουάριο!
City Guide

Οι Marcus & Martinus έρχονται στην Αθήνα τον Ιανουάριο!

05.11.2025
Limp Bizkit: Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα και φεύγουν γρήγορα!
City Guide

Limp Bizkit: Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα και φεύγουν γρήγορα!

05.11.2025
TYGA Live in Athens 2025 – Το απόλυτο urban show της χρονιάς!
City Guide

TYGA Live in Athens 2025 – Το απόλυτο urban show της χρονιάς!

05.11.2025
Eurovision 2026: Η αντίδραση της Φουρέιρα στις φήμες που θέλουν την Josephine να εκπροσωπεί την Κύπρο
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αντίδραση της Φουρέιρα στις φήμες που θέλουν την Josephine να εκπροσωπεί την Κύπρο

05.11.2025
«Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού!»: Η στιγμή που η Katy Perry αποκάλυψε τη σχέση της με τον Trudeau μπροστά σε χιλιάδες fans
Μουσικά Νέα

«Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού!»: Η στιγμή που η Katy Perry αποκάλυψε τη σχέση της με τον Trudeau μπροστά σε χιλιάδες fans

05.11.2025
Η Taylor Swift σαρώνει! Έσπασε ιστορικό ρεκόρ στο Billboard που κανείς δεν πιστεύει ότι είναι δυνατό!
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift σαρώνει! Έσπασε ιστορικό ρεκόρ στο Billboard που κανείς δεν πιστεύει ότι είναι δυνατό!

05.11.2025
Ξάνια Μονέ: Η πρώτη AI καλλιτέχνιδα που κατακτά τα charts του Billboard
Μουσικά Νέα

Ξάνια Μονέ: Η πρώτη AI καλλιτέχνιδα που κατακτά τα charts του Billboard

04.11.2025
Η Megan Thee Stallion επαναφέρει τη rap στα charts με το Lover Girl
Μουσικά Νέα

Η Megan Thee Stallion επαναφέρει τη rap στα charts με το Lover Girl

04.11.2025
Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

04.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα