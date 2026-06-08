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YFSF highlights: Η αποθέωση του Biased Beast, το μήνυμα Μαζωνάκη και οι αντιδράσεις για Μπουρδούμη

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Δείτε όλα όσα ξεχώρισαν στο YFSF της 7ης Ιουνίου, από τον Biased Beast μέχρι τον Μέμο Μπεγνή και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη
Ειρήνη Στόφυλα

Το νέο live του «Your Face Sounds Familiar» το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου είχε απ’ όλα. Εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, δυνατές ερμηνείες, συγκινητικές στιγμές αλλά και αρκετές συζητήσεις στα social media συνέθεσαν το σκηνικό ενός ακόμη επεισοδίου που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Παρότι στο τέλος της βραδιάς αναδείχθηκε ένας μεγάλος νικητής, αρκετές εμφανίσεις κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού. Από την εκρηκτική παρουσία του Biased Beast μέχρι το ιδιαίτερο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αντιδράσεις για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, το επεισόδιο είχε πολλές στιγμές που ξεχώρισαν.

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Ο Biased Beast εντυπωσίασε ως Freddie Mercury

Μία από τις εμφανίσεις που απέσπασαν τα περισσότερα θετικά σχόλια ήταν εκείνη του Biased Beast, ο οποίος κλήθηκε να μεταμορφωθεί στον θρυλικό Freddie Mercury. Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση και κατάφερε να κερδίσει το θερμό χειροκρότημα τόσο του κοινού όσο και της κριτικής επιτροπής. Η σκηνική του παρουσία, η ενέργεια που έβγαλε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης αλλά και η συνολική του απόδοση έκαναν πολλούς να χαρακτηρίσουν το act ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα της βραδιάς.

Μετά το τέλος της εμφάνισής του, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Είμαι καλά, εντάξει, ήταν ένα σοκ, ένα παιδικό όνειρο». Ο Γιώργος Θεοφάνους δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα είδε στη σκηνή και απευθυνόμενος στον διαγωνιζόμενο είπε: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Η πατρίδα μας τα κατάφερε». Μάλιστα, σηκώθηκε από τη θέση του για να του δώσει το χέρι, ενώ αποκάλυψε πως σκοπεύει να εισηγηθεί το συγκεκριμένο act να παρουσιαστεί και στο εξωτερικό ως δείγμα της δουλειάς που έγινε.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στον Μέμο Μπεγνή

Από τις στιγμές που συζητήθηκαν ιδιαίτερα ήταν και η μεταμόρφωση του Μέμου Μπεγνή σε Γιώργο Μαζωνάκη. Ο ηθοποιός ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι «Ώρες μικρές» και κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, λαμβάνοντας παράλληλα θετικές κριτικές από την επιτροπή.

Η έκπληξη ήρθε όταν προβλήθηκε η επικοινωνία που είχε με τον γνωστό τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με ιδιαίτερα θερμά λόγια, του είπε: «Σου έχω μια δυνατή συμπάθεια και δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε παρέα».

Από την πλευρά του, ο Μέμος Μπεγνής απάντησε: «Κάνω εσένα στο τραγούδι «Ώρες μηδέν», είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω αγωνία γιατί θα με δεις, έχεις αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη φωνή σου που είναι δύσκολο να σε προσεγγίσει κάποιος, έχεις τη χροιά και το στυλ που τραγουδάς που είναι εξαιρετικός». Η συνομιλία των δύο ανδρών απέσπασε θετικά σχόλια και δημιούργησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

Έντονες αντιδράσεις για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο οποίος κλήθηκε να υποδυθεί τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Η συγκεκριμένη μεταμόρφωση προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, καθώς σύμφωνα με τα σχόλια των κριτών, η ομοιότητα δεν ήταν ιδιαίτερα κοντά ούτε εμφανισιακά ούτε φωνητικά. Η επιτροπή σημείωσε ότι σε ορισμένα σημεία της εμφάνισης υπήρχαν στιγμές που θύμιζαν περισσότερο τη γνωστή τραγουδίστρια, ωστόσο συνολικά η προσπάθεια δεν κατάφερε να πείσει απόλυτα.

Παράλληλα, στο X επικράτησε έντονη συζήτηση γύρω από την εμφάνιση, με τους χρήστες να εκφράζουν ποικίλες απόψεις και να σχολιάζουν εκτενώς τη μεταμόρφωση.

Το επεισόδιο της 7ης Ιουνίου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί το YFSF παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά προγράμματα της σεζόν. Οι εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, οι συγκινητικές στιγμές και οι έντονες αντιδράσεις στα social media κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Biased Beast κέρδισε την αποθέωση ως Freddie Mercury, ο Μέμος Μπεγνής συγκίνησε με τη σύνδεσή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης. Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες και στιγμές που αναμένεται να συζητηθούν για αρκετές ακόμη ημέρες.

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