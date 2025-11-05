8 Έλληνες καλλιτέχνες αποκαλύπτουν τι μεγαλώνει το Bubble μέσα από το Mad.gr

Το Mad.gr σε βάζει στη μουσική, τη μόδα, το σινεμά και την ψυχαγωγία, γεμίζοντας το προσωπικό σου bubble με χρώματα και έμπνευση

Το Mad.gr επιστρέφει ανανεωμένο και γεμάτο ενέργεια, έτοιμο να γίνει το απόλυτο digital spot για όσα συμβαίνουν στη μουσική, τη μόδα, το σινεμά και την ψυχαγωγία. Εδώ η pop κουλτούρα ζωντανεύει μέσα από trends, viral στιγμές και πρωτοποριακό περιεχόμενο, δίνοντας σου την ευκαιρία να μεγαλώσεις το bubble σου και να ανακαλύψεις τον κόσμο με φρέσκια ματιά σε κάθε σου scroll.

Από τα πιο hot μουσικά και celebrity νέα μέχρι τα viral trends που ορίζουν το τώρα, αποτυπώνει τον παλμό της εποχής. Είναι ο προορισμός για όσους θέλουν να μένουν ένα βήμα μπροστά, να εκφράζονται ελεύθερα και να ανακαλύπτουν συνεχώς κάτι νέο, από pop insights και fashion inspo μέχρι ιστορίες που προκαλούν έμπνευση και δημιουργική σκέψη.

Το νέο Mad.gr δεν είναι ένα ακόμη site, είναι ένα ζωντανό bubble ιδεών, ήχων και χρωμάτων. Εκεί όπου η μουσική, η μόδα, το σινεμά και η καθημερινή έμπνευση συναντιούνται, δημιουργώντας έναν χώρο εξερεύνησης και εξέλιξης. Είναι το μέρος που σε προσκαλεί να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, να διευρύνεις τη σφαίρα των γνώσεών σου και να μεγαλώσεις τη δημιουργικότητά σου. Γιατί κάθε φορά που μπαίνεις στο Mad.gr, το bubble σου γεμίζει με φως, χρώμα και θετική ενέργεια, πιο μεγάλο, πιο φωτεινό, πιο εσύ.

Ανδρομάχη

«Το ανανεωμένο Mad.gr είναι από τις αγαπημένες μου διαδικτυακές συνήθειες. Μ’ αρέσει να σκρολάρω στο φρέσκο περιεχόμενό του και ιδιαίτερα στα Cinema News, όπου μαθαίνω τα πάντα για νέες ταινίες και ανακαλύπτω μικρά trivia για τις αγαπημένες μου».

Κατερίνα Κακοσαίου

«Μου αρέσει να βλέπω ταινίες επομένως το Cinema είναι μια από τις κατηγορίες που μπαίνω συχνά. Παίρνω ιδέες για το τι να παρακολουθήσω αργότερα! Προτιμώ ωστόσο λίγο παραπάνω την κατηγορία Μουσικά Νέα. Με ενδιαφέρει να μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο της μουσικής, μ’ αρέσει να ενημερώνομαι για οτιδήποτε είναι σχετικό με τη μουσική οπότε αυτή η κατηγορία είναι η αγαπημένη μου!»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

«Λένε πω όλοι ζούμε στο δικό μας bubble! Αλήθεια είναι αυτό! Όταν όμως το bubble μας συναντά το bubble του Mad.gr τότε “μεγαλώνει”, γίνεται πιο trendy, big και συναρπαστικό! Γιατί εκεί μαθαίνει κανείς τα πάντα, ειδικά για τη ζωή (life) και φυσικά τον celeb world που μας αφορά, πότε για να ενημερωθούμε και πότε για να γελάσουμε και πότε για να χαρούμε πιο πολύ! Καλή επιτυχία ανανεωμένο Mad.gr με το όμορφο bubble σου!»

Νίνα Μαζάνη

«Στο Mad.gr βρίσκω όλα όσα ψάχνω τα βράδια που δεν ξέρω αν θέλω να βγω, να δω ταινία, να διαβάσω τα νέα ή τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα.

Η καλύτερη μακράν στήλη για μένα είναι το City Guide, αρχικά γιατί με σώζει από τη βαρεμάρα και μου δίνει διέξοδο, κι έπειτα επειδή από εκεί μαθαίνω προτάσεις για έξοδο. Ακόμη και για τα δικά μου live (χαχαχαχα) ».

Evangelia

«Παρακολουθώ αρκετές ταινίες κι έτσι μια από τις κατηγορίες που μπαίνω πολύ είναι το Cinema. Εκεί βρισκω και ιδανικές προτάσεις για ταινία στο σπίτι ή στον κινηματογράφο. Βέβαια, η κατηγορία Μουσικά Νέα είναι η αγαπημένη μου. Επειδή θέλω να μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο της μουσικής νομίζω ότι αυτή η κατηγορία σας είναι ο εθισμός μου».

Joanne

«Στο Mad.gr είναι πολλά για τα οποία κάποιος μπορεί να ενημερωθεί. Εγώ συγκεκριμένα έχω τεράστια αδυναμία στην κατηγορία Μουσική/Μουσικά Νέα μιας και θέλω να μαθαίνω τι συμβαίνει στην ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή. Επισκέπτομαι όμως και το Celeb News και ρίχνω τη… μελέτη μου στα της showbiz».

Natasha Kay

«Celeb stories, έμπνευση και λίγη λάμψη. Το Mad.gr είναι ο απόλυτος καθρέφτης του δικού μου bubble, εκεί που βρίσκω τα πιο φρέσκα νέα για αγαπημένους celebrities, μικρές δόσεις έμπνευσης για κάθε μέρα και μια διακριτική αλλά ακαταμάχητη δόση λάμψης. Είναι το μέρος που με κρατάει ενημερωμένο, συνδεδεμένο με τον κόσμο της pop κουλτούρας και πάντα λίγο πιο κοντά στο glamour που αγαπώ».

Yama

«Το Mad.gr μας κρατάει πάντα συνδεδεμένους με ό,τι νέο συμβαίνει στον κόσμο της pop κουλτούρας, από τάσεις και μουσική μέχρι celebrity news και lifestyle. Έτσι, μεγαλώνει και εμπλουτίζεται συνεχώς το δικό μας bubble, κάνοντάς το πιο ενδιαφέρον και ζωντανό από ποτέ».

