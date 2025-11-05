Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος

Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε μια εκρηκτική κινηματογραφική ιστορία αγάπης, εγκλήματος και μουσικής, με γυρίσματα στους καταρράκτες του Νιαγάρα

Πολυαναμενόμενη η ταινία «Queen of the Falls». Το film, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, θα έχει πρωταγωνιστές την Pamela Anderson και τον Guy Pearce και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο συζητημένες ταινίες της επόμενης χρονιάς. Το φιλμ, που περιγράφεται ως «ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος», είναι γραμμένο και σκηνοθετείται από το δημιουργικό δίδυμο Rania Attieh και Daniel Garcia, γνωστό για το βραβευμένο δράμα «Initials S.G.». Ο Pedro Almodóvar και ο αδελφός του Agustín Almodóvar συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί.

Η Pamela Anderson, υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο SAG για την ερμηνεία της στο «The Last Showgirl», και ο Guy Pearce, υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Emmy για τις ταινίες «The Brutalist» και «Mildred Pierce», θα υποδυθούν δύο εραστές που βρίσκονται σε φυγή. Εκείνη είναι καθαρίστρια δρόμων, εκείνος δραπέτης, και μαζί διασχίζουν τον δρόμο προς τους καταρράκτες του Νιαγάρα σε μια ιστορία για την ελευθερία, τον έλεγχο και το τίμημα της απόδρασης. «Στην καρδιά του, το “Queen of the Falls” είναι η ιστορία της επιβίωσης μιας γυναίκας, μεταμφιεσμένη σε ιστορία αγάπης», εξήγησαν οι Rania Attieh και Daniel Garcia. «Μια ταινία γεμάτη προδοσία, εκδίκηση, μουσική και θάνατο, που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και την τραγωδία».

Η Pamela Anderson χαρακτήρισε το σενάριο «ανατρεπτικό, ποιητικό και απροσδόκητα μουσικό». Για τον συμπρωταγωνιστή της Guy Pearce είπε: «Δεν μπορώ να περιμένω να δουλέψουμε μαζί. Είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός και έχει αγκαλιάσει πλήρως αυτόν τον απαιτητικό, απρόβλεπτο ρόλο».

Τη μουσική θα συνθέσει ο βραβευμένος με Grammy και BAFTA Marius De Vries («La La Land», «Moulin Rouge»). Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026 στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Πηγή: Variety

