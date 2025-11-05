MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 05.11.2025

Ο Γκλέτσος πέταξε τα μικρόφωνα και αποχώρησε έξαλλος από το «Real View» μετά από τσακωμό με τη Μουτίδου

Η συζήτηση για τη φράση του Στράτου Τζώρτζογλου «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγες ημέρες πριν είχαμε κάνει ένα… απολαυστικό flashback με εκείνους που πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν απο το studio. Τώρα ένα νέο περιστατικό ήρθε να προστεθεί στη λίστα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης 4/11, σημειώθηκαν σκηνές έντονης αντιπαράθεσης στην εκπομπή Real View, όταν ο Απόστολος Γκλέτσος και η Σοφία Μουτίδου συγκρούστηκαν on air με αφορμή πρόσφατη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το θέατρο «ένα μεγάλο κρεβάτι».

Η συζήτηση ξέφυγε από τα όρια, με εκατέρωθεν αιχμές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, καταλήγοντας στην αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος κατήγγειλε «κανιβαλισμό» και αποχώρησε πετώντας το μικρόφωνο.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, αντιδρώντας στη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του, υποστηρίζοντας πως τέτοιες γενικεύσεις αδικούν τους ανθρώπους του θεάτρου. «Δεν μπορούμε να λέμε πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Αυτά συμβαίνουν παντού, στις δουλειές, στα σχολεία, στα νοσοκομεία. Δεν μπορούμε να στοχοποιούμε τους καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για προσωπικές εμπειρίες και δήλωσε πως αν είχε υπάρξει μάρτυρας περιστατικών παρενόχλησης, «δεν θα το άφηνε έτσι». Η Σοφία Μουτίδου απάντησε έντονα, λέγοντας πως ο συνάδελφός της «δεν μπορεί να αγνοεί όσα έχουν συμβεί στον χώρο». Η ανταλλαγή φράσεων έγινε πιο προσωπική, με την ηθοποιό να δηλώνει: «Μπροστά μου έχουν γίνει πολλά περιστατικά. Είσαι απλώς τυχερός που δεν έτυχαν στη δική σου πορεία.»


Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος φάνηκε να εκνευρίζεται με την Σοφία Μουτίδου, λέγοντας: «Αν λες ότι ψεύδομαι, να το αποδείξεις. Δεν θα κάτσω να με κανιβαλίζεις.» Με αυτά τα λόγια, αποχώρησε από το στούντιο, αφήνοντας την εκπομπή σε κλίμα αμηχανίας.

Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, η Σοφία Μουτίδου ανέβασε στο Instagram της ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την εκπομπή και έγραψε στη λεζάντα: «Αθώες ψυχές παιδιών».

Open TV Real View Απόστολος Γκλέτσος ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Σοφία Μουτίδου
