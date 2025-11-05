MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 05.11.2025

Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος

Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε μια εκρηκτική κινηματογραφική ιστορία αγάπης, εγκλήματος και μουσικής, με γυρίσματα στους καταρράκτες του Νιαγάρα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Πολυαναμενόμενη η ταινία «Queen of the Falls». Το film, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, θα έχει πρωταγωνιστές την Pamela Anderson και τον Guy Pearce και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο συζητημένες ταινίες της επόμενης χρονιάς. Το φιλμ, που περιγράφεται ως «ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος», είναι γραμμένο και σκηνοθετείται από το δημιουργικό δίδυμο Rania Attieh και Daniel Garcia, γνωστό για το βραβευμένο δράμα «Initials S.G.». Ο Pedro Almodóvar και ο αδελφός του Agustín Almodóvar συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look

Η Pamela Anderson, υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο SAG για την ερμηνεία της στο «The Last Showgirl», και ο Guy Pearce, υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Emmy για τις ταινίες «The Brutalist» και «Mildred Pierce», θα υποδυθούν δύο εραστές που βρίσκονται σε φυγή. Εκείνη είναι καθαρίστρια δρόμων, εκείνος δραπέτης, και μαζί διασχίζουν τον δρόμο προς τους καταρράκτες του Νιαγάρα σε μια ιστορία για την ελευθερία, τον έλεγχο και το τίμημα της απόδρασης. «Στην καρδιά του, το “Queen of the Falls” είναι η ιστορία της επιβίωσης μιας γυναίκας, μεταμφιεσμένη σε ιστορία αγάπης», εξήγησαν οι Rania Attieh και Daniel Garcia. «Μια ταινία γεμάτη προδοσία, εκδίκηση, μουσική και θάνατο, που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και την τραγωδία».

pamela_anderson
https://www.instagram.com/pamelaanderson/

Η Pamela Anderson χαρακτήρισε το σενάριο «ανατρεπτικό, ποιητικό και απροσδόκητα μουσικό». Για τον συμπρωταγωνιστή της Guy Pearce είπε: «Δεν μπορώ να περιμένω να δουλέψουμε μαζί. Είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός και έχει αγκαλιάσει πλήρως αυτόν τον απαιτητικό, απρόβλεπτο ρόλο».

Τη μουσική θα συνθέσει ο βραβευμένος με Grammy και BAFTA Marius De Vries («La La Land», «Moulin Rouge»). Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026 στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Πηγή: Variety

Διάβασε επίσης: Η Pamela Anderson «χτυπά» την Τεχνητή Νοημοσύνη εκεί που πονάει: στην ψεύτικη τελειότητα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Guy Pearce Pamela Anderson Pedro Almodóvar
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 6+1 πράγματα που πρέπει να έχεις πάντα στην τσάντα σου για τις ξαφνικές βροχές

Τα 6+1 πράγματα που πρέπει να έχεις πάντα στην τσάντα σου για τις ξαφνικές βροχές

05.11.2025
Επόμενο
8 Έλληνες καλλιτέχνες αποκαλύπτουν τι μεγαλώνει το Bubble μέσα από το Mad.gr

8 Έλληνες καλλιτέχνες αποκαλύπτουν τι μεγαλώνει το Bubble μέσα από το Mad.gr

05.11.2025

Δες επίσης

Το νέο φιλμ του Martin Scorsese ενώνει DiCaprio και Lawrence – Η ηθοποιός αποκάλυψε ποτέ ξεκινούν τα γυρίσματα
Cinema

Το νέο φιλμ του Martin Scorsese ενώνει DiCaprio και Lawrence – Η ηθοποιός αποκάλυψε ποτέ ξεκινούν τα γυρίσματα

05.11.2025
Με Κομμένη την Ανάσα: Η ισπανική σειρά που ανέβηκε στο Top 10 του Netflix επιστρέφει με 2ο κύκλο
Cinema

Με Κομμένη την Ανάσα: Η ισπανική σειρά που ανέβηκε στο Top 10 του Netflix επιστρέφει με 2ο κύκλο

05.11.2025
O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία
Cinema

O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία

04.11.2025
Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»
Cinema

Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»

04.11.2025
To Αμερικανικό Box Office σε ελεύθερη πτώση – Τα χειρότερα 30 χρόνια!
Cinema

To Αμερικανικό Box Office σε ελεύθερη πτώση – Τα χειρότερα 30 χρόνια!

04.11.2025
Στο φως το γυναικείο cast της τετραλογίας του Sam Mendes για τους Beatles
Cinema

Στο φως το γυναικείο cast της τετραλογίας του Sam Mendes για τους Beatles

04.11.2025
The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong
Cinema

The Social Network: Ο Jesse Eisenberg μιλά για την αντικατάστασή του από τον Jeremy Strong

03.11.2025
Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour
Cinema

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown καταγγέλλει τον συμπρωταγωνιστή της, David Harbour

03.11.2025
O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)
Cinema

O τρόμος επιστρέφει: Δες το πρώτο αιματηρό trailer του Scream 7 με την Neve Campbell (Video)

03.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Αμάζευτες θα μείνουν οι ελιές σε πολλές περιοχές

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Μας βάζουν τα γυαλιά οι Κύπριοι

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα

Υποδιαγνωσμένη, υποθεραπευμένη και υποχρηματοδοτούμενη η ημικρανία στην Ελλάδα