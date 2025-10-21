Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Η ζωντανή τηλεόραση είναι ένας κόσμος γεμάτος ενέργεια, αυθορμητισμό και όπως έχουμε δει πολλές φορές απρόβλεπτες εξελίξεις και αποχωρήσεις. Εκεί όπου όλα μπορούν να συμβούν, ακόμη και το… να σηκωθεί κάποιος και να φύγει. Καλεσμένοι που νιώθουν ότι ξεπεράστηκαν τα όρια, παρουσιαστές που χάνουν την ψυχραιμία τους, φωνές που υψώνονται και κουβέντες που δεν «μαζεύονται». Και κάπου εκεί, η κάμερα γράφει, ο αέρας δεν κόβεται και το κοινό μένει με το στόμα ανοιχτό.
Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι λίγες οι φορές που παρακολουθήσαμε αποχωρήσεις on air, κάποιες θεαματικές, άλλες αμήχανες, μερικές σχεδόν σκηνοθετημένες και άλλες που ξέφυγαν τελείως από κάθε έλεγχο. Το πλατό μετατρέπεται σε πεδίο έντασης, η θεματολογία σε πεδίο μάχης και το κουμπί του μικροφώνου, η μόνη διέξοδος για όποιον νιώθει πως δεν έχει πια λόγο να παραμείνει.
Από πολιτικές αντιπαραθέσεις που «έβραζαν», μέχρι ψυχαγωγικές εκπομπές που μετατράπηκαν σε reality έντασης, η ελληνική τηλεόραση έχει καταγράψει στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Είτε πρόκειται για έντονα debates, είτε για παρεξηγήσεις, είτε ακόμα και για στρατηγικές εντυπωσιασμού, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: μια ζωντανή αποχώρηση που γράφει τηλεοπτική ιστορία.
Σε αυτό το άρθρο, θυμόμαστε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές και πολυσυζητημένες αποχωρήσεις στον αέρα. Τι προηγήθηκε, τι ειπώθηκε και τι άφησε πίσω της κάθε μία από αυτές τις στιγμές που έκαναν το κοινό να… αλλάξει στάση στον καναπέ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου – Αποχώρηση on air από εκπομπή του ΣΚΑΪ
Το πρωί του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε αιφνιδίως από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον αέρα η παρουσιάστρια, η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί για τις 8:00, ωστόσο η καλεσμένη προσήλθε περίπου στις 8:20.
Αφορμή για την κλιμάκωση της έντασης αποτέλεσε ερώτηση της παρουσιάστριας για την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα, λέγοντας: «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω» τονίζοντας πως υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Λίγο αργότερα, όταν τέθηκε και το όνομα του Πάνου Ρούτσι, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» απέφυγε εκ νέου να τοποθετηθεί, άφησε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις.
Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και τοποθετήθηκε επί του περιστατικού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας και των ερωτήσεων στον δημόσιο διάλογο. «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει», ανέφερε. Προσέθεσε δε, με χιουμοριστική διάθεση: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου». Το περιστατικό έληξε εκεί, χωρίς περαιτέρω ανταλλαγή δηλώσεων στον αέρα. Η εκπομπή συνέχισε το πρόγραμμά της, ενώ μέχρι το τέλος της μετάδοσης δεν υπήρξε νεότερη τοποθέτηση από την πλευρά της καλεσμένης.
Ανδρέας Μικρούτσικος – Αποχώρησε έξαλλος από το Buongiorno του MEGA
Ο παρουσιαστής βγήκε εκτός ελέγχου τον Σεπτέμβριο του 2025 σχολιάζοντας τον Άρη Πορτοσάλτε και τα όσα είπε με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα. Αμέσως μετά την κριτική που άσκησε η Νάνσυ Νικολαϊδου στον Άρη Πορτοσάλτε, το λόγο πήρε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος προχώρησε σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα και μάλιστα αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.
«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Τι είναι η πλατεία Συντάγματος, τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος.
