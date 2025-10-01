Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look

Η Pamela Anderson ανανεώνει το στιλ της με ένα γλυκό κόκκινο χρώμα και shaggy haircut στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Pamela Anderson, που για δεκαετίες ταυτιζόταν με το ξανθό χρώμα των μαλλιών της από την εποχή του Baywatch, αποφάσισε να προκαλέσει ξανά εντύπωση. Αυτή τη φορά, στη νέα δημόσια εμφάνισή της στο πάρτι της Conde Nast κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, η ηθοποιός λάνσαρε ένα γλυκό κόκκινο χρώμα, που αναδείκνυε το shaggy haircut της με έναν τρόπο απόλυτα μοντέρνο και φρέσκο.

Το νέο hair look της Pamela Anderson θυμίζει την προηγούμενη επαναστατική στιγμή της. Πριν από δύο χρόνια στην ίδια Εβδομάδα Μόδας, η βραβευμένη ηθοποιός είχε προκαλέσει συζητήσεις με το no makeup look της, δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο ένα δικό της μικρό κίνημα στο χώρο της ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Pamela Anderson και Liam Neeson ποζάρουν με τους γιους τους στην πρεμιέρα του Naked Gun

Διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η έμπνευση για το νέο χρώμα προήλθε από Σουηδέζες σταρ όπως οι Gunnel Lindblom και Bibi Anderson, ενώ τη νέα εμφάνιση υπογράφει ο hairstylist John Nollet. Το ερώτημα παραμένει αν πρόκειται για προσωπική επιλογή ή αν συνδέεται με κάποιον νέο ρόλο της.

Πριν από μερικούς μήνες, η Pamela Anderson είχε ανακοινώσει ότι θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Steve Coogan στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Michael Cera, Love Is Not The Answer. Η ταινία περιγράφεται ως «απρόβλεπτη, σουρεαλιστική κωμωδία που κινείται ανάμεσα στην ευθυμία και τον πόνο, εξερευνώντας τη σύγχρονη μοναξιά και την αναζήτηση της επαφής». Το νέο χρώμα μαλλιών ίσως είναι η πρόγευση μιας πιο τολμηρής, δημιουργικής Pamela Anderson.

Διάβασε επίσης: Ο Liam Neeson και η Pamela Anderson αναπαριστούν τη θρυλική σκηνή του Τιτανικού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.