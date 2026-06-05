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TV 05.06.2026

«Το Σόι σου»: Από το Παρίσι… στο Κουκάκι στο επεισόδιο της Παρασκευής 5/6

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Μια ατυχής φάρσα εγκλωβίζει το ζευγάρι στην Αθήνα, ενώ η Χαρούλα περιμένει να ακούσει από τη Λυδία ιστορίες από τη Γαλλία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ετοιμάσου για ένα ακόμα απολαυστικό επεισόδιο από «Το Σόι σου», που έρχεται να σου χαρίσει άφθονο γέλιο απόψε στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία, που προβάλλεται κάθε Παρασκευή, επιφυλάσσει μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, όπου το όνειρο για ένα ταξίδι στη «Πόλη του Φωτός» καταλήγει σε μια επική παρεξήγηση που θα θυμάσαι για καιρό.

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Όλα ήταν έτοιμα για την απόδραση του Σάββα και της Λυδίας. Οι βαλίτσες ήταν έτοιμες, τα κορίτσια τακτοποιημένα με ασφάλεια σε Χαρούλα και Νάσο, και το μόνο σύννεφο στον ορίζοντα ήταν, παραδοσιακά, η φοβία του Μιχάλη για τα αεροπλάνα. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτό το σόι, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Μια φάρσα που ξέφυγε από κάθε έλεγχο γίνεται η αιτία να εγκλωβιστούν Σάββας και Λυδία όχι στο Παρίσι, αλλά στο… Κουκάκι!

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Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της ιστορίας είναι η Λυδία, η οποία προσπαθεί να πείσει τη Χαρούλα, μέσω τηλεφώνου, ότι απολαμβάνει τα κάλλη του Παρισιού, περιγράφοντας εικόνες που μόνο στη φαντασία της υπάρχουν. Η Χαρούλα θαυμάζει το Παρίσι, ενώ το ζευγάρι βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά, προσπαθώντας να διαχειριστεί την αμήχανη κατάσταση.

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Όταν, φυσικά, η αλήθεια έρχεται στο φως, οι Χαμπέοι επιστρατεύουν την ελάχιστη ψυχραιμία τους. Η Σάντρα πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο και να μην ανησυχήσει, αλλά ο Βαγγέλης έχει άλλη γνώμη. Με το γνωστό του πάθος για δράση και μια δόση υπερβολής, ο Βαγγέλης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Είναι αποφασισμένος να στήσει μια ολόκληρη επιχείρηση «απελευθέρωσης» για να «σώσει» το ζευγάρι, υποσχόμενος στιγμές απείρου κάλλους.

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