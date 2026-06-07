«Με στεναχωρούν τα αρνητικά σχόλια στα social media»: Η αποκάλυψη της Ιουλίας Καλλιμάνη στο After Dark

Μία από τις πιο ειλικρινείς και ουσιαστικές συνεντεύξεις της έδωσε η Ιουλία Καλλιμάνη στον Θέμη Γεωργαντά και το «After Dark», το οποίο προβλήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 23:00 από τη συχνότητα του Open. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για όλους και για όλα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της, της καριέρας της και της προσωπικής της ζωής.

Από τη σχέση της με τον Μιχάλη Τουρατζίδη και τη δύναμη που αντλεί από την πίστη της, μέχρι τα αρνητικά σχόλια στα social media, τον Νότη Σφακιανάκη και την οικογένεια που ονειρεύεται να δημιουργήσει στο μέλλον, η Ιουλία Καλλιμάνη δεν δίστασε να ανοίξει την καρδιά της. Μέσα από τις απαντήσεις της, φάνηκε ξεκάθαρα μια γυναίκα που γνωρίζει πλέον πολύ καλά ποια είναι, τι θέλει και πού θέλει να φτάσει.

«After Dark»: Καλεσμένοι του Θέμη Γεωργαντά η Ιουλία Καλλιμάνη, η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης

Μιχάλης Τουρατζίδης: Ο άνθρωπος-σταθμός

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει από την επαγγελματική της πορεία και τον άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνη και αναδιαμόρφωσε την καριέρα της. Ο Θέμης Γεωργαντάς αναφέρθηκε στον γνωστό παραγωγό και συνθέτη Μιχάλη Τουρατζίδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «άνθρωπο-σταθμό» στη ζωή της, με την Ιουλία Καλλιμάνη να συμφωνεί απόλυτα και να εξηγεί με συγκίνηση τη μετάβαση που βίωσε.

«Μετά τον Μιχάλη θα έλεγα ότι ήρθαν πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου και πριν ήταν ωραία τα πράγματα στη ζωή μου και προσπαθούσα έτσι πάντα να το απολαμβάνω και να ξέρεις να πιάνω την ευκαιρία μου. Αλλά νομίζω ότι με τον Μιχάλη κατάλαβα και εγώ ποια ακριβώς είμαι και που θέλω να πάω. Κατάλαβα. Πριν ήμουν λίγο μπερδεμένη» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι για έναν καλλιτέχνη να βρίσκει τον σωστό καθοδηγητή την κατάλληλη στιγμή.

Social Media και αρνητική κριτική: «Με στενοχωρεί γιατί λέω «δεν με ξέρεις καν»»

Περνώντας στο κομμάτι της καθημερινότητας και της έκθεσης στα φώτα της δημοσιότητας, ο παρουσιαστής τη ρώτησε για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και η Ιουλία έχει μια εξαιρετικά ενεργή παρουσία, η ίδια παραδέχτηκε πως φέτος προσπάθησε να βάλει ένα φρένο, καθώς η τοξικότητα που μερικές φορές κρύβεται πίσω από μια οθόνη την επηρεάζει, παρά τα τόσα χρόνια εμπειρίας της στον χώρο.

«Ασχολούμαι φουλ και δε θα ‘θελα τόσο πολύ. Το ‘χα βάλει στόχο χρονιάς αυτό. Λίγο να σταματήσω να ασχολούμαι. Γιατί δεν είναι ότι μου τρώει χρόνο μόνο. Μερικές φορές στενοχωριέμαι λίγο με κάποια σχόλια που μπορεί να διαβάσω…Εγώ τη συνείδησή μου καθαρή και ξέρω ποια είμαι και πού βαδίζω. Απλώς με στενοχωρεί εκείνη τη στιγμή που το διαβάζω. Γιατί λέω δεν με ξέρεις καν. Τι γράφεις κι εσύ τώρα; Πίσω από μια οθόνη κάθεσαι και γράφεις για έναν άνθρωπο και τον κράζεις, χωρίς να ξέρεις την κατάστασή του, τι μπορεί να έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή; Μπορεί να είχε μια κακή μέρα ή οτιδήποτε. Αυτά. Με ενοχλούν λίγο αυτά, όπως όλους μας φαντάζομαι, αλλά εντάξει, όλα καλά, μια χαρά. Ο καθένας κιόλας μπορεί να λέει την άποψή του».

Το φαινόμενο Νότης Σφακιανάκης: «Πιστεύω ότι δε θα γυρίσει… Μακάρι να με διαψεύσει»

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Θέμης, με το γνωστό του χιούμορ, προσπάθησε να εκμαιεύσει κάποια πληροφορία για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς η Ιουλία συνεργάζεται με ανθρώπους που βρίσκονταν χρόνια στο πλευρό του. Η τραγουδίστρια, αφού εξέφρασε τον τεράστιο θαυμασμό της, έκανε μια μάλλον απογοητευτική πρόβλεψη για τους χιλιάδες fans του «άρχοντα».

«Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από μένα δε θα μάθεις τίποτα γιατί δεν ξέρω και κάτι. Έχω την τιμή, τη χαρά να δουλεύω με κάποιους ανθρώπους που δούλευαν κάποτε στον Νότη. Έχω πάρει ένα μεγάλο μέρος. Νότη μου, σε λατρεύουμε. Έκανα κι ένα τραγούδι του έτσι μια διασκευή τον νταβατζή. Τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε που υπάρχει, που τραγουδάμε τα τραγούδια του και τα μαθαίνουν οι νέοι. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τον Νότη. Δε θέλω. Ντρέπομαι λίγο. Γιατί τον αγαπώ πολύ τον Νότη. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες από ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί του. Τώρα τι να λέμε, τι να λέμε γι’ αυτόν τον άνθρωπο; Πιστεύω ότι δε θα γυρίσει. Λυπάμαι που το λέω. Δεν ξέρω κιόλας. Μακάρι να με διαψεύσει. Θα ήθελα ιδανικά να κάνει μια τεράστια συναυλία. Να πάμε να τον δούμε όλοι, να πέσει το ΟΑΚΑ κάτω, κάτω όλο όπως είναι, να γκρεμιστεί και να τελειώσει η υπόθεση εκεί πέρα να μην τον ζαλίζουν και άλλο τον άνθρωπο».

Οικογένεια και η βαθιά πίστη στον Θεό: «Άμα υπήρχε Θεός, θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου;»

Όταν η κουβέντα πέρασε στα πιο προσωπικά και πνευματικά μονοπάτια, η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε ακαριαία για το αν επιθυμεί να κάνει δική της οικογένεια στο μέλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ τις οικογένειες γιατί μεγάλωσα μέσα σε οικογένεια, δεμένη οικογένεια. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Είμαι παιδί που δένομαι και πολύ εύκολα και είμαι και πολύ σταθερή».

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στη γνωστή, πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη θρησκεία, αποκαλύπτοντας ωστόσο ότι πέρασε μια σοβαρή κρίση πίστης όταν έχασε τον πατέρα της, μια φάση γεμάτη θυμό και αναπάντητα «γιατί» που τελικά τη βοήθησαν να βρει το δικό της πνευματικό καταφύγιο.

«Λόγω της απώλειας, υπήρχαν στιγμές και τα έχω πει στον πνευματικό μου, ότι έλεγα: «Α, και πού είναι ο Θεός; Άμα υπήρχε Θεός, θα μου έπαιρνε τον μπαμπά μου». Δηλαδή έχω τέτοια και τα έχω στερευτεί. Και έχω πάρει τις απαντήσεις μου. Και ο Θεός και ο Χριστός είναι πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξουμε την καρδούλα μας, να τον βάλουμε μέσα, να δούμε κάποια πράγματα που θέλουμε. Καθημερινά συμβαίνουν πράγματα. Δηλαδή και που ζούμε είναι θαύμα. Αντλώ πάρα πολύ δύναμη και μου συμβαίνουν και πάρα πολλά. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τα σημάδια, τα βλέπεις καθημερινά μετά, οπότε είναι κάτι που μου γαληνεύει τόσο πολύ την ψυχούλα μου, κάτι που με κάνει να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος καταρχάς. Ακόμα και να σκεφτώ κάτι ή να πω κάτι για κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή να σκεφτώ…Ο Χριστός έλεγε αγάπη. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αγάπα και τον εχθρό σου, που εχθρούς δεν έχουμε, ανταγωνιστές έχουμε, αλλά οκ. Αγάπα και τον εχθρό σου, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Δες τα όλα με θετικό πρόσημο. Μην τα βλέπεις, μη δημιουργείς μαυρίλα μέσα σου. Οπότε αυτό είναι ο Χριστός για μένα».

Ερωτική παρακολούθηση και κολλήματα καθαριότητας

Για το τέλος, η Ιουλία άφησε τις πιο ανάλαφρες και χιουμοριστικές της πτυχές. Όταν ο Θέμης τη ρώτησε για τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει ποτέ για έναν έρωτα, εκείνη χαμογέλασε πονηρά και παραδέχτηκε ένα σκηνικό… κατασκοπείας που σίγουρα πολλές γυναίκες έχουν ζήσει στο παρελθόν.

«Εντάξει, τρέλα για έρωτα; Κοίτα. Πιο μικρή έχει τύχει να πάω έξω από το σπίτι κάποιου με αυτοκίνητο και να κάνω τύπου παρακολούθηση. Όποιος ψάχνει βρίσκει αγάπη» είπε ξεσπώντας σε γέλια. Παράλληλα, αποκάλυψε και το μεγάλο της κόλλημα με την τάξη και την καθαριότητα, το οποίο αποδίδει στο ζώδιό της.

«Έχω μάλλον πολύ Παρθένο. Είμαι υποχόνδρια και έχω και κόλλημα. Θα μπω μέσα στο σπίτι και θέλω να λάμπει. Με την καθαριότητα. Δεν είναι θέμα μικροβίων όμως. Θέλω να τα βλέπω όλα να λάμπουν».

Η Ιουλία Καλλιμάνη απέδειξε για άλλη μια φορά στο After Dark πως διαθέτει το πακέτο της απόλυτης star: μια φωνή που μαγεύει, μια προσωπικότητα που δεν κρύβεται πίσω από δήθεν πρότυπα, και μια ειλικρίνεια που σπανίζει στη σημερινή εγχώρια showbiz.Με ειλικρίνεια, συναίσθημα και αρκετές δόσεις χιούμορ, μίλησε για όσα την απασχολούν, τις αξίες που την καθορίζουν και τα όνειρα που συνεχίζει να κυνηγά. Από την πίστη και την οικογένεια μέχρι την αγάπη και τη μουσική, η τραγουδίστρια έδειξε πως πίσω από την επιτυχημένη πορεία της βρίσκεται ένας άνθρωπος που παραμένει αυθεντικός και βαθιά συνδεδεμένος με όσα έχουν πραγματικά σημασία για εκείνον.

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