Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Από καλεσμένους που ξέσπασαν και σηκώθηκαν να φύγουν, μέχρι παρουσιαστές που άφησαν τη θέση τους στον αέρα, αυτά τα στιγμιότυπα έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ελληνική τηλεόραση

Η ζωντανή τηλεόραση είναι ένας κόσμος γεμάτος ενέργεια, αυθορμητισμό και όπως έχουμε δει πολλές φορές απρόβλεπτες εξελίξεις και αποχωρήσεις. Εκεί όπου όλα μπορούν να συμβούν, ακόμη και το… να σηκωθεί κάποιος και να φύγει. Καλεσμένοι που νιώθουν ότι ξεπεράστηκαν τα όρια, παρουσιαστές που χάνουν την ψυχραιμία τους, φωνές που υψώνονται και κουβέντες που δεν «μαζεύονται». Και κάπου εκεί, η κάμερα γράφει, ο αέρας δεν κόβεται και το κοινό μένει με το στόμα ανοιχτό.

Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι λίγες οι φορές που παρακολουθήσαμε αποχωρήσεις on air, κάποιες θεαματικές, άλλες αμήχανες, μερικές σχεδόν σκηνοθετημένες και άλλες που ξέφυγαν τελείως από κάθε έλεγχο. Το πλατό μετατρέπεται σε πεδίο έντασης, η θεματολογία σε πεδίο μάχης και το κουμπί του μικροφώνου, η μόνη διέξοδος για όποιον νιώθει πως δεν έχει πια λόγο να παραμείνει.

Από πολιτικές αντιπαραθέσεις που «έβραζαν», μέχρι ψυχαγωγικές εκπομπές που μετατράπηκαν σε reality έντασης, η ελληνική τηλεόραση έχει καταγράψει στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Είτε πρόκειται για έντονα debates, είτε για παρεξηγήσεις, είτε ακόμα και για στρατηγικές εντυπωσιασμού, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: μια ζωντανή αποχώρηση που γράφει τηλεοπτική ιστορία.

Σε αυτό το άρθρο, θυμόμαστε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές και πολυσυζητημένες αποχωρήσεις στον αέρα. Τι προηγήθηκε, τι ειπώθηκε και τι άφησε πίσω της κάθε μία από αυτές τις στιγμές που έκαναν το κοινό να… αλλάξει στάση στον καναπέ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου – Αποχώρηση on air από εκπομπή του ΣΚΑΪ

Το πρωί του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε αιφνιδίως από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον αέρα η παρουσιάστρια, η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί για τις 8:00, ωστόσο η καλεσμένη προσήλθε περίπου στις 8:20.

Αφορμή για την κλιμάκωση της έντασης αποτέλεσε ερώτηση της παρουσιάστριας για την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα, λέγοντας: «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω» τονίζοντας πως υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Λίγο αργότερα, όταν τέθηκε και το όνομα του Πάνου Ρούτσι, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» απέφυγε εκ νέου να τοποθετηθεί, άφησε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και τοποθετήθηκε επί του περιστατικού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας και των ερωτήσεων στον δημόσιο διάλογο. «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει», ανέφερε. Προσέθεσε δε, με χιουμοριστική διάθεση: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου». Το περιστατικό έληξε εκεί, χωρίς περαιτέρω ανταλλαγή δηλώσεων στον αέρα. Η εκπομπή συνέχισε το πρόγραμμά της, ενώ μέχρι το τέλος της μετάδοσης δεν υπήρξε νεότερη τοποθέτηση από την πλευρά της καλεσμένης.





Ανδρέας Μικρούτσικος – Αποχώρησε έξαλλος από το Buongiorno του MEGA

Ο παρουσιαστής βγήκε εκτός ελέγχου τον Σεπτέμβριο του 2025 σχολιάζοντας τον Άρη Πορτοσάλτε και τα όσα είπε με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα. Αμέσως μετά την κριτική που άσκησε η Νάνσυ Νικολαϊδου στον Άρη Πορτοσάλτε, το λόγο πήρε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος προχώρησε σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα και μάλιστα αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.

«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Τι είναι η πλατεία Συντάγματος, τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος.