Ελένη Καλογεροπούλου – Αποχώρησε λόγω αδιαθεσίας στον αέρα του Action24
Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε ξαφνικά η δημοσιογράφος Ελένη Καλογεροπούλου την ώρα που βρισκόταν στο πάνελ της εκπομπής «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24 στις 3 Σεπτεμβρίου 2024. Ειδικότερα, ενώ η εκπομπή βρισκόταν στον «αέρα», η Ελένη Καλογεροπούλου ζήτησε από τον παρουσιαστή Γιώργο Πιέρρο να αποχωρήσει από το πλατό. «Γιώργο, με συγχωρείς, εγώ πρέπει να βγω λίγο έξω, δεν αισθάνομαι καλά», είπε η δημοσιογράφος, με τον παρουσιαστή να ξαφνιάζεται. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Πιέρρος ανέφερε ότι η Ελένη Καλογεροπούλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
«Δεν μπορούμε να σας κρύψουμε ότι είμαστε και αγχωμένοι και στεναχωρημένοι και παγωμένοι. Το να βλέπεις έναν συνάδελφό σου να μην αισθάνεται καλά δεν είναι διαχειρίσιμο. Αυτό που οφείλουμε να σας πούμε, επειδή βλέπουμε την αγάπη σας και τα μηνύματα για την Ελένη, είναι ότι αισθάνεται πολύ καλύτερα. Δεν θα μπορούσε να μην πάει στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Η εικόνα της όταν έφυγε από το στούντιο ήταν πολύ καλή και επικοινωνούσε απόλυτα με όλους μας», σημείωσε ο παρουσιαστής της εκπομπής.
Πέτρος Κουσουλός – Ο έντονος καυγάς στο STAR και η αποχώρηση
Έναν πρωτοφανή καβγά παρακολούθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Ιουλίου 2024 όσοι έβλεπαν την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη ασχολούνταν με το θέμα του πατρός Αντωνίου και της Κιβωτού του Κόσμου. Κάπου εκεί η κατάσταση ξέφυγε. Ο Πέτρος Κουσουλός από τη μεριά του βγήκε εκτός εαυτού, καθώς ένιωσε να «ξεπλένεται» μέσα από την εκπομπή ο πάτερ Αντώνιος, με αποτέλεσμα να βγει από το πλατό, όσο παράλληλα φώναζε στον συνομιλιτή του.
«Μας τα έχεις κάνει τσουρέκια με αυτήν την ιστορία. Συγγνώμη, άφησέ με να μιλήσω όμως. Τόση ώρα γλυφτράκι, παπαγαλάκι, του πατρός Αντωνίου. Έλα τώρα! Να μιλήσουμε και εμείς όμως, παρακολουθώ ένα τέταρτο μία εκπομπή ξεπλύματος του πατρός Αντωνίου. Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε αυτό, σας το λέω, λοιπόν φεύγω, είναι αηδία» είπε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Κουσουλός.
Απόστολος Γκλέτσος VS Βάσια Τριφύλλη
Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές έντασης που καταγράφηκαν ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, η Βάσια Τριφύλλη και ο Απόστολος Γκλέτσος ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση στον αέρα εκπομπής, με αφορμή τις πολιτικές τους τοποθετήσεις. Ο Γκλέτσος, σε μια αιχμηρή ατάκα, σχολίασε απαξιωτικά τη γνώμη της Τριφύλλη λέγοντας: «Τι να πει και η κυρία Τριφύλλη;», πυροδοτώντας την έκρηξή της. Η ηθοποιός χτύπησε με δύναμη το χέρι της στο τραπέζι -τόσο που, όπως έχει δηλώσει, κατέληξε στο νοσοκομείο με μελανιασμένο χέρι- και πέταξε την ατάκα που έμεινε στην τηλεοπτική ιστορία: «Δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, ρε μ@λ@κ@!» και αποχώρησε έξαλλη. Παρά την ένταση εκείνης της στιγμής, η Τριφύλλη αποκάλυψε αργότερα ότι παραμένει φίλη με τον Γκλέτσο και ότι τον αγαπάει πολύ, όμως η σκηνή αυτή έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο «εκρηκτικές» και αυθόρμητες στην ελληνική TV.
Άγριος τηλεοπτικός καβγάς Βελόπουλου με Στάη
Στην εκπομπή Open Mind με την Έλλη Στάη, συνδέθηκε ζωντανά, τα μεσάνυχτα στις 14 Ιουνίου του 2019, ο ευρωβουλευτής του κόμματος «Ελληνική Λύση» Κυριάκος Βελόπουλος και ήδη από την αρχή της σύνδεσης η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα τεταμένη.
Ξεκινώντας, ο κ. Βελόπουλος παραπονέθηκε για την αναμονή σημειώνοντας ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που τον καλεί τον κανάλι. «Σπάσαμε το ρόδι», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, από την πρώτη κιόλας ερώτηση με αφορμή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το αν η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο ακροδεξιό τόξο πλησίον της Χρυσής Αυγής, ο κ. Βελόπουλος έδειξε την δυσαρέσκειά του.
«Αυτό είναι δική σας ερμηνεία ή του Κυριάκου Μητσοτάκη; Εγώ δεν το άκουσα έτσι. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Έχω να πω στον Κυριάκο Μητσοτάκη το εξής: άλλο οι ναζιστές άλλο οι πατριώτες. Οι ναζιστές πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα έτσι ή αλλιώς και αν εγώ είμαι ο ηθικός ή φυσικός αυτουργός που θα εξαφανίσουμε τη Χρυσή Αυγή, τους ναζιστές δηλαδή, θα είμαι περήφανος. Αυτό το είπα πρώτος εγώ και το δήλωσα. Δεύτερον εγώ δεν έκαναν σκι στην Κόρινθο ενώ κάναμε συλλαλητήρια στην Αθήνα κ. Θεοδωρικάκο, ο αρχηγός σας ήτανε», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
«Μη μας μαλώσετε όμως κιόλας κύριε Βελόπουλε γιατί ξεκινήσατε λίγο άγρια», του είπε η Έλλη Στάη. «Δεν θα μου κάνετε υποδείξεις πώς θα μιλάω κυρία Στάη», αποκρίθηκε λίγο αργότερα ο πολιτικός. «Εσείς δεν κάνετε υποδείξεις τι θα κάνω εγώ. Εσείς το ξεκινήσατε», απάντησε η δημοσιογράφος. «Θα μου μιλάτε καλύτερα κυρία Στάη», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος με την Έλλη Στάη να του απαντά «σας μιλάω μια χαρά».
Στην επόμενη ερώτηση για δικό του παλιότερο σχόλιο «τα πολύ ναζιστικά με βρίσκουν αντίθετο», ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την Έλλη Στάη ότι κάνει προπαγάνδα με κομμένες φράσεις του. «Υπάρχουν και λίγοτερο ναζιστικά;» αναρωτήθηκε η δημοσιογράφος. «Τις τρολιές της ΝΔ όχι σε μένα» απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Μάλλον δεν σας αξίζει να μας μιλάτε», απάντησε η δημοσιογράφος και ο πολιτικός έβγαλε το μικρόφωνο από το σακάκι του και αποχώρησε εκνευρισμένος.
«Σφαγή» Σκουρλέτη – Ανδρουλάκη στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής
Φανερά εκνευρισμένος ήταν στην εκπομπή του Action 24 ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης στις 4 Ιουνίου 2019. Ο εκνευρισμός του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα έφτασε σε τέτοιο βαθμό που αποχώρησε στον αέρα της εκπομπής λίγο πριν αυτή ολοκληρωθεί.
Η αφορμή για το ξέσπασμα του κ. Σκουρλέτη ήταν μία παρέμβαση σε υψηλούς τόνους επίσης, από τον ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, που ζητούσε από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ να κατονομάσει ποιοι από το ΠΑΣΟΚ «τα πήραν» όπως είχε πει προηγουμένως ο πρώην υπουργός.
Ο Πάνος Σκουρλέτης κουνώντας το δάχτυλο κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη πως «λερώνει την εκπομπή» με την παρουσία του, ενώ ζήτησε από τον παρουσιαστή δημοσιογράφο Δημήτρη Τάκη ευθύνες για την κατάληξη της συζήτησης. Μιλώντας για χυδαιότητα που δεν μπορεί να ανεχτεί, έβγαλε στον αέρα το μικρόφωνο και αποχώρησε, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε «σε έναν μήνα θα φύγετε τελείως» και «καλό ταξίδι»!
