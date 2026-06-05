Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 05.06.2026

«Πέρασα φάση με τη θρησκεία»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ιουλία Καλλιμάνη μιλάει για τις δυσκολίες της ζωής της και τον αντίκτυπο της απώλειας του πατέρα της στην εκπομπή After Dark
Ειρήνη Στόφυλα

Μια από τις πιο καθηλωτικές και βαθιά εξομολογητικές συνεντεύξεις της παραχώρησε η Ιουλία Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά και την εκπομπή After Dark,που θα προβληθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 23:00 στο Open, με ένα άκρως συγκινητικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί από το Happy Day. Η ταλαντούχα λαϊκή ερμηνεύτρια, που τα τελευταία χρόνια σημειώνει τεράστια επιτυχία και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού, άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για μια πολύ σκοτεινή και ευάλωτη περίοδο της ζωής της.

after dark 6&7 (5)

Με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς φίλτρα, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα της, ένα γεγονός που τη σημάδεψε ανεξίτηλα και την έκανε να αναθεωρήσει τα πάντα, ακόμα και την ίδια της την πίστη. Η εξομολόγησή της αυτή άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τα λαμπερά φώτα της πίστας κρύβονται άνθρωποι με τις δικές τους βαθιές πληγές και εσωτερικές αναζητήσεις.

«After Dark»: Καλεσμένοι του Θέμη Γεωργαντά η Ιουλία Καλλιμάνη, η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην κάμερα, πέρασε μια έντονη φάση αμφισβήτησης με τη θρησκεία, καθώς το μυαλό της δεν μπορούσε να δεχτεί την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, οδηγώντας την στο ξέσπασμα: «Έλεγα, αν υπήρχε Θεός θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;».


Αυτή η κραυγή αγωνίας είναι μια απόλυτα ανθρώπινη αντίδραση, με την οποία μπορούν να ταυτιστούν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν βιώσει μια αντίστοιχη, ξαφνική απώλεια στη ζωή τους. Η τραγουδίστρια δεν φοβήθηκε να τσαλακώσει την εικόνα της και να μιλήσει για αυτή την πνευματική της κρίση, καθηλώνοντας τον Θέμη Γεωργαντά που την άκουγε με απόλυτο σεβασμό.

Τα σχόλια στο πλατό του Happy Day μετά την προβολή του αποσπάσματος ήταν γεμάτα θαυμασμό για το θάρρος της Ιουλίας να μιλήσει για ένα τόσο λεπτό και προσωπικό ζήτημα στην τηλεόραση. Η Ιουλία Καλλιμάνη απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι διαθέτει μια σπάνια αυθεντικότητα, η οποία δεν αποτυπώνεται μόνο στη βελούδινη φωνή της, αλλά και στον χαρακτήρα της εκτός σκηνής.

https://www.instagram.com/iouliakallimani_official
https://www.instagram.com/iouliakallimani_official

Η εξομολόγησή της στο After Dark αποτελεί ένα μάθημα ζωής για το πώς μπορείς να βγεις πιο δυνατός μέσα από τις μεγαλύτερες ανατροπές και τις πιο βαθιές κρίσεις αξιών. Το κοινό την αποθεώνει όχι μόνο για τα hits της που γίνονται αμέσως viral, αλλά και για το γεγονός ότι παραμένει ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας, έτοιμο να μοιραστεί την αλήθεια του. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε ολόκληρη την εκπομπή, καθώς τέτοιες τηλεοπτικές στιγμές μάς θυμίζουν ότι η μουσική και τα προσωπικά βιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

After Dark Θέμης Γεωργαντάς Ιουλία Καλλιμάνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη

«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη

05.06.2026
Επόμενο
Release Athens 2026: Gramatik και Saint Etienne στο πλευρό των Pet Shop Boys στις 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

Release Athens 2026: Gramatik και Saint Etienne στο πλευρό των Pet Shop Boys στις 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

05.06.2026

Δες επίσης

Στην αγορά το «Hampstead Penthouse» για 23 εκατομμύρια – Το σπίτι όπου έζησε το «Wicked» η Ariana Grande
Celeb News

Στην αγορά το «Hampstead Penthouse» για 23 εκατομμύρια – Το σπίτι όπου έζησε το «Wicked» η Ariana Grande

05.06.2026
«Έρχεται ο γιος»: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε πρωτοσέλιδο περιοδικού
Celeb News

«Έρχεται ο γιος»: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε πρωτοσέλιδο περιοδικού

05.06.2026
«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη
Celeb News

«Σε 10 χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει παιδιά»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Θοδωρή Φέρρη

05.06.2026
Sharon Stone: «Εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει» – Η εξομολόγηση για τον γάμο της
Celeb News

Sharon Stone: «Εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει» – Η εξομολόγηση για τον γάμο της

05.06.2026
Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub
Celeb News

Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub

05.06.2026
Αντώνης Ρέμος και Swedish House Mafia: Το story που έκανε τους fans να παραμιλούν
Celeb News

Αντώνης Ρέμος και Swedish House Mafia: Το story που έκανε τους fans να παραμιλούν

05.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της

05.06.2026
«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas
Celeb News

«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas

04.06.2026
Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη
Celeb News

Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη

04.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας